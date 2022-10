Notunterkünfte, Wasserversorgung: Stadt bereitet sich auf Blackout vor

Von: Peter Schiebel

Die Stadt Starnberg bereitet sich auf einen möglichen Blackout vor und empfiehlt auch den Bürgern, sich Gedanken zu machen und vorzusorgen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Im Starnberger Rathaus laufen Vorbereitungen, wie sich die Stadt im Falle eines flächendeckenden und lang anhaltenden Stromausfalls, eines so genannten Blackouts, verhalten soll.

Starnberg – Nichts geht mehr. Lichter, Kühlschränke, Heizung, Fernseher – alles aus. Sollte es im Zuge der Energiekrise in diesem Winter tatsächlich zu einem Blackout kommen, also einem flächendeckenden und lang anhaltenden Stromausfall, dürfte dieser für Privatleute und Firmen, vor allem aber für die sogenannte kritische Infrastruktur zu einer Herausforderung werden. Wie sich die Stadt Starnberg darauf vorbereitet, erklärte Bürgermeister Patrick Janik auf eine entsprechende Frage in der Ortsteilbürgerversammlung in der Franz-Dietrich-Halle in Söcking am Donnerstagabend.

Möglicher Blackout: So bereitet sich Starnberg darauf vor

So überlege die Verwaltung, zentrale Anlaufstellen für Bürger und gegebenenfalls auch Notunterkünfte zur Verfügung zu stellen, sagte Janik. „Wir prüfen gerade, welche städtischen Liegenschaften sich dafür eignen.“ Ins Gespräch brachte er die Schlossberghalle und das Gymnasium. Feuerwehrhäuser eigneten sich dagegen nicht. „Die Feuerwehr muss operabel gehalten werden.“ Von großer Bedeutung sei die Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung. „Auch damit beschäftigen wir uns derzeit intensiv“, so Janik. Geprüft werde zudem, ob und wie eine Notstromversorgung gestaltet werden könne.

Größtes Problem dabei dürfte der Treibstoff für den Betrieb der Aggregate sein. Janik sprach von mehreren tausend Litern Diesel, die täglich benötigt würden. Vor dem Hintergrund sei der Landkreis gefordert, zum Beispiel im Tanklager in Krailling entsprechende Reserven vorzuhalten, sagte er. „Es wird relativ schnell deutlich, wo die Grenzen der Kommunen sind.“ Generell sei das Landratsamt im Notfall die zuständige Katastrophenschutzbehörde, nicht die Stadtverwaltung.

Die Bürger müssten sich im Fall eines Blackouts auch darauf einstellen, dass die Stadtverwaltung einige Serviceleistungen dann nicht mehr in gewohnter Zeit erledigen könne. Es könne dann eben mal zwei Wochen länger dauern, bis der neue Personalausweis fertig sei, nannte er als Beispiel.

„Nicht verkehrt, sich Gedanken zu machen“: Bürgermeister von Starnberg mit Empfehlung für Bürger

Im Laufe der kommenden Woche beschäftigen sich die Amtsleiter im Rathaus in ihrem regelmäßigen Jour fixe mit der Thematik. In einer der nächsten Sitzungen wolle er die Angelegenheit auch dem Stadtrat zur Beratung vorlegen, sagte Janik und betonte: „Es ist nicht verkehrt, sich Gedanken zu machen.“

Auch wenn er selbst nicht glaube, dass es zu einem Blackout kommen werde, empfahl er auch den Bürgern, sich zu informieren. Schon bei der Bürgerversammlung vor zwei Wochen in der Brunnangerhalle hatte die Stadtverwaltung den „Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen“ des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ausgelegt. Janik: „Es lohnt sich für jeden, sich Gedanken zu machen“ – beispielsweise, um zu Hause einen gewissen Lebensmittelvorrat anzulegen und anderweitige Vorkehrungen zu treffen.

