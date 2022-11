Wie geeignet ist mein Dach für Solarenergie?

Von rot (höchste Einstrahlung) bis blau (geringe Einstrahlung): Anhang der Strahlungskarte lassen sich für alle Gebäude im Landkreis so wie hier für das Landratsamt in Starnberg Einschätzungen zur Solarenergie treffen

Neuer Service des Starnberger Landratsamts

Von Peter Schiebel schließen

Das Starnberger Landratsamt hat einen Solarkataster gestartet, der jedem Hausbesitzer zeigt, wie geeignet Dächer für Solarenergie sind. Gut 90 000 Gebäude sind im ganzen Landkreis erfasst.

Landkreis – Spätestens seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der daraus folgenden Energiekrise interessieren sich immer mehr Menschen für Solarenergie. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, die Kraft der Sonne zu nutzen: als Solarthermie für die Erzeugung von Wärme für Wasser und/oder Heizung – und als Fotovoltaik für die Erzeugung von Strom. Ein neuer Service des Landratsamtes auf Basis einer sogenannten Globalstrahlungskarte zeigt nun: Auf nahezu allen Dachflächen im Landkreis ist zumindest Solarthermie möglich. Eine erste Einschätzung kann jeder Interessierte über das Solarkataster erhalten, das nun gestartet ist.

Was hat es mit dem Solarkataster auf sich?

Das Kataster umfasst das Gebiet des Landkreises Starnberg mit etwa 488 Quadratkilometern, 136 600 Einwohnern und circa 90 500 Gebäuden. Dazu zählen Wohngebäude genauso wie Garagen, Firmen und Sporthallen, aber auch Kirchen und Stadel. Es zeigt die Potenziale durch die Nutzung von Sonnenenergie auf dem eigenen Dach und liefert einen Überblick, welche Dachflächen wie gut geeignet sind. „Das Solarkataster dient der Erstinformation und dient anfänglichen Einschätzungen“, teilt das Landratsamt mit.

Woher stammen die Daten?

Die Basis sind Luftbilder, die nicht älter als zwei Jahre sind. Die Gebäudegrundrisse stammen aus dem amtlichen Liegenschaftskataster. Mithilfe eines digitalen Oberflächenmodells lassen sich die Dachneigungen berechnen.

Wie funktioniert das Solarkataster?

Es ist über die Internetadresse www.lk-starnberg.de/solarkataster zu erreichen. Durch Eingabe einer Adresse oder Scrollen im Lageplan lässt sich jedes Gebäude finden und anklicken. In einem Fenster erscheinen dann mehrere hochgerechnete Werte, zum Beispiel der potenzielle Wärmeertrag in Kilowattstunden pro Jahr und die potenzielle CO2-Einsparung in Kilogramm pro Jahr. Zudem ist ein Ertragsrechner verlinkt. Darüber hinaus lässt sich über den Begriff „mittlere Globalstrahlung“ eine Strahlungskarte öffnen, die mittels einer Farbskala zeigt, welche Bereiche des Daches wie stark von der Sonne angestrahlt werden.

Wie groß ist das Potenzial im Landkreis?

„Die Strahlungskarte zeigt, dass im Grunde auf den meisten Dachflächen genügend Sonne vorhanden ist“, sagt Herbert Schwarz, Umweltberater des Landratsamtes. „Denn auch bei nur mittlerer Einstrahlung oder teilweiser Verschattung lassen sich Solaranlagen inzwischen rentabel betreiben. Und fast noch wichtiger: Sie wirken als Energiepreisbremse und sorgen für mehr Autarkie.“

Warum zeigt das Solarkataster nur Ergebnisse für Solar- thermie, nicht aber für Fotovoltaik an?

„Es ist der erste Schritt eines neuen Service-Angebotes für unsere Bürgerinnen und Bürger“, sagt Landrat Stefan Frey. „Interessierte Nutzer können die Fotovoltaik-Funktion jetzt schon testen“, erklärt Wolfgang Röser, der im Landratsamt für E-Government zuständig ist. Die Verlinkung ist vorhanden. Diese Funktion beinhaltet auch ein Belegungsmodul, mit dem Bürger ihr Dach unter Berücksichtigung von Verschattungen individuell mit Modulen belegen können. Bis die Vollversion im Solarkataster zur Verfügung steht, wird es noch etwas dauern. Röser: „Wir wollen noch mehr Funktionalität haben.“ Einen Zeitplan nennt er auf Anfrage nicht. „Wir wollen das zeitnah zur Verfügung stellen, können aber kein Datum nennen.“

Wo gibt es weitere Informationen?

Infos und Beratungsmöglichkeiten rund um das Thema Sonnenenergie erteilt die Stabstelle Energie und Klimaschutz des Landratsamtes: www.lk-starnberg.de/solar oder Telefon (0 81 51) 14 87 74 42 und 14 87 73 52.