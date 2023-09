Wie der Weltumsegler nach Starnberg kam

Von: Peter Schiebel

Teilen

Am nördlichen Ende der Au und am Georgenbach ließ Heinrich Zimmermann im Jahr 1804 ein Landhaus errichten, das später zu einer großzügigen Villa umgebaut wurde. An seiner Stelle steht seit zehn Jahren das Deutsche-Bank-Haus. © Dagmar Rutt

Starnberg ist reich an Geschichte und Geschichten. Davon zeugt auch ein Spaziergang zum Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag. Dabei berichtet die Kunsthistorikerin Dr. Claudia Wagner auch über den Abenteurer Heinrich Zimmermann, der ein schier unglaubliches Leben führte.

Starnberg – 400 Gulden jährlich, dazu zwölf Klafter Fichtenholz und eine Wohnung: So steht es im Anstellungsvertrag vom 21. August 1781, mit dem Kurfürst Karl Theodor den damals 39 Jahre alten Heinrich Zimmermann als kurfürstlichen Leibschiffmeister mit Sitz in Starnberg einstellte. Er war fortan unter anderem für die Jagdschiffe des Kurfürsten auf dem Würmsee zuständig – nachdem er zuvor vier Jahre lang die Welt umsegelt hatte. Heutzutage würde man Zimmermann wohl als schillernde Persönlichkeit bezeichnen. „Sein Lebenslauf ist total spannend“, sagt die Kunsthistorikerin Dr. Claudia Wagner aus Starnberg, die bei einer Führung anlässlich des Tages des offenen Denkmals am nächsten Sonntag, 10. September, auch auf Zimmermanns Leben eingeht.

Heinrich Zimmermann wurde am 25. Dezember 1741 in Wiesloch in der Nähe von Heidelberg geboren. Er erlernte das Gürtlerhandwerk und begab sich zunächst auf Wanderschaft, wie Inamarie Kottmeier in dem 1982 erschienenen Buch „Vom Einbaum zum Dampfschiff“ schreibt. In Genf versuchte sich Zimmermann als Rotgießer und Vergolder, in Lyon als Glockengießer, in Paris als Schwertfeger, in London als Zuckersieder. Als Kapitän James Cook am 12. Juli 1776 mit der „Resolution“ im südenglischen Plymouth zu seiner dritten Südseereise aufbrach, war Zimmermann als Matrose an Bord des Begleitschiffs „Discovery“ dabei. Vier Jahre dauerte die Expedition, die durch Cooks gewaltsamem Tod 1779 auf Hawaii überschattet wurde. Im September 1780 liefen beide Schiffe wieder in Plymouth ein, und Zimmermann machte sich auf den Weg in die Heimat.

Dort veröffentlichte er im Jahr darauf seine Tagebuchaufzeichnungen, die er trotz eines strengen Verbots der englischen Admiralität geführt hatte. Im selben Jahr ernannte ihn Karl Theodor zum kurfürstlichen Leibschiffmeister in Starnberg. Ob Zimmermann damit glücklich war? Inamarie Kottmeier schreibt mit Hinweis auf zeitgenössische Quellen: „Vielleicht kam er sich wie ein Gefangener vor. Er hatte die Unendlichkeit der Weltmeere geatmet, aufregende Abenteuer bestanden, weiße, schwarze, rote Menschen erlebt und sollte nun an einem Binnensee Kapitän spielen und sesshaft sein, statt seine Kräfte mit Wind und Wellen zu messen und der Freiheit liebenden Seite seines Wesens nachzugeben.“ Gewiss: Zu Zimmermanns Pflichten gehörte es auch, beim Bau neuer Schiffe hilfreich zu sein, zudem hatte eine Lustfahrt der kurfürstlichen Gesellschaft auf dem See einen großen Aufwand zur Folge mit Prunkschiff, Küchenschiff, Silberkammerschiff, Kellerschiff, Krautküchenschiff und zahlreichen anderen Fahrzeugen – dennoch überkam ihn die Fernweh. So segelte Zimmermann von 1797 bis 1799 an Bord eines Handelsschiffes nach China und Ostindien.

Heinrich Zimmermann (1741-1805, Abbildung links) segelte als Teilnehmer der dritten Südseereise von James Cook von 1776 bis 1790 über die Weltmeere. Anschließend lebte er in Starnberg. © Archiv

In der Starnberger Wahlheimat war derweil längst nicht mehr alles im Lot. Es gab Verstimmungen mit dem Hof aufgrund ausbleibender Zahlungen. 1804 erhielt Zimmermann schließlich die Erlaubnis, 1000 Gulden Schulden zu machen, um ein Grundstück samt einem Haus im Rohbau zu kaufen. Es befand sich am Georgenbach, am Ende der heutigen Wittelsbacherstraße, dort, wo heute das Gebäude der Deutschen Bank steht. Es war jedoch nur ein kurzes Glück, das die Familie dort erleben durfte. Am 3. Mai 1805 starb Heinrich Zimmermann nach vierwöchiger Krankheit. Seine Frau Barbara musste Haus und Grund wieder verkaufen. Später wurde das Landhaus zu einer größeren Villa umgebaut. Das auch als „Fichtlhaus“ bekannte Anwesen wurde vor mehr als zehn Jahren abgerissen.

Sie sei auf Zimmermanns Geschichte eher zufällig gestoßen, als sie im Stadtarchiv recherchiert habe, sagt Claudia Wagner im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Und sie sei gleich begeistert gewesen. „Ich finde es unfassbar spannend, dass so jemand in Starnberg gelandet ist.“ Und so ist auch Heinrich Zimmermann ein Thema, wenn Claudia Wagner am Sonntag zusammen mit der Stadtverwaltung zur Führung „Licht aus, Spot an! Denkmal-Talente auf Starnbergs großer Bühne“ bittet. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Eingang zum Bayerischen Yacht-Club (Nepomukweg 10-12).

Hinweis der Redaktion: In der ursprünglichen Ankündigung der Stadt war irrtümlich davon die Rede, dass Heinrich Zimmermann mit Marco Polo zur See gefahren sei.