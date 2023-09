„Wir haben jederzeit einen freien Spind“

Ein Feuerwehrmann der Zukunft? Beim Tag der offenen Tür der Starnberger Feuerwehr gab es Aktionen für Kinder, aber auch für Erwachsene. Ziel: neue Aktive für das Ehrenamt begeistern. © Dagmar Rutt

Rund 600 Besucher informierten sich am Samstag beim Tag der offenen Tür der Starnberger Feuerwehr über den Aufgaben – und deren Nöte.

Starnberg – Da war einiges los an der Feuerwehrwache in Starnberg: Etwa 40 freiwillige Feuerwehrmänner und -frauen waren beim Tag der offenen Tür am Samstag im Einsatz. Sie demonstrierten ihre Aufgaben, erklärten die Ausrüstung, betreuten Kinder an der Löschwand und beantworteten den etwa 600 Gästen zahlreiche Fragen.

„Wir für Starnberg. Seit 1862. Retten-Bergen-Löschen-Schützen.“ Das ist der Leitsatz der Freiwilligen Feuerwehr Starnberg. „Man lässt alles liegen und fährt auf die Feuerwehrwache, weil jemand Hilfe braucht“, erzählte Regina Falk. Sie ist seit ihrem 14. Lebensjahr bei der Feuerwehr aktiv, seit vorigem Jahr ist sie stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Die Aktiven haben einen Funkmeldeempfänger, der bei Alarmierung piepst. Im Falle eines Einsatzes werden die Arbeitnehmer von der Arbeit freigestellt, um Hilfe leisten zu können. Dafür erhält der Arbeitgeber eine Entschädigung von der Stadt Starnberg als Trägerin der Feuerwehr.

Die Feuerwehr Starnberg hat derzeit 83 aktive Mitglieder, laut des nicht beschlossenen Bedarfsplans müssten es jedoch 150 sein. „Dadurch steigt natürlich die Belastung für die, die da sind“, so Falk. „In der heutigen Gesellschaft wird gefordert. Man setzt voraus, dass die Feuerwehr kommt, wenn man den Notruf setzt, aber dass Ehrenamtliche dahinter stehen, die manchmal in der Früh um fünf einen Unfall sichern und um acht im Büro sitzen, sieht man oft nicht.“ Auch beim Tag der offenen Tür kam es morgens um 8 Uhr zu einem echten Einsatz. Einsatzkräfte rückten nach Percha aus, um dem Notarzt Zugang zu einer verschlossenen Wohnung zu schaffen.

Dass der Tag der offenen Tür gut angenommen wurde, freute Falk riesig. Sie hoffe, den einen oder anderen für das Ehrenamt zu begeistern. „Wir nehmen jeden auf“, sagte sie. „Jugendliche ab zwölf Jahren, die das lernen wollen, frühere Feuerwehrler, aber auch interessierte Väter, Mütter oder Quereinsteiger. Wir haben jederzeit einen freien Spind und ein offenes Ohr.“

Wenige Aktive bedeuten höhere Belastung für alle

Auch ihr Mann Michael Falk ist engagiertes Mitglied. Er ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und fährt Einsätze. „Der Tag der offenen Tür ist viel Arbeit“, sagte er. „Es steht vor allem der Spaß im Vordergrund.“ Dies zeigte sich am Samstag bei den aufgebauten Spielen. Für Kinder gab es eine Hüpfburg und eine Löschwand. Mit dem Schlauch durften Teilnehmer auf Fenster in einer Wand zielen. Für die Größeren gab es ein Kletter- und Geschicklichkeitsspiel: Gesichert in einem Klettergurt, bauten sich die Teilnehmer einen Turm aus leeren Bierkästen, auf dem sie je nach Gleichgewicht immer höher stiegen.

Mit Schauübungen gaben die Feuerwehrler einen Einblick in ihre Arbeit. Sie simulierten das Vorgehen bei einer Personenrettung mit Gasaustritt und Brand – eine weitere Vorführung fiel einm Fahrzeugbrand (lesen Sie dazu den Artikel unten) zum Opfer. Ein besonderer Programmpunkt war das Eintreffen eines Flugfeldlöschfahrzeuges vom Sonderflughafen Oberpfaffenhofen, das bis zu 12 500 Liter Wasser fassen kann.

Besucher kamen bis aus Italien. „Zu zwölft kamen Kollegen aus Südtirol“, sagte Falk. „Sie kamen mit unserem alten Feuerwehrfahrzeug, das bis vor dreißig Jahren in Starnberg gefahren ist und jetzt in St. Magdalena seinen Dienst leistet.“ Auch standen die Garagen offen und die Besucher konnten alle Feuerwehrfahrzeuge samt Ausrüstung aus der Nähe betrachten. Die Bestückung der Fahrzeug ist reichhaltig: „300 Teile reichen gar nicht“, sagte Falk. Darunter seien zum Beispiel ein aufblasbares Luftkissen, in das man aus bis zu 16 Metern Höhe springen könne, ein Stromerzeuger oder ein Erste-Hilfe-Set. Neben den zehn Fahrzeugen besitzt die Starnberger Feuerwehr noch zwei Boote für Hüttenbrände oder Vermisstensuchen.

Die Falks sind dankbar für das hohe Besucheraufkommen und den Verlauf des Tages. „Es läuft super“, so Regina Falk. „Gutes Wetter, viele Leute. Der Pommes-Verbrauch spricht für sich.“ Statt der erst geplanten 20 Kilogramm kamen die Gäste auf einen Verbrauch von 55 Kilogramm. Die 200 Bratwürstel waren bereits mittags aus. (val)