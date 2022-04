Willkommen im Kirchcafé

Von: Peter Schiebel

Im Schatten von Don Camillo: Kirchenpfleger Dr. Richard Leopold (l.) war maßgeblich für die Gestaltung des Kirchcafés verantwortlich, Pfarrer Dr. Andreas Jall freut sich schon auf die Treffen und Gespräche dort. © Andrea Jaksch

Die katholische Pfarreiengemeinschaft Starnberg hat beinahe unbemerkt ein Kleinod geschaffen. Unter der Stadtpfarrkirche St. Maria ist auf knapp 50 Quadratmetern eine Kaffeebar entstanden. Das Kirchcafé öffnet offiziell am Palmsonntag.

Starnberg – Von der Wand blickt Don Camillo. Spitzbübisch, wie man ihn kennt, mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Ein Pfarrer, ein Kaffee, eine offenbar anregende Umgebung – das Bild scheint wie geschaffen für den Ort, an dem es hängt. In dem kleinen Raum unter der Stadtpfarrkirche St. Maria, mit dem Eingang Richtung Wittelsbacherstraße, ist nämlich ein Café entstanden, genauer: das Kirchcafé.

Die Idee dazu hatte Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall schon länger. „Unser Auftrag ist es, Menschen ein Zuhause zu geben“, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Das geschehe natürlich im Gottesdienst, aber er wolle den Menschen auch darüber hinaus etwas anbieten. Zwanglos, ohne große Hürden und Wege, einfach so. „Ein Gottesdienst ist eine tolle Sache, aber auch der Leib braucht ein Zuhause“, sagt Jall. Schließlich mache auch die Gemeinschaft das Christsein aus. „Wir wollen auch nach dem Gottesdienst miteinander reden können.“ Und außerdem: In Starnberg gebe es eine hohe Fluktuation – er wolle Neubürgern ermöglichen, möglichst schnell ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen. „Manche kennen ja nur ihren Türnachbarn“, hat Jall erkannt.

Sein Blick fiel relativ schnell auf den kleinen Raum unterhalb der Kirche. Dort hatte der Kirchenchor früher geprobt, die Ministranten nutzten ihn lange Jahre. In Kirchenpfleger Dr. Richard Leopold fand Jall schnell einen Partner, bei dem er offene Türe einrannte. Also entwarfen sie Pläne, diskutierten mit dem Pfarrgemeinderat, sprachen mit der Diözese in Augsburg und mit der Stadtverwaltung in Starnberg und legten noch vor dem ersten Corona-Lockdown vor mehr als zwei Jahren los, nachdem es für die Ministranten und den Kirchenchor neue Räume gab.

Der Dielenboden – noch original von 1933, dem Baujahr der Kirche – wurde abgeschliffen und versiegelt, das Fenster erneuert, eine Bar gebaut, Wände wurden neu verputzt und gestrichen. „Hier stecken Hunderte Stunden Ehrenamt drin“, sagt Leopold. Danach stöberte er zusammen mit Jall im Pfarrarchiv nach Dekostücken – sie fanden wahre Schätze. Im Vorraum etwa hängen nun gerahmte Entwürfe für den Kirchenneubau, die nie realisiert wurden. „1885 begannen die Planungen für den Neubau, weil die St.-Josef-Kirche zu klein wurde“, erzählt Jall. Dass es selbst unter Abzug des Ersten Weltkriegs und der Wirtschaftskrisen der 1920er-Jahre vier Jahrzehnte bis zum Neubau dauerte, mag man als Vorgeschmack auf weitere Starnberger Planungen deuten. Im Café findet sich jedenfalls ein Originalplakat, mit dem der „Verein zur Erbauung einer katholischen Kirche in Starnberg“ bereits im Jahr 1909 zum Benefizkonzert in den Pellet-Mayer-Saal lud.

Drei Stehtische mit vier Barhockern, sechs kleine Tische mit Stühlen und einer Sitzbank – und natürlich eine Bar mit drei hochwertigen Kaffeemaschinen finden sich nun im Kirchcafé, schließlich sei „das Leben zu kurz für schlechten Kaffee“, wie Jall findet. Dazu ein großer Kühlschrank und eine Gastro-Spülmaschine, einiges davon von Gemeindemitgliedern gespendet, unter anderem vom „Kasbrettl“, der Kabaretttruppe der Kolpingsfamilie

Feste Öffnungszeiten sind im Kirchcafé bislang nicht vorgesehen. Ein sogenanntes „Soft Opening“ hat es bei der Lichtnacht vor einer Woche gegeben. Die offizielle Eröffnung ist für Palmsonntag, 10. April, nach dem 10.15-Uhr-Gottesdienst geplant. Dann komme es auf ehrenamtliche Helfer an, sagen Jall und Leopold. Das können Mitglieder des Pfarrgemeinderats sein, Ministranten, Kolpinggruppen, der Frauenbund oder einfache Gemeindemitglieder, die nach Gottesdiensten oder Veranstaltungen den Service übernehmen. Auch Gruppen können sich im Kirchcafé treffen.

Verkauft wird dort übrigens nichts – weder Kaffee, Espresso und Cappuccino noch Saftschorle und Wasser und auch kein Kuchen. „Es funktioniert alles auf Spendenbasis“, erklärt Jall und hat dabei durchaus auch den sozialen Aspekt im Blick. Ein „Begegnungsraum“ solle das Kirchencafé werden, quer durch alle Bevölkerungsschichten. „Ich bin stolz, dass das in unserer Pfarrei möglich ist.“

Bleibt nur noch die Frage, was es jetzt mit Don Camillo auf sich hat. Andreas Jall gibt sich als großer Fan zu erkennen. Don Camillo sei eine Person „mit viel Weisheit und viel Witz“. Und Autor Giovannino Guareschi vertrete „ein sehr schönes und modernes Gottesbild“.