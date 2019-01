Die Lage am Donnerstag: Weitere Sperrungen, neue Unwetterwarnung

In der Nacht hat es stark geschneit im Landkreis Starnberg, seit 9.13 Uhr gilt eine verschärfte Unwetterwarnung. Alle Neuigkeiten zu den Folgen des Winters lesen Sie in unserem Wetter-Ticker für den Donnerstag.

10.40 Uhr: Neben den ÖPNV-Linien sind auch gemeindliche Angebote betroffen. Wie die Gemeinde Gauting mitteilte, stellt der Bürgerbus am Donnerstag und Freitag den Betrieb ein. Maximilian Donner, Leiter des Geschäftsbereichs 3 „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ im Rathaus, erklärt: „Witterungsbedingt sind teilweise Nebenstraßen in Gauting nur schwer befahrbar. Hinzu kommt, dass der Bürgerbus einen Hinterradantrieb hat. Es ist noch zumindest bis zum Wochenende mit diesen Schneeverhältnissen zu rechnen.“ Der nächste planmäßige Einsatz des Bürgerbusses wäre Dienstag, 15. Januar, um 9 Uhr. Kurz davor erfolge eine Neubewertung der Lage. Wenn keine weitere Meldung erfolgten, fahre der Bus dann wieder planmäßig.

10.35 Uhr: Weitere Buslinien haben laut Landratsamt den Betrieb vorerst eingestellt, daunter auch die Stadtlinien in Starnberg. Die komplette Liste: 901, 902, 903, 950, 928 und 820.

10.20 Uhr: Wer die Katwarn-App auf seinem Handy hat, bekam gerade eine Mitteilung für den Landkreis - das ist die neue Unwetterwarnung des DWD für heute.

10.05 Uhr: Weitere Buslinien haben ihren Betrieb derzeit eingestellt. Betroffen sind die 950 (Herrsching-Oberalting-Starnberg Nord), 928 (Andechs, Kloster-Seefeld-Hechendorf-Steinebach-Walchstadt) und 820. „Alle anderen Linien fahren mit sehr hohen Verspätungen und es kommt zu Teilausfällen“, teilte das Landratsamt Starnberg mit.

9.50 Uhr: Die Gemeinde Gilching hatte bisher zwei Hallen weiter offen gehalten, doch das geht nun auch nicht mehr - nach Angaben von Bürgermeister Manfred Walter sind jetzt alle Sporthallen gesperrt.

Wir mussten nun alle Hallen in Gilching sperren - das Risiko ist einfach zu hoch #Gilching — Manfred Walter (@804Walter) 10. Januar 2019

9.45 Uhr: Die Schneemassen können von den Winterdiensten gar nicht beseitgt werden, weswegen Straßen derzeit enger sind als normalerweise. Das kann zu Unfällen führen, wie die Starnberger Polizei meldet. Am Mittwochvormittag wollte eine Autofahrerin an der Dinardstraße in Starnberg in eine Parklücke einparken. „Aufgrund der Schneehaufen am Rand kam sie nicht vollständig in die Lücke, beim Rangierversuch drehten die Räder durch, so dass sie nun weder vor noch zurück kam. Eine 39-jährige Feldafingerin versuchte nun, mit ihrem Mercedes GLS durch die hierdurch entstandene Engstelle zu fahren. Sie unterschätzte aber die Breite ihres Fahrzeugs und blieb mit der hinteren linken Seite am rechten Eck des Toyota hängen.“ Polizisten nahmen den Fall auf. Dabei passierte das: „Auf Unverständnis bei den Beamten stieß hier weniger der Fahrfehler der Feldafingerin als die Tatsache, dass ihnen ihr Beifahrer die rechtlichen Gegebenheiten erklären wollte und überhaupt nicht einsah, dass der entscheidende Fehler bei seiner Fahrerin lag. Da er diese Ansicht zu untermauern versuchte, indem er die Beamtinnen mehrfach unflätig und abfällig anging und auch für sachliche Argumente nicht zugänglich war, wird die Führerscheinstelle informiert, die prüft, ob er zu einem Verkehrsunterricht vorgeladen wird.“

9.31 Uhr: Die winterlichen Straßenverhältnisse haben Folgen für den Busverkehr. Wie der Landkreis am Morgen bekanntgab, hat die Linie 820 den Betrieb derzeit eingestellt - sie verbindet Seefeld und Inning mit Fürstenfeldbruck.Weitere Störungsmeldungen liegen nicht vor.

9.20 Uhr: Der Unterricht an allen Schulen im Landkreis fällt heute aus. Ob das auch morgen der Fall sein wird, wird im Lauf des Vormittages entschieden. Ausschlaggebend wird der Straßenzustand sein.

9.16 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Unwetterwarnung für den größten Teil des Landkreises Starnberg soeben verschärft. Es gilt eine Warnung der zweithöchsten Stufe Rot für alle Gemeinden einer Linie von Breitbrunn über Seefeld bis Starnberg. Bis Donnerstag, 18 Uhr, gilt: „Nach bisher beobachteten Neuschneemengen von 10 bis 25 cm tritt im Warnzeitraum weiterhin starker Schneefall mit Mengen nochmals zwischen 10 cm und 20 cm auf. Verbreitet wird es glatt.“ Für die anderen Gemeinden gilt eine etwas reduzierte Warnung.

+ Die aktuelle Warnlage.

9.14 Uhr: Vom Schnee ist auch der Bahnverkehr betroffen. Die S-Bahnen fahren, zeitweise war am Morgen südlich von Tutzing jedoch kein Zugverkehr möglich. Inzwischen fahren die Regionalzüge wieder. Die bahn warnte jedoch: „Bitte rechnen Sie auf der Relation München - Weilheim - Garmisch-Partenkirchen weiterhin mit erheblichen Verzögerungen. “

9.11 Uhr: Die nächste Hallensperrung: Die Gemeinde Weßling hatte am Mittwoch die Schneelast geprüft, nun ist entschieden. Die Mitteilung von soebene: „Die Sporthalle und der Flachdachanbau (Sieben Sinne Raum) beim Schulhaus Weßling werden -aufgrund der Schneelasten- bis auf weiteres für die Nutzung gesperrt.“

8.55 Uhr: Die Schneebruchgefahr ist weiterhin hoch und führt zu Sperrungen. Die Gemeinde Tutzing teilte am Morgen mit: „Die Monatshauser Straße in Tutzing ist gestern Nachmittag wegen Schneebruchgefahr komplett gesperrt worden. Gegebenenfalls kann es je nach Gefahrenlage, im Laufe des Tages noch zu einer Sperrung der Kustermannstraße kommen. Die gestern gesperrten Turnhallen bleiben vorerst bis einschließlich Sonntag gesperrt. Über eine längere Sperrung wird dann am Montag entschieden.“

Donnerstag, 8.15 Uhr: Auf den Straßen kommt man in der regel nur langsam voran, aber daran gewöhnen sich die Autofahrer langsam. Der Unterricht an allen Schulen fällt heute aus, für eine Betreuung in den Schulen ist jedoch gesorgt. Noch bis 10 Uhr gilt eine Wetterwarnung vor Schneefall.

Rubriklistenbild: © Stefan A. Schuhbauer - v. Jena / Stefan A. Schuhbauer - v. Jena