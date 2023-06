Wie Maler das Bild des Sees prägen

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Zwischen Landschaften: Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl, Museumsleiter Benjamin Tillig und Dr. Karin Althaus (r.), eine ausgewiesene Expertin für die Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts. © Photographer: Andrea Jaksch

Das Museum Starnberger See zeigt Werke aus dem Bestand in Ausstellung „Licht und Landschaft“.

Starnberg – „Wir haben ganz viel ans Licht geholt, was schon lange nicht mehr draußen war“: Mit diesen Worten eröffnete Benjamin Tillig, Leiter des Museums Starnberger See, eine kleine, aber sehr feine und sehenswerte Ausstellung mit Gemälden des 19. und 20. Jahrhunderts. „Wir sind froh, dass wir so etwas haben und noch froher, dass sich unser Museumsleiter so kümmert“, freute sich Starnbergs zweite Bürgermeisterin Angelika Kammerl über die Ausstellung, die Liebhaber der Landschaftsmalerei begeistern wird.

Zahlreiche Besucher hatten am Sonntagnachmittag trotz herrlichen Badewetters ins Museum gefunden, und sie alle wurden mit einer herausragenden Einführung belohnt. Dr. Karin Althaus, Sammlungsleiterin im Lenbachhaus und Expertin für Gemälde des 19. Jahrhunderts, ging einleitend auf die Geschichte der Landschaftsmalerei ein, die sich erst im 19. Jahrhundert als eigenständige Gattung etabliert hat. Was war zuerst? Der Künstler oder das Motiv? Was hat dazu geführt, dass man aufs Land hinausgefahren ist? Wie Karin Althaus erläuterte, war die Landschaftsmalerei im 19. Jahrhundert „die wichtigste Gattung“ für die Künstler, „die Gattung, die sich am besten verkauft hat“. Und es waren die malenden Frauen, die bis nach dem Ersten Weltkrieg nicht Kunst studieren durften, die als „Malweiber“, wie sie von den Männern respektlos genannt wurden, im Freien unterwegs waren, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. „Die Produktion von Landschaftsbildern wurde in dieser Zeit angekurbelt“, weiß die auf das 18. und 19. Jahrhundert spezialisierte Kuratorin. „Alles, was wir heute als Landschaft wahrnehmen, hängt mit der Malerei im 19. Jahrhundert zusammen.“

Die Landschaftsmalerei wurde zu einer Gattung der Moderne. Starke Frauen und bekannte Männer sind in dieser Ausstellung zu entdecken. Künstlerinnen und Künstler wie Augusta von Eulenburg, deren hingestricheltes Gemälde „Am Starnberger See“ mit seinem flirrenden Licht überzeugt. Wilhelm Trübner ist mit dem Bild „Im Park der Villa Knorr“ vertreten, das der Freundeskreis Museum Starnberger See für die Sammlung des Museums erworben hat. Trübner war seit 1907 ein regelmäßiger Sommergast am See, als Maler schätzte er besonders das milde Licht des einsetzenden Herbsts. Bei Edward Cucuel, der in den 1920er- und 1930er-Jahren die Sommer am See verbrachte, lässt sich der Aufbruch in die Moderne ablesen. Mit Johann Gottfried Steffans „Studie Starnbergersee“ wird ein bedeutender Vertreter der Münchner Schule präsentiert.

In Starnberg bekannt ist Jakl Jordan, sein „Vorgarten im Frühling“ ist eine grüne Explosion. Hermann Ebers fein hingestrichelter „Heuschober“ spielt souverän mit der Horizontalen und der Vertikalen. Josef Schertel ist ein Feinzeichner, seine Ansicht von Schloss Possenhofen wie mit Feenhaar gestaltet. Armin Commichau ist mit dem Bild „An der Prinzeneiche“ vertreten. Mit dabei sind noch Marie von Miller, Fritz Osswald, Anders Andersen-Lundby, Richard von Poschinger, Max Doerner, August Albert Zimmermann und Gustav Adolf van Hees, der Mitinitiator vom Bayerischen Yachtclub Starnberg, der die Zeichnungen für die Dampfschifffahrt am Starnberger See fertigte, aber auch die Plakate für die Rechtskonservativen und die Deutschnationale Volkspartei. Solche Informationen bekommt der interessierte Besucher dann per Audioguide.

Die Ausstellung

„Licht und Landschaft. Gemälde des 19. und 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Museums“ ist Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage von 11 bis 18 Uhr im Museum (Possenhofener Straße 5) geöffnet. Ein Endtermin wird nicht genannt.