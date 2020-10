Wiesn-Absage trifft Bauern hart, Marktpreise niedriger als im Vorjahr: So wirkt sich Corona auf die Ernte aus

Nach mehreren zu trockenen Jahren passte die Niederschlagsmenge in diesem Jahr endlich wieder. Hinzu kam jedoch Corona. Die geringere Nachfrage macht den Bauern im Landkreis Starnberg zu schaffen.

Landkreis – Das ganz große Schreckensszenario blieb aus, Grund zum Überschwang gab es jedoch auch nicht. „Wir haben die Befürchtung gehabt, dass es wieder ein sehr trockenes Jahr wird“, sagte Georg Zankl, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV), als er am Montag die Erntebilanz für das Jahr 2020 vorstellte. Danach habe es anfangs ausgesehen, mit dem Mai sei jedoch der Regen gekommen, und zwar in ausreichender Menge. Die Ernte bei Getreide und Mais sei daher im Kreis Starnberg „gut durchschnittlich“ ausgefallen, so der Kreisobmann.

Im Schnitt etwa 1000 Millimeter Niederschlag seien im Landkreis gefallen. Mit Blick auf andere Teile Bayerns und Deutschlands zeigte der Verband sich zumindest damit zufrieden. Weiter nördlich, schon bei Ingolstadt und in Franken, lasse sich bereits beobachten, wie der Klimawandel die Landschaft verändere, meinte Zankl.

Trotz besserer Niederschläge kein gutes Jahr

Von einem guten Jahr könne man dennoch nicht sprechen. Die Preissituation habe sich „nicht besonders positiv entwickelt“, sagte Zankl – eine Folge von Pandemie und Lockdown. Weil das Oktoberfest abgesagt wurde, sei der Absatz von Braugerste schlecht gewesen. Habe man 2019 noch 23 Euro pro Doppelzentner erhalten, lag der Durchschnittspreis für die Braugerste heuer bei 19 Euro. Auch für Weizen gab es im Schnitt einen Euro weniger als im Vorjahr. Die Nachfrage nach Schweine- und Rindfleisch sowie Kartoffeln brach ebenfalls weg, da die Gastronomie geschlossen hatte und es keine Feste und größeren Veranstaltungen gab. Kreisbäuerin Anita Painhofer, selbst von der geringeren Nachfrage in der Systemgastronomie betroffen, appellierte daher, mehr Kartoffeln am heimischen Herd zu verarbeiten.

Besonders traf es erneut die seit Jahren gebeutelten Milchbauern. Prognosen aus Vor-Coronazeiten sahen den Preis pro abgeliefertem Liter Milch für 2020 bei 37 Cent. Gezahlt hätten die Molkereien jedoch meist 31 Cent und damit weniger als im Vorjahr, als die Bauern noch 35 Cent je Liter bekamen. „Die haben ja gar nicht gewusst, wohin mit der Milch“, sagte Milchbauer und Mitglied der Milcherzeugergemeinschaft Fünfseenland Thomas Berchtold aus Frieding mit Blick auf die Situation der Molkereien und der Milchbauern. Der Export, etwa nach Italien, war schließlich angesichts geschlossener Grenzen nicht möglich. Alles in allem sei die Landwirtschaft „mit einem blauen Auge davongekommen“, resümierte Kreisobmann Zankl.

Konstanz bei Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe hat sich indes kaum verändert, mit 388 Betrieben verzeichnet die Statistik lediglich einen Hof weniger als im Vorjahr. Zankl geht jedoch davon aus, „dass die Zahl in den nächsten Jahren noch mal ein bisschen zurückgeht“. Betriebe mit Rindviehhaltung habe es vor 13 Jahren noch 46 gegeben, heute seien es 16, ergänzte Mit-Vorstandsmitglied Berchtold.

Sorgen bereitet Schweinehalter Zankl jedoch die Afrikanische Schweinepest und die damit einhergehenden Schutzmaßnahmen. Die ist zwar noch nicht im Landkreis angekommen. Sie habe aber gleich am Tag nach dem Bekanntwerden des ersten Falles in Brandenburg Anfang September Auswirkungen auf den Preis pro Kilo Schlachtgewicht gehabt. Er sei um 20 Cent auf 1,27 Euro gefallen, so Zankl, und habe sich seither auch nicht erholt. Die Seuche habe sich zwar „nicht so massiv ausgewirkt, wie wir befürchtet haben“, sagte Zankl. Mit den Jägern habe man als Präventionsmaßnahme aber über die Jagd auf Wildschweine vereinbart, „sie sollen ihre Aktivitäten erhöhen“. 2019 wurden im Kreis über 1000 Wildschweine geschossen.

Kaum weitergekommen ist der BBV-Kreisverband hingegen bei seinem Projekt „Schule fürs Leben“. In einer Projektwoche sollte Schülern die Landwirtschaft näher gebracht werden. Einerseits sucht der Verband noch mehr Höfe, die sich beteiligen, andererseits „brauchen wir damit momentan nicht bei den Schulen anklopfen, die haben andere Sorgen“, sagte Thomas Müller, Geschäftsführer der Geschäftsstelle Weilheim des BBV.

