Wer erinnert sich an Pellet-Mayer?

Stadtarchiv sucht Zeitzeugen

Wer erinnert sich noch an das Kino, die Stammtische oder die Kegelabende im Starnberger Gasthaus Pellet-Mayer? Zeitzeugen mit solchen Erinnerungen sucht das Starnberger Stadtarchiv für ein geschichtliches Projekt. „Die Befragten werden auf Video aufgenommen, welches später für ein geschichtliches Vorhaben verwendet werden soll.

Starnberg - Die einzelnen Beiträge sollen eine Länge von zwei bis drei Minuten haben“, teilte die Stadt zu dem Projekt mit. Wer Erinnerungen beisteuern kann, der soll sich beim Stadtarchiv telefonisch unter der Rufnummer (0 81 51) 4 46 26 58 oder per E-Mail an stadtarchiv@starnberg.de melden. Als kleines Dankeschön erhalten Teilnehmer den Band 9 der Starnberger Stadtgeschichtsreihe zur Bau- und Siedlungsgeschichte.

Der Gasthof Pellet-Mayer stand genau dort, wo heute der Starnberger Stadtmarkt (SMS) an der Josef-Jägerhuber-Straße steht. Der SMS war 1977 geplant worden, 1979 wurde er fertiggestellt. Der Gasthof Pellet-Mayer galt als erster Neubau eines repräsentativen Gasthauses im 19. Jahrhundert in Starnberg und war zeitweise Poststation des Expresswagens von München nach Weilheim. Der damalige Gastwirt ließ die Maximilanstraße so anpassen, dass sie genau auf seinen Gasthof und dessen Biergarten zuführte – diese Sichtbeziehung hat Bestand bis heute. Zeitweise hatte der Gasthof ein Gästehaus in Kempfenhausen, in dem König Ludwig II. 1864 Richard Wagner unterbrachte. In einem Nebenraum des Pellet-Mayer gab es Starnbergs erstes Kino. Das Gebäude wurde 1971 abgerissen.