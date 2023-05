Wildschwein-Bestand im Landkreis Starnberg geht zurück

Streckenlisten für das vergangene Jagdjahr

Die Zahl der geschossenen Wildschweine ist im Jagdjahr 2022/23 auf den niedrigsten Stand seit rund zehn Jahren gefallen. Grund ist nach Einschätzung der Kreisjägerschaft die konsequente Bejagung in den vergangenen Jahren.

Landkreis – Die Zahl der Wildschweine im Landkreis hat deutlich abgenommen. Davon geht Hartwig Görtler, Vorsitzender der Kreisjägerschaft, aus. Definitiv seien es weniger als vor drei Jahren, als pro Jahr fast 1200 Wildschweine geschossen wurden. Im zurückliegenden Jagdjahr 2022/23, das bis Ende März lief, waren es lediglich 354 Wildschweine, die von Jägern erlegt wurden. 14 weitere verendeten nach Verkehrsunfällen oder aus anderen Gründen. 368 ist der niedrigste Wert der vergangenen zehn Jahre. Die Zahlen gehen aus den Streckenlisten hervor, die das Landratsamt gerade zusammengestellt hat und die bei der Pflichtgeheschau am Wochenende auf Gut Rieden präsentiert wurden.

Bei früheren Hegeschauen (in der Pandemie gab es keine) hatte das Schwarzwild viel Raum eingenommen. Die Landwirte klagten vor Jahren über massive Schäden durch die Schwarzkittel und forderten eine verstärkte Bejagung. Die gab es auch: 2017 und 2020 wurden mehr als 1000 Wildschweine erlegt. Damals gab es auch so viele, heute nicht mehr.

Vor allem junge Wildschweine geschossen

Bundesweit gingen die Abschusszahlen zurück, sagt Hartwig Görtler. Hierzulande habe man vor zehn Jahren kaum Erfahrung mit der Jagd auf Wildschweine gehabt, weil es kaum welche gab. Inzwischen zeigt die Strategie Wirkung: Seit Jahren schießen die Jäger vor allem Jungtiere, im vorigen Jahr waren es mehr als 300. „Die können sich dann nicht reproduzieren“, so Görtler, was zur Reduzierung der Population führe. Wenig Bachen (weibliche Wildschweine) können auch wenig Frischlinge auf die Welt bringen. „Das ist auf Langfristigkeit abgestellt“, sagt der Vorsitzende der Kreisjägerschaft über die Strategie. Im Rekordjahr 2020 hatten die Jäger 1197 Wildschweine erlegt, davon rund 1070 Jungtiere. Die Abschusszahlen hatten sich damals verdoppelt, auch, weil es neue technische Möglichkeiten wie Nachtsichtgeräte gab. Die Technik allein sei für den Rückgang der Population aber nicht verantwortlich.

Weniger Wildschweine ergeben aber neue Probleme. So gebe es inzwischen Rotten von zehn bis zwölf Tieren, die von Revier zu Revier zögen und den Freiraum nutzten, die ihnen die geringe Population biete. Weiterhin brauche es die Kooperation zwischen Jägern und Landwirten, damit die Jagd weiter erfolgreich sein könne. Vorsorge für die Jagd, etwa freie Streifen zwischen Feldern und Wald, in denen Wildschweine geschossen werden können, seien weiterhin erforderlich, sagt Görtler. Wie hoch die Schäden durch Wildschweine zuletzt waren, wissen die Jäger allerdings nicht.

Georg Holzer, Kreisobmann des Bauernverbands und Landwirt in Diemendorf, erinnert sich noch gut an die – wie er sagt – „massiven“ Wildschwein-Schäden vor ein paar Jahren. Wohlgemerkt vor der erwähnten starken Bejagung. Sein Eindruck: „Die Jägerschaft ist besser dahinter.“ Vereinzelte Jungtiere seien von Kollegen aus der Landwirtschaft zuletzt gesichtet worden, „aber keine gravierenden Schäden“, so Holzer.

Neue Ideen für die Rehjagd

Details der Streckenliste werden bei der Pflichthegeschau vorgestellt, bei der auch die Trophäen aus dem Jagdjahr 2022/23 zeigen, vorgestellt. Hartwig Görtler hat dort auch Überlegungen für die Rehjagd vorgelegt. Triebfeder für diese ist häufig der sogenannte Verbiss, also der Schaden im Wald durch Rehe. Seit 37 Jahren gebe es dazu Gutachten, doch nun sei ein Paradigmenwechsel erforderlich, findet Görtler. Allein die Aussage, die Wilddichte sei zu hoch, reicht ihm als Grundlage für höhere Abschusszahlen nicht aus. Er plädiert für eine Vorausplanung im Wald, die dem Wild Äsungsflächen bietet und Rückzugsflächen.

Dafür gebe es in Deutschland viele erfolgreiche Beispiele. Ziel sei, die Bejagung gezielter vorzunehmen – heißt weniger Rehe zu schießen. Dazu müssten auch Jäger umdenken. Im vergangenen Jagdjahr waren es rund 2100 Rehe, also fast sechs pro Tag. 369 Tiere verendeten bei Wildunfällen, also eines pro Tag. Die Abschusszahlen bei anderen Tieren blieben im vergangen Jagdjahr auf dem Niveau der Vorjahre. 44 Feldhasen wurden beispielsweise erlegt, 646 Füchse und 237 Dachse. In fast allen Bereichen sind die Zahlen bei Unfällen getöteter Tiere gestiegen.

Sorgen bereitet den Jägern eine neue Tierart, die sich im Landkreis ansiedelt - der Waschbär. Zwei wurden im vergangenen Jagdjahr erlegt, ein weiterer verendete aus anderen Gründen. Görtler forderte seine Kollegen auf, den Waschbär konsequent zu bejagen. (ike/mül)