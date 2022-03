Feuerwehrchefs stellen Situation schonungslos dar: „Wir haben höchsten Zeitdruck“

Von: Peter Schiebel

Kommandant Markus Grasl (l.) und Kreisbrandrat Peter Bauch in der Einsatzzentrale der Starnberger Feuerwehr im Gerätehaus an der Ferdinand-Maria-Straße. © Andrea Jaksch

Starnbergs Kommandant Markus Grasl und Kreisbrandrat Peter Bauch ziehen im großen Interview mit dem Starnberger Merkur ihre Schlüsse aus dem kürzlich vorgelegten Feuerwehrbedarfsplan für Starnberg.

Starnberg – „Hier kommen dann die Monitore für den Tunnel hin.“ Markus Grasl (39), federführender Kommandant der Starnberger Feuerwehren, steht in der Einsatzzentrale des Feuerwehrhauses an der Ferdinand-Maria-Straße und erklärt, wie diese aufgerüstet werden soll, wenn der Tunnel einmal gebaut ist – und wenn es bis dahin kein neues Feuerwehrhaus geben sollte. Der Neubau ist eine von 64 Maßnahmen, die der Feuerwehrbedarfsplan enthält, um den Brandschutz in Starnberg in den kommenden Jahren gewährleisten zu können – was schon jetzt, ohne Tunnel, mit Blick auf die gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist kritisch ist. Vergangene Woche hat Fachplaner Markus Hasch vom Büro Forplan Dr. Schmiedel den 152 Seiten starken Plan im Stadtrat öffentlich vorgestellt. Der Starnberger Merkur hat mit Kommandant Grasl und Kreisbrandrat Peter Bauch (57) darüber gesprochen.

Herr Grasl, knapp 50 hauptamtliche Feuerwehrleute, eine Reduzierung von acht auf fünf Feuerwehrstandorte – wie viel Revolution steckt in dem Feuerwehrbedarfsplan?

Markus Grasl: Der Begriff Revolution trifft vielleicht die Emotionalität des Themas. Fachlich war das Ergebnis erwartbar.

Feuerwehrbedarfsplan: 50 Hauptamtliche und noch fünf Standorte

Inwiefern?

Peter Bauch: Ich sehe den Feuerwehrbedarfsplan, auch wenn er erstmals ausgearbeitet wurde, als Fortschreibung. Bereits 2010 wurde vom Starnberger Hauptausschuss ein Zukunftskonzept für die Feuerwehren beschlossen. Und schon damals war klar, dass der Brandschutz im Tunnel nur mit hauptamtlichen Kräften sicherzustellen ist. Passiert ist seitdem nichts. Grasl: Im Februar 2017 hat der Stadtrat den Tunnelbeschluss gefasst. Wer sich jetzt beschwert und behauptet, dass er von den Erfordernissen der Feuerwehr nichts gewusst habe, der handelt gegen jede Aktenlage. Ich habe den Stadträten im Februar 2018 ein Zukunftskonzept vorgelegt. Darin ging es um Hilfsfristen, um den Bedarf an Hauptamtlichen und um ein Investitionsprogramm von 50 Millionen Euro, unter anderem für den Bau neuer Feuerwehrhäuser. Und es gibt die Empfehlungen der ifa-Feuerwehrschule aus der Schweiz. Aus der Aktenlage sind die Maßnahmen und Investitionskosten deutlich herauszulesen. Das Problem ist, dass die wesentlichen Punkte seit 2010 unbearbeitet sind.

Dann hätte es den Feuerwehrbedarfsplan ja gar nicht gebraucht ...

Grasl: Doch. Weil jetzt ein externes Planungsbüro bestätigt hat, was seit vielen Jahren bekannt ist. Ich glaube ja, Teile des Stadtrats hätten darin gerne einen fachlichen Fehler gefunden, dass die bereits vorgestellten und notwendigen Investitionen günstiger werden. Aber in der Sitzung wurde der Plan fachlich nicht angegriffen, worüber ich heilfroh bin. Er wurde nur ortspolitisch und parteipolitisch angegriffen. Und das war absehbar.

Feuerwehrkommandant: Haben massiven Investitionsstau

In der Politik beginnen schon die Überlegungen, welche der 64 genannten Maßnahmen wünschenswert und welche zwingend erforderlich sind. Können Sie diese Unterscheidung verstehen?

Grasl: Nein. Die Fakten sind eindeutig. Wir haben allein in den Feuerwehrhäusern einen wahnsinnigen Investitionsstau. Aus unserer Sicht muss der Feuerwehrbedarfsplan umgesetzt werden.

Aber was sehen Sie als zwingend erforderlich an?

Grasl: Das kann ich so nicht beantworten, weil der Stadtrat bislang keine Ziele vorgegeben hat. Wenn das Ziel lautet: Du bist 2030 einsatzfähig für den Tunnel, dann kann ich daraus zusammen mit Herrn Bauch das Maßnahmenpaket entwickeln.

Feuerwehr: Bund hat beim Brandschutz im Tunnel geliefert

Aber dass der Tunnel kommt, ist ja beschlossen, es sei denn, es ändert sich noch etwas in der großen Politik in Berlin.

Grasl: Wenn die Tunnelbohrmaschine 2026 kommt, dann sollten wir spätestens 2023 darauf reagieren. Allein die Ausbildung unserer Leute dauert mindestens ein Jahr. Und es werden nicht alle sofort Plätze in der Feuerwehrschule bekommen. Wir haben höchsten Zeitdruck. Bauch: Die Personalaufstockung ist das A und O. Und es sollten schnellstmöglich die zwei empfohlenen Tanklöschfahrzeuge 4000 angeschafft werden, die für den Tunnel speziell ausgestattet werden müssen. Grasl: Wir haben es geschafft, dass der Bund, der den Tunnel baut, alles an vorbeugendem Brandschutz einbaut, was möglich ist, bis auf die Mitteltrennwand. Dann müssen wir auch eine leistungsfähige Feuerwehr bereithalten.

Der Stadtrat hat den Feuerwehrbedarfsplan bislang nur zur Kenntnis genommen und auf Antrag der CSU bei nur einer Gegenstimme beschlossen, weitere Stellungnahmen einzuholen.

Grasl: Der CSU-Antrag hat mich wirklich geärgert. Welche Erkenntnisse will man daraus noch gewinnen? Man kann sich natürlich noch andere Tunnel anschauen, aber innerstädtisch gibt es nur den in Landshut. Und da waren wir schon 2018. In Landshut gibt es zehn hauptamtliche Feuerwehrleute und acht Löschzüge. Diese Feuerwehr ist viel leistungsfähiger als unsere. Und Autobahntunnel, die ja auch in dem Antrag aufgeführt sind, sind überhaupt nicht mit unserem Tunnel zu vergleichen. Fakt ist, dass seit 2010 kein Euro für den Sonderbedarf der Feuerwehr zurückgelegt worden ist, obwohl man alles weiß. Natürlich gab es Investitionen in Fahrzeuge und Ausstattung, wofür wir auch sehr dankbar sind. Es gibt im aktuellen Haushalt aber zum Beispiel kein Geld, um leer stehende Wohnungen im Feuerwehrhaus zu sanieren, damit wir dort am Wochenende einen Zwölf-Stunden-Bereitschaftsdienst mit Ehrenamtlichen einrichten können.

Vorschlag: Bürger könnten über Grundsteuer für Feuerwehr zahlen

Im Feuerwehrbedarfsplan sind keine Kosten aufgeführt. Dennoch stellt sich die Frage: Wie soll das finanziert werden – zumal jetzt schon elf Millionen Euro im Haushalt fehlen?

Grasl: Starnberg ist leistungsfähig, wenn man sich die Steuerkraft pro Kopf anschaut. Das Problem ist, dass der Haushalt das nicht so abbildet, obwohl er fast 100 Millionen Euro hat. Wenn die Stadt Starnberg es also nicht schafft, für eine leistungsfähige Feuerwehr zu zahlen, wer dann? Ein hauptamtlicher Feuerwehrdienstleistender kostet etwa 50 000 Euro im Jahr. Das sind bei 50 Hauptamtlichen 2,5 Millionen Euro. Wenn wir diese Summe, zum Beispiel über die Grundsteuer, auf alle 24 000 Starnberger Einwohner umlegen, sind das für jeden 104,16 Euro im Jahr oder 8,68 Euro im Monat.

Sie wollen die Bürger für die Feuerwehr zahlen lassen?

Grasl: Ich glaube, dass viele Bürger gar nicht dagegen sind, sich solidarisch und leistungsgerecht zu beteiligen, wenn man es ihnen plausibel erklärt. Der Brandschutz ist ja für die Leute da, die hier wohnen, Gewerbe betreiben oder Flächen besitzen. Aber im Stadtrat hat man möglicherweise Bedenken, dass das, was schon lange klar ist, jetzt zum Tragen kommt. Stattdessen führt man Scheindebatten. Und ich finde es auch ungut, das Seebad oder Kindergärten mit der Feuerwehr in Konkurrenz zu setzen, was die Ausgaben anbelangt.

Hilfsfrist wird jetzt schon oft nicht eingehalten

Unabhängig vom Tunnel hat die Starnberger Feuerwehr ja schon jetzt Probleme, vor allem tagsüber. In 31,2 Prozent der relevanten Einsätze zwischen 2018 und 2020 konnte laut Fachplaner die Hilfsfrist nicht eingehalten werden. Was sind in Starnberg die Probleme, die andere große Feuerwehren wie zum Beispiel Gilching in der Form nicht haben?

Bauch: Gilching hat noch viele Handwerker vor Ort, die auch in der Feuerwehr sind, und große Gewerbegebiete, wo Feuerwehrler ihren Arbeitsplatz haben. Da kann man seinen erlernten Beruf sehr gut bei der Feuerwehr einbringen. In Starnberg ist die Bevölkerungsstruktur anders. Und ich glaube, die Menschen sind nicht mehr bereit, zusätzlich zu Beruf, Hobbys und Privatleben in einen großen Lernprozess einzusteigen, den der Feuerwehrdienst aber erfordert. Grasl: Wir haben schon vieles versucht, um neue Einsatzkräfte zu werben. Beim Tag der offenen Tür zum Beispiel waren tausend Leute, bei der Feuerwehr geblieben sind null. Wir sind im Schutzanzug über die Maximilianstraße gelaufen, haben einen Imagefilm gemacht und Flyer ausgeteilt. Die Werbemaßnahmen sind erschöpft. Und dann kommt die Situation in Starnberg dazu. Wir haben keine Disco, keine Eishalle, nichts für junge Leute. Am Wochenende habe ich tagsüber fast eine schlechtere Quote als an Werktagen, weil viele ihre Freizeit woanders verbringen.

Dagegen etwas zu tun, könnte schwierig werden.

Grasl: Wir könnten aber zum Beispiel die erforderliche Bootshütte für die Feuerwehr anbieten, damit die Ehrenamtlichen am Wochenende Bereitschaftsdienste mit einem Löschfahrzeug am See verbringen können und da sogar noch ihre Familie mitnehmen. Aber auch dafür fehlt aktuell das Geld, obwohl das meine Vorgänger schon 2015 beantragt haben. Wir müssen doch Rahmenbedingungen schaffen, dass sich jemand freiwillig im Sommer zwölf Stunden für einen Bereitschaftsdienst meldet. Wenn man ehrlich ist, brennt uns die Stadt aus. 40 Leute leisten hier Arbeit für 150 Aktive.

Einsatzgruppen Percha und Hadorf sollen umziehen

Wie ist die Stimmungslage innerhalb der Ortsteilfeuerwehren? In Hanfeld hat sich die Einsatzabteilung ja bereits aufgelöst und sich als Löschgruppe der Feuerwehr Söcking angeschlossen. Ähnliches sieht der Feuerwehrbedarfsplan für die Feuerwehren Percha und Hadorf vor, die Löschgruppen von Starnberg und Perchting werden sollen.

Grasl: Ich sage es mal so: Das ist geprägt von Empfindlichkeiten aus der Gemeindegebietsreform.

Die ist 50 Jahre her.

Grasl: Aber die hängt nach. Noch immer. Das sind Altlasten bis heute. Perchting ist dafür. Hadorf und Percha haben Einspruch eingelegt. Bauch: Percha hat sich für einen 24/7-Dienst abgemeldet, bräuchte aber ein neues Gerätehaus. Wie soll das funktionieren, zumal staatliche Zuwendungen aus der Feuerwehrzuwendungsrichtlinie dann nicht bereitgestellt werden? Da ist es besser, sich zusammenzuschließen. Deswegen löst man ja nicht die Feuerwehr auf. Hanfeld ist den Schritt gegangen, da gab es einen Mitgliederbeschluss, und ich habe das Gefühl, die Hanfelder und die Söckinger sind zufrieden damit. Grasl: Ich habe lieber fünf Standorte, die ertüchtigt werden, als acht Standorte, die nur aus ortspolitischen Befindlichkeiten beibehalten werden, und es einen Tod auf Raten gibt. Auch wenn es vielleicht am Anfang schmerzt, auf lange Sicht wäre das für die Stadt das richtige. Aber das ist letzten Endes Sache des Bürgermeisters. Er ist der Chef der Feuerwehr. Meine Aufgabe ist es, zu definieren und darzulegen, was die örtliche Feuerwehr braucht. Es gibt auf jeden Fall die ausgestreckte Hand der Feuerwehr Starnberg nach Percha.

Kreisbrandrat: Seit 2010 ist nichts passiert

Was glauben Sie: Wie viel ist, sagen wir in zwei Jahren, vom Feuerwehrbedarfsplan umgesetzt?

Bauch: Da müsste ich in die Glaskugel schauen. Seit 2010 ist nichts passiert. Es ist fünf vor zwölf. Ich sage es mal so: Der Luftballon ist voll, es fehlt nur noch die Stecknadel. Wir sind kurz vorm Platzen. Grasl: Ich möchte auf jeden Fall alle drei Bürgermeister und die Stadtverwaltung für die Zusammenarbeit loben. Sie versuchen, alles für die Feuerwehr rauszuholen, was geht. Aber vom Stadtrat hätte ich mir mehr finanzielle Vorsorge erwartet. Die Feuerwehr hat ihre Hausaufgaben gemacht, jetzt ist der Stadtrat am Zug. Denn irgendwann wird es so wie jetzt nicht mehr rein ehrenamtlich funktionieren. Bauch: Im Umkehrschluss heißt das, die Feuerwehr muss vollumfänglich unterstützt werden.