Landkreis am Rand der „heißen Zone“

Für Pfingstmontag sind bundesweit teils schwere Gewitter angesagt. Der DWD hat eine Vorwarnung herausgegeben, die den Landkreis Starnberg betrifft.

Starnberg- Von extremen Gewittern und Unwettern sollte der Landkreis verschont blieben, ordentlich krachen kann es aber durchaus am Pfingstmontag.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Vorwarnung herausgegeben: „Ab dem Nachmittag entwickeln sich kräftige und organisierte Gewitter. Sie werden begleitet von teils großem Hagel (Korngrößen 3 bis 5 cm), heftigem Starkregen zwischen 25 und 40, lokal auch um 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie schweren Sturmböen bis 100 km/h. Einzelne orkanartige Böen bis 110 km/h können auftreten. Die Gewittertätigkeit hält zum Teil bis in die Nacht zum Dienstag hinein an. Diese Vorabinformation wird bei Bedarf angepasst.“ Der Landkreis Starnberg liegt innerhalb der Zone, allerdings nicht komplett - der Osten ist ausgenommen, also etwa Berg. Die Vorwarnung gilt von Montag, 16 Uhr, bis Dienstagmorgen 3 Uhr.

Gewitter soll es dennoch geben, wie der Wetterbericht vorhersagt. Zudem ist kaum vorhersehbar, wo sich Gewitter entwickeln und welche Bahn sie nehmen.