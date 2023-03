Wieder Gwandmarkt für Trachten-Freunde

Alles rund um die Tracht gibt es wieder beim Gwandmarkt des Starnberger Heimat- und Volkstrachtenvereins (im Bild der Markt 2019). © Andrea Jaksch

Wegen Corona gab es lange keinen, doch nun bietet der Starnberger Heimat- und Volkstrachtenverein wieder einen Gwandmarkt an - rechtzeitig zum 1. Mai.

Starnberg – Der Heimat- und Volkstrachtenverein Starnberg organisiert für Samstag, 15. April, nach zweijähriger Zwangspause wieder einen Markt „Trachtengwand aus zwoater Hand“. Der Termin ist kein Zufall – kurz vor den Maifeiern. Bei dem beliebten Verkaufsmarkt für gebrauchte Trachtenbekleidung wird alles angeboten, was zum boarischen Gwand gehört: Dirndl, Dirndl-Bluse, Mieder, Lederhose, Hemden, Jacken, Haferlschuhe, Strümpfe und Trachtenschmuck auch Kindertrachten werden gerne angenommen. Abendkleider (Sissi-Stil), Frack, Zylinder und Uniformen für den Redoute-Ball.

Wer einwandfreie und gereinigte Waren beim Markt anbieten will, muss sich eine Verkaufsnummer organisieren. Diese erhalten Interessierte ab heute, Montag, 27. März, per E-Mail an gwandmarkt-sta@gmx.de oder telefonisch unter (0 81 51) 9 79 84 68 (bis spätestens 13. April). Die Verkaufsliste und -schilder sind auf der Homepage des Heimat- und Volkstrachtenvereins Starnberg unter www.trachtenverein-starnberg.de herunterzuladen. Dort gibt es auch genauere Angaben, wie die Nummern an der Kleidung anzubringen sind (Sicherheitsnadeln, nicht Stecknadeln). Angemeldete Waren werden am Freitag, 14. April, von 16 bis 19 Uhr im Vereinsheim (Hans-Zellner-Weg 10, gegenüber Parkhaus Bahnhof Nord) angenommen.

Beim Bummel gibt‘s Kaffee und Kuchen

Der Verkauf läuft am Samstag, 15. April, von 9 bis 13 Uhr im Vereinsheim. Der Andrang dürfte, so die Erfahrung der früheren Märkte, die vor allem zur Wiesn stattfinden, groß sein. Nicht verkaufte Ware muss am Samstag von 17.30 bis 19.30 Uhr wieder abgeholt werden; dann wird auch der Verkaufserlös ausgezahlt. 20 Prozent behält der Heimat- und Volkstrachtenverein als Beitrag zu seiner Arbeit ein. Zur Stärkung steht während des Verkaufs ein Kaffee- und Kuchenstand zur Verfügung.