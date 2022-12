Wetterdienst warnt vor Glatteis

Von: Peter Schiebel, Hanna von Prittwitz

Achtung, heute Nacht und am Mittwochvormittag ist Glatteis möglich. © dpa

Der Deutsche Wetterdienst hat am Dienstag eine Unwettervorwarnung für den Landkreis Starnberg herausgegeben. Bis Donnerstag, 9 Uhr, ist mit Glatteis zu rechnen. Die Winterdienste haben sich darauf eingestellt.

Landkreis – Wie schlimm es letzten Endes wird, muss sich noch zeigen. Fest steht: Bis Donnerstag, 9 Uhr, gilt eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Unwetter und Glatteis im Landkreis Starnberg. Die Meteorologen erwarten in der Nacht aus Südwesten kommend Niederschläge, die zunächst zum Teil noch als Schnee fallen, rasch aber in gefrierenden Regen übergehen. „Es muss verbreitet mit Glatteis gerechnet werden“, warnte der Wetterdienst am Dienstag. Und er schloss nicht aus, dass diese Situation über viele Stunden hinweg anhält. In der Folge seien massive Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr zu erwarten, Schäden an der Infrastruktur nicht auszuschließen.

Im Landkreis Starnberg bereiteten sich die offiziellen Stellen am Dienstag auf die Situation vor. Der Betriebshof in Starnberg beispielsweise hatte die ersten zwei Mitarbeiter des Winterdienstes bereits für 2 Uhr Mittwoch in der Früh zum Räum- und Streudienst eingeteilt. 22 weitere Mitarbeiter sind für 4 Uhr alarmiert. Damit sollte die ganze Dienstagsschicht bereits frühzeitig im Einsatz sein. „Es ist wichtig, dass unsere Leute vor dem Eisregen da sind“, erklärte Betriebshofleiterin Martina Sontheim am heutigen Dienstag. Der Winterdienst räumt und streut die städtischen Straßen und Plätze nach klar definierten Dringlichkeitsstufen. „Oberste Priorität hat der Fußgängerschutz“, sagte Sontheim und nannte als Beispiele den Kirchplatz, den Bahnhofplatz oder Bushaltestellen. Dann folgen Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen und Busverkehr, zum Beispiel die Hanfelder Straße. Eine Tour dauert in der Regel drei Stunden.

„Wir sind ganz gespannt und bereiten uns vor“, sagte auch Felix Weiß. Er ist Leiter der Straßenmeisterei Gilching und hatte am Dienstagmorgen von der drohenden Wetterlage erfahren. Die Straßenmeisterei Gilching ist mit dem Stützpunkt in Söcking und zusammen mit der Straßenmeisterei Wolfratshausen für den Unterhalt des überörtlichen Verkehrsnetzes sowie von rund 60 Kilometern Geh- und Radwegen im Landkreis zuständig.

Fünf Wetterstationen in Obertraubing, Erling, Oberpfaffenhofen, Wörthsee und auf der Landkreisgrenze zu Landsberg in Martinsberg versorgen die Straßenmeisterei täglich mit Daten und alle zehn Minuten auch mit Bildern, die wiederum an den Deutschen Wetterdienst weitergeleitet werden. Dieser erstellt dann Prognosen aufgrund des Wetterberichts. Daher wissen Weiß und seine Mitarbeiter auch: Wenn der Schnee heute nacht gegen 3 Uhr in Regen übergeht, wird es spiegelglatt. Denn die Oberfläche der Straßen hat minus acht Grad, in 15 Zentimeter Tiefe sind es noch minus fünf Grad, in 30 Zentimeter minus ein Grad. Und die Glätte ist tückisch: „Für den Autofahrer wirkt die Straße nur nass. Er kann schlecht einschätzen, wie glatt es ist“, sagt Weiß.

Die angekündigte Wetterlage sei „grundsätzlich im Winter nicht ungewöhnlich, aber im Dezember schon“. Üblicherweise kennt Weiß solche Situationen aus dem Februar. „Wir hatten das auch schon im Dezember, aber selten.“ Seit diesem Dienstagabend, 18 Uhr, sollen die insgesamt neun Streufahrzeuge auf allen Staats-, Kreis- und Bundesstraßen unterwegs sein, um 220 Kilometer Straßennetz plus Radwege und Parkplätze zu streuen. Gegen 2 Uhr soll der Einsatzleiter ausrücken, um sich die Lage anzusehen, für 3 Uhr steht eine weitere komplette Durchstreuung auf dem Plan. Gestreut wird ein Gemisch aus trockenem und flüssigem Salz. „Das bleibt besser kleben und wirkt schneller“, erklärt Weiß. Insgesamt hat die Straßenmeisterei seit Winteranfang bereits 150 Tonnen Salz verstreut, „eine normale Menge für die Jahreszeit“.

Der Verkehrssachbearbeiter der Starnberger Polizei, Oliver Jauch, appellierte derweil an die Autofahrer, die Anzahl der Fahrten „auf das absolut Nötigste“ zu reduzieren. Generell gelte: „Augen aufhalten, vorsichtig und vorausschauend fahren und die Geschwindigkeit anpassen.“ Die angegebenen Höchstgeschwindigkeiten würden nur unter günstigsten Umständen gelten. Besonders tückisch seien Waldstücke und Brücken, weil dort der Schnee länger liegen bleibe oder es schneller friere, betonte Jauch.