Viel Verkehr auf B 2-Ersatzstrecken

Der Winter hat den Landkreis Starnberg weiter im Griff. Das Neuste zur Lage erfahren Sie in unserem Wetter-Ticker.





14.15 Uhr: Die Sperrung der B 2 zwischen Traubing und Pähl hat wie erwartet zu starkem Verkehr auf den Ausweichstrecken geführt. „Sowohl auf der offiziell beschilderten Umleitung über Machtlfing und Erling als auch in Tutzing kam es zu erhöhtem Verkehrsaufkommen mit den entsprechenden Stauungen“, erklärte der Verkehrssachbearbeiter der Starnberger Polizei, Oliver Jauch, am frühen Nachmittag. Die offizielle Umleitung über Erling hat einen guten Grund - Höhenbegrenzungen wegen Unterführungen. „Dass die Umleitungsbeschilderung nicht nur eine unverbindliche Empfehlung ist, sondern durchaus ihren Sinn hat, bemerkten mehrere Lkw-Fahrer, die versuchten, nach Garatshausen zu kommen und dann vor der Unterführung bemerkten, dass ihre Gefährte doch zu hoch sind – obwohl die Maximalhöhe an der Abzweigung von der B 2 entsprechend beschildert ist. Die Fahrer mussten nun versuchen, vor der Unterführung zu wenden und wieder zurück auf die tatsächliche Umleitung zu kommen, was wieder entsprechende Behinderungen verursachte.“

14.05 Uhr: Derzeit scheint die Sonne in Starnberg, es herrscht Tauwetter. Das dürfte zwar nur kurz anhalten, aber es es reduziert die Schneemenge - auch auf Dächern. Die Last auf Hallen und ähnlichen Bauten bereitet dem Starnberger Landratsamt derzeit kein Kopfzerbrechen. Nach dem verheerenden Einsturz der Halle in Bad Reichenhall seien alle Gebäude geprüft und nachgebessert worden, heißt es aus der Kreisbehörde. Neue Gebäude sind schon massiver gebaut. Für die Sicherheit der Dächer seien aber die Eigentümer verantwortlich. Von Hallensperrungen oder ähnlichem ist im Landkreis aber bisher nichts bekannt.

12.35 Uhr: Äste brechen, Bäume fallen: Im Wald bei Obertraubing knackt und rumpelt es. Am lautesten sind aber die Motorsägen der Arbeiter, die vor allem Fichten umschneiden. Mehrere Firmen und Waldbesitzer selbst sind im Einsatz, um auf der gesperrten B2 zwischen Traubing und Pähl für Verkehrssicherheit zu sorgen. Die Straße ist teilweise übersät von Ästen und Zweigen, die von Traktoren und Rückezügen abtransportiert werden sollen. Tobias Hausner, der für eine Kochler Firma im Einsatz ist, sagt: „Bäume mit 80 Zentimetern Durchmesser knicken hier unter der Schneelast um wie Streichhölzer.“

12.05 Uhr: Neues vom DWD: Die Warnung vor Schneefall ist konkreter geworden. Sie gilt ab Dienstag, 16 Uhr, und bis Freitag, 6 Uhr. Möglich sind Mengen bis 40 Zentimeter, und natürlich wird es glatt.

11.50 Uhr: Der Schnee hat auch gute Seiten - die Loipen sind gespürt. In Tutzing beispielsweise sind die Routen für Langläufer freigegeben. Aktuell ist der Status: „Die Loipe ist für Skating und Klassisch geöffnet. Der Schnee ist nass und schwer.“ Mehr erfahren interessierte Wintersportler hier.

10.30 Uhr: Der DWD hat die Warnung vor Sturmböen verlängert. Demnach kann es bis Mittwochmorgen im Landkreis Böen bis zu 70 km/h (Windstärke 8), in Ausnahmefällen bis 85 km/h (Windstärke 9) geben. Das könnte weitere Bäume zum Umstürzen bringen.

8.20 Uhr: Die Warnlage für den Landkreis Starnberg: Bis Mittag sind Sturmböen bis Windstärke 9 möglich, es kann glatt sein, leicht schneien (ab 600 Meter) und Frost geben. Gravierender ist die Vorwarnung für die Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Donnerstag, 18 Uhr: Ab dem Abend sinkt die Schneefallgrenze, es soll dann zwei Tage lang schneien. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für weite Teile des Landkreises mit bis zu 40 bis 70 Zentimeter Neuschnee. Die Warnung gilt gleichlautend für Landkreis an den Alpen. Im Kreis Starnberg ist der Norden ausgenommen, also Gilching und Krailling.

Dienstag, 8 Uhr: Auf vielen Strecken im Landkreis kommen Autofahrer derzeit nur langsam voran. Insbesondere auf den Ausweichstrecken für die Sperrung der B2 herrscht dichter Verkehr - zumal es auf der Strecke Traubing-Garatshausen wegen eines steckengebliebenen Lkw zu Behinderungen kommt. Die B2 zwischen Traubing und Pähl ist weiterhin gesperrt, da dort rund 70 Bäume gefällt werden müssen. Die Arbeiten sollen bis zum Abend oder in die Nacht andauern. Für diese Strecke gibt es einen weiteren Hinweis: „LKW wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren, bis 08.01.2019 17:00 Uhr, empfohlene Umleitung: AS Seeshaupt ausfahren - St2064 Seeshaupt über Marnbach nach Weilheim (Schwerlastverkehr wird dringend empfohlen, die Umleitung über Seeshaupt zu nehmen).“