Wieder deutlich mehr Geflüchtete im Kreis Starnberg: Landrat warnt vor Raumnot

Von: Tobias Gmach

Erinnerungen werden wach an 2015, als Flüchtlinge in Massen am Hauptbahnhof in München ankamen. © dpa

Der globale Flüchtlingsstrom erreicht das Fünfseenland: 50 Menschen, vor allem aus Afghanistan und Syrien, ziehen nächste Woche im ehemaligen Gautinger AOA-Gebäude ein. Die Unterkunft war eigentlich für Ukrainer gedacht. Landrat Stefan Frey findet, der Landkreis wird ungerecht behandelt.

Landkreis – Erinnerungen an 2015 werden wach: Wieder brechen Menschen in Massen auf, flüchten aus Krisen- und Kriegsgebieten und nehmen dabei in Kauf, auf hoher See zu sterben. Und wieder wird über die Verteilung, Finanzierung und Unterbringung gestritten, heftig zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Der Landkreis Starnberg bekommt den globalen Flüchtlingsstrom – abgesehen von den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs – ab Dienstag, 18. Oktober, deutlich zu spüren. 50 Menschen, wohl vor allem aus Afghanistan und Syrien, hat die Regierung von Oberbayern per Schlüsselzuweisung angekündigt. Es dürfte nur der Anfang einer großen Menschenmenge sein, die es in der kalten Jahreszeit und darüber hinaus zu versorgen gilt.

Pandemie und Ukraine: Krisenmanagement ist Landrat Stefan Frey seit seinem Amtsantritt 2020 gewöhnt. Doch man merkt ihm an, dass diese nächste Krise sehr an seinen Nerven zehrt. Auch deshalb nutzte er wieder mal seine guten Drähte zu höheren politischen Ebenen. Frey habe gegenüber der Regierung von Oberbayern und dem Innenministerium „schon deutlich gemacht, dass der Landkreis seit Monaten und Jahren Übererfüller ist“. Der Landrat rechnet vor: Nach dem Königsteiner Schlüssel müsse der Kreis 2,9 Prozent der in Bayern ankommenden Flüchtlinge unterbringen, es seien aber 3,7 Prozent, und damit erfülle man die gewünschte Quote zu 128 Prozent – im Gegensatz zu anderen Landkreisen, die ihrem Anteil (noch) nicht gerecht würden.

Die ersten 50 Geflüchteten kommen in Gauting unter

Bayerns Erstaufnahmeeinrichtungen, die sogenannten Ankerzentren, sind schon jetzt überfüllt. Deshalb rechnet Frey mit weiteren, wöchentlichen Zuweisungen. Die ersten 50 Menschen bringt das Landratsamt nächste Woche in dem ehemaligen AOA-Gebäude in Gauting unter. Jenes, das 120 Plätze bietet, war eigentlich als Notunterkunft für Ukrainer gedacht. Statt der Turnhallen in Gilching und Hechendorf, die der Landkreis derzeit räumt und die ab Mitte des Monats wieder Sportvereinen und Schulen zur Verfügung stehen sollen. Umso froher ist der Landrat um das AOA-Gebäude. Aber auch dessen Nutzung ist begrenzt – im August 2023 soll es abgerissen werden. „Das Hauptproblem ist, dass wir keine Unterkünfte mehr zur Verfügung haben“, betont Frey.

Wie immer geht es auch ums Geld: Die Asylbewerberleistungen begleicht der Freistaat, aber es fielen für den Landkreis eben auch Betreuungskosten an, betont Frey. Und er sagt allgemein: „Die vielen Krisen bilden sich langsam buchstäblich im Kreishaushalt ab.“ Die Beratungen über den Etat beginnen, der Haushaltsausschuss tagt diese Woche.

