„Wiege von Starnberg“ endlich begehbar

Von: Laura Forster

Teilen

Der Bauzaun ist weg, die pinken Treppenstufen können erklommen werden. © ehret und klein

Ein Jahr nach Aufbau des Kunstwerks ist die rosafarbene Treppe an der Bahnhofstraße endlich begehbar. Seit Ende November liegt die Genehmigung vor, das Wetter machte eine Öffnung jedoch unmöglich.

Starnberg – Endlich ist es soweit: Die „Wiege von Starnberg“ wurde vom Bauzaun befreit und ist seit Freitag begehbar. Schon vor einen Jahr sollte die 43 Meter lange, elf Meter breite zehn Meter hohe magentafarbene Treppe Besuchern einen neuen Ausblick auf Stadt und See bieten, doch die Baugenehmigung fehlte. Seitdem umrahmte ein Bauzaun das Gelände an der Bahnhofstraße. Betreten verboten. Bis jetzt.

Im vergangenen November kam noch einmal Bewegung in die Sache. Michael Ehret, geschäftsführender Gesellschafter des Projektentwicklers Ehret und Klein als Ei-gentümer des Grundstücks, rechnete in naher Zukunft mit einer Genehmigung. Am 26. November sollte es dann soweit sein: Das Kreisbauamt erteilte die Baugenehmigung für das Kunstwerk von Andreas Sarow – allerdings nur unter behördlichen Auflagen. Dazu gehörte auch, dass die 50 Treppenstufen nicht bei Glätte, Schneefall oder Starkregen betreten werden dürften. Die Stufen seien zudem „rutschfest“ auszuführen. Deshalb ist die Treppe erst seit Karfreitag für Besucher betretbar.

„Wiege von Starnberg“ von 8 bis 22 Uhr geöffnet

Starnberger Bürger wie auch Tagestouristen können die Skulptur von 8 bis 22 Uhr begehen und die Kreisstadt aus unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen, schreibt Ehret und Klein in einer Pressemitteilung. Im Rahmen der Eröffnung der „Wiege von Starnberg“ steht aan diesem Samstag, 16. April, ab 12 Uhr bis mindestens 18 Uhr der Starnberger Foodtruck CookMal mit asiatischen Curry und Wokgemüse bereit.

In den kommenden Wochen werden kreative Aktionen mit Gewerbetreibenden sowie der Kunst- und Kulturszene auf dem Areal der Wiege stattfinden. Die „Wiege“ wird auch Teil des städtischen Projekts „See and the City“ sein und soll zu einer Belebung des Standortes beitragen.

Bis Ende 2022 soll die knallige Skulptur auf dem Gelände an der Bahnhofstraße stehen bleiben. Danach werden die Bagger auf dem Areal anrollen. Ehret und Klein plant einen Neubau mit Wohnungen und Gewerbe daraufl. Bis dahin können Besucher den Blick über Stadt und See noch genießen. lf