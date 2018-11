Wildschweine: Bauern unzufrieden mit Bekämpfung

Die Landwirte im Landkreis Starnberg fordern weiter eine verstärkte Bejagung der Wildschweine. Die Schäden würden zunehmen.

Landkreis/Frieding – Nachts kommen die Wildschweine aus den Wäldern und wühlen in Wiesen nach Würmern und Käferlarven. Das nimmt stellenweise extreme Ausmaße an: Bauernverband-Geschäftsleiter Thomas Müller weiß von einer zu 80 Prozent zerstörten, drei Hektar großen Fläche bei Aschering. Deswegen fordert der BBV erneut Gegenmaßnahmen.

Der Friedinger Landwirt Thomas Berchtold musste im Frühjahr wegen dem Schwarzwild 2,6 Hektar Grasfläche neu ansähen. Fast täglich entdecke er neue Schadstellen, ärgerte sich Berchtold. Auch der stellvertretende Kreisobmann Stefan Dellinger kennt das Problem. Jährlich bezifferte er die Kosten bei sich auf 1000 Euro. Zudem die Gefahr, dass wegen einer Schadstelle beim Mähen Erde in den Schnitt geraten und das ganze Silofutter verunreinige. Kreisobmann Georg Zankl und sein Vize sind Schweinehalter und haben noch weitere Bedenken: die Afrikanische Schweinepest. „Mit der Seuche in Bayern würden die Preise zusammenbrechen“, so Dellinger – mit existenzbedrohlichen Folgen für Schweinehalter. Momentan ist in der Region aber kein Fall von der Schweinepest bekannt. Gerade deshalb forderte der BBV, präventiv zu agieren. „Jetzt müssen die Wildschweinbestände reduziert werden, damit die Seuche sich erst gar nicht ausbreiten kann“, verlangte Dellinger nach Maßnahmen wie das Nachtzielgerät für die Jäger. Momentan sperre sich das Landratsamt noch dagegen, sagte Zankl.

Landratsamt weiter skeptisch

Die Landwirte jedoch argumentieren mit einem präzisen Schuss dank der Sicht im Finstern. Schließlich würden die nachtaktiven Tiere jetzt schon bei Nacht und Nebel geschossen – und könnten aufgrund der schlechten Sicht verletzt werden und qualvoll verenden, sagt der Kreisobmann. Eine weitere, bislang nicht genehmigte Variante ist der so genannte Saufang. Dabei wird in eine zehn auf vier Meter große Kiste Mais für das Borstenvieh ausgelegt. 14 Tage lang werden die Wildschweine im offenen Käfig angefüttert. Am Ende gehe die ganze Rotte ins Fressparadies und erst dann falle das Gitter. Mit dem Fang der gesamten Wildschweinherde, könnte die Gefahr nicht an die Artgenossen weitergetragen werden, lobte Zankl die Fangmethode. „In Bayerischen Staatsforsten wird das bereits mit Erfolg praktiziert“, wunderte sich Zankl über den Widerstand aus Starnberg.

Das Landratsamt bleibt bei seiner bisherigen Linie: „Grundsätzlich sind Nachtzielgeräte verboten. Für Ausnahmen sind nicht wir, sondern das Bundeskriminalamt zuständig“, erklärte Barbara Beck von der Pressestelle im Landratsamt. Eine Genehmigung für den Saufang wiederum könnte von den Jägern im Landratsamt beantragt werden. Einen positiven Ausgang bezweifelte Beck. „Dafür ist die Wildschweinplage bei uns nicht extrem genug.“ Bestimmte Maßnahmen sind nur bei einer Wildschweinplage zulässig, die die Jäger aber nach ihren Abschuss- und Schadenszahlen nicht feststellen können (wir berichteten). Die Zahl der geschossenen Schweine im steigt seit Jahren an. mk/ike

