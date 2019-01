Die Lage am Wochenende: Neue Probleme durch Regen

Der Schneefall geht weiter: Auch am Wochenende soll es im Landkreis schneien, wenn auch nicht so stark wie weiter südlich. Das Neuste zum Wetter in unserem Wochenend-Ticker.

10.20 Uhr: Schneemengen wie derzeit sind selten, aber sie kommen vor. 2006 gab es zuletzt so viel Schnee, auch damals fiel der Unterricht im Landkreis Starnberg aus - allerdings nur einen Tag, weil keine Busse fuhren. In Pöcking wurden damals 80 Zentimeter Schnee gemessen, Hallen wurden vorsorglich gesperrt.Was hinter dem Schneefall derzeit steckt, erklärt ein Wissenschaftler hier.

9.40 Uhr: In anderen Gebieten ist die Lage weitaus dramatischer als im Fünfseenland. Das Starnberger THW hilft mit - Einsatzkräfte sind in Garmisch-Partenkirchen tätig. Der Ortsverband meldete am Freitagabend: „Auch der Ortsverband Starnberg ist bei den winterlichen Verhältnissen im Einsatz und unterstützt aktuell in Garmisch-Partenkirchen beim Dächer freiräumen.“

Samstag, 9 Uhr: Nach den Schneefällen am Freitag und in der Nacht auf Samstag soll sich das Wetter nun etwas beruhigen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit bis zu fünf Zentimeter bei Windböen bis Stärke 7 - unangenehmes Wetter also. Der Landkreis Starnberg liegt jedoch außerhalb der Gebiete, in denen das nächste Unwetter ansteht: Für die Landkreise weiter südlich - dazu gehören schon der südliche Teil der Nachbarkreise Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen - gilt eine Unwetterwarnung vor weiteren 50 bis 80 Zentimetern Neuschnee bis Dienstag. In den Alpengebieten über 1000 Meter ist es noch mehr - für diese Gebiete gilt die höchste Unwetterwarnstufe. Zum Problem im Landkreis könnten die für Sonntag angekündigten, teils ergiebigen Niederschläge werden, die wohl als Regen fallen. Sie werden den Schnee schwer machen - und damit steigt die Gefahr von Schneebruch, die Last auf Dächern nimmt zu.

