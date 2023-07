Wiesengrund: Gericht sagt Termin ab

Von: Peter Schiebel

Das Wohngebiet Am Wiesengrund in Starnberg - im Bild in der Bauphase 2021 - ist längst großteils bezogen. Gegen den Bebauungsplan läuft jedoch noch eine Klage. © Andrea Jaksch

Nachbarn des Starnberger Einheimischenmodells Am Wiesengrund haben gegen den Bebauungsplan geklagt. Der Termin kommende Woche wurde aber besagt - weil es eine neue Rechtslage gibt.

Starnberg – Die Häuser sind zwar längst bezogen, die Heizanlage ist in Betrieb – aber noch immer schwebt ein Rechtsstreit über dem Baugebiet am Wiesengrund. Ursprünglich hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH), das oberste Gericht des Freistaats, am Dienstag, 25. Juli, über eine Klage aus Reihen der Nachbarschaft gegen den Bebauungsplan verhandeln wollen. Dieser Termin ist jedoch am Mittwoch abgesagt worden. Hintergrund ist eine aktuelle Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig. Das erklärte VGH-Sprecher Dr. Jörg Singer gegenüber dem Starnberger Merkur.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem anderen Fall entschieden, dass Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs nicht im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b Satz 1 des Baugesetzbuchs ohne Umweltprüfung überplant werden dürfen. Das sei mit europäischem Recht nicht vereinbar, urteilten die Richter und gaben damit dem Antrag einer Umweltvereinigung Recht. Genau dieser Paragraf 13b ist bei der Aufstellung des Bebauungsplans „Am Wiesengrund“ angewendet worden.

„Der Senat kann noch nicht erkennen, was die neue Rechtsprechung für diesen Fall bedeutet“, erklärte der VGH-Sprecher. Deshalb habe der Senat entschieden, die Verhandlung auszusetzen und die schriftliche Begründung der Leipziger Richter abzuwarten. Ein neuer Termin ist auch noch nicht bekannt.

Bürgermeister gelassen

Die Kläger aus der Nachbarschaft machen insbesondere Verfahrens- und Abwägungsfehler bei der Aufstellung des Bebauungsplans geltend. „Sie befürchten eine Aufstauung von Grundwasser durch die Neubauten mit negativen Folgen für ihre eigene Bebauung sowie eine Gefährdung der Trinkwasserversorgung der Stadt Starnberg durch die Versickerung des Niederschlagswassers des Neubaugebiets“, hatte der VGH in seiner Terminvorschau geschrieben. Nach einer mündlichen Verhandlung im Frühjahr vergangenen Jahres habe die Stadt „ein ergänzendes Verfahren zur Fehlerbehebung durchgeführt, weil zum Zeitpunkt des ursprünglichen Satzungsbeschlusses die für die Niederschlagswasserversickerung erforderliche Grunddienstbarkeit“ noch nicht vorgelegen habe, so das Gericht.

Bürgermeister Patrick Janik hatte der anberaumten Verhandlung entspannt entgegen gesehen. Sollte der VGH etwas bemängeln, habe die Stadt die Möglichkeit, dies zu heilen, auch wenn das einen höheren Aufwand bedeute. „Das wäre zwar ärgerlich, aber weit davon entfernt, eine Katastrophe zu sein“, betonte Janik. „Die Menschen, die am Wiesengrund wohnen, müssen keine Angst haben. Wir werden sie nicht im Regen stehen lassen.“