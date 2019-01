Die Lage am Freitag: BRK ruft Alarmstufe 1 aus, Feuerwehr hat eine Bitte

Kein Unterricht im Landkreis Starnberg, aber auch keine starken Schneefälle - das bringt der Freitag im Landkreis Starnberg. Die Neuste zum Wetter lesen Sie auch heute in unserem Ticker.

8.16 Uhr: Für die Mitarbeiter des Winterdienstes ist die Wetterlage eine enorme Belastung. Nachdem es derzeit zu schneien aufgehört hat, wirkt die Arbeit auch längerfristig - bisher schneite jede geräumte Straße in kürzester Zeit wieder zu. Der Winterdienst kann nicht überall gleichzeitig sein, wie Gilchings Bürgermeister Manfred Walter am Donnerstag bereits auf dem Kurznachrichtendienst Twitter betont hat:

Unser Winterdienst ist mit allen Fahrzeugen und dem gesamten Team im Einsatz. Vorrangig werden die Hauptstraßen bedient. Die zahlreichen Anrufe und E-Mails, zu welchem Zeitpunkt eine konkrete Nebenstraße an der Reihe ist, können wir nicht beantworten #gilching — Manfred Walter (@804Walter) 10. Januar 2019

8.01 Uhr: Mit den Schneebergen am Straßenrand haben viele zu kämpfen, auch die Feuerwehren. Die Freiwillige Feuerwehr Berg hat einen Appell an ihre Bürger gerichtet, der für alle Gemeinden gilt: „Hydrantenschilder und Unter- sowie Oberflurhydranten sollten zu jeder Zeit zu sehen sein! Ein 3 Meter Schneehaufen auf einem Unterflurhydrant bedeutet im Brandfall dass wir Probleme bei der Wasserversorgung bekommen (wir sprechen aus Erfahrung aus einem anderen starken Winter). Daher alle Hydranten immer frei und zugänglich halten! Bitte achten Sie auch darauf wie Ihre Fahrzeuge auf den Straßen geparkt sind. Unsere Löschfahrzeuge sind LKW mit bis zu 16 Tonnen und einer gewissen Breite. Durch Schnee und ungünstig geparkte Fahrzeuge werden die Straßen noch enger. Dadurch können sich unsere Anfahrtszeiten erheblich verzögern oder gar unmöglich sein! Diese Bitte ergeht auch für die Aufkirchner Straße in Berg wo sich unser Gerätehaus befindet.“ Schnee und Kälte schützen vor Bränden nämlich nicht.

7.54 Uhr: Der Bahnverkehr ist vom Schnee stark betroffen, die Bahn hat eine Verbindungen eingestellt. Wie die Lage im Großraum München ist, lesen Sie laufend aktuell im S-Bahn-Ticker von merkur.de.

7.50 Uhr: Das BRK im Landkreis Starnberg hat die Alarmstufe 1 für die Bereitschaften ausgerufen - allerdings weniger wegen der Lage vor Ort. „Falls unsere Kameradinnen und Kameraden aus den betroffenen Regionen Unterstützung benötigen, machen sich die ehrenamtlichen Einsatzkräfte aus den sechs Bereitschaften und dem Kriseninterventionsteam Starnberg auf den Weg. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Roten Kreuzes in den Landkreisen Berchtesgadener Land, Traunstein, Rosenheim, Miesbach und Bad Tölz Wolfratshausen sind bereits im Einsatz oder in Einsatzbereitschaft. Es ist möglich, dass innerhalb von ein paar Stunden zusätzliche Einheiten zur Ablösung und Unterstützung angefordert werden. Alle Schnell-Einsatzgruppen des Landkreises stehen daher bereit“, teilte Bereitschaftssprecherin Sandra Victoria Rothhaar am späten Donnerstagabend mit. Vorsorglich haben die Helfer auf den Fahrzeugen schon Schneeketten aufgezogen. Dass Hilfe nötig sein könnte, ist nicht unwahrscheinlich - in der Nacht hat auch der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen den Katastrophenfall ausgerufen.

7.35 Uhr: Der Schnee hat schon zu einigen Veranstaltungsabsagen geführt, so ließ die SPD Gilching ihren Neujahrsempfang ausfallen. Die Wasserwacht Feldafing hat nun in Absprache mit der Gemeinde die für Samstag, 12. Januar, geplante Christbaumsammelaktion um eine Woche verschoben. Ausschlaggebend waren die Straßenverhältnisse.

Freitag, 7.20 Uhr: Der Freitag sollte etwas ruhiger verlaufen als die vergangenen Tage, denn es dürfte kaum schneien. Erstmals seit Tagen gilt keine Unwetterwarnung vor starken Schneefällen; sie war in der Nacht ausgelaufen. Dafür ist es saukalt, minus fünf bis sieben Grad etwa. Der Schulunterricht fällt auch heute aus an allen Schulen, für Betreuungsangebote ist gesorgt. Die allerdings wurden schon am Donnerstag so gut wie nirgends groß genutzt, es kamen nur einzelne Schüler.