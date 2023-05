„Wir sind aus dem Startblock raus“

Veränderungen in Sicht: Der zum ehemaligen Restaurant „Comodo“ gehörende Schanigarten vor den Seearkaden wird abgebaut, die Loggia des historischen Bahnhofsgebäudes soll aufgewertet werden.

Bahnhofs-Umfeld

Von Peter Schiebel schließen

Der Schanigarten vor den Seearkaden soll zugunsten von Parkplätzen abgebaut, die Loggia des historischen Bahnhofsgebäudes aufgewertet werden – am Bahnhofplatz sind in den nächsten Monaten einige markante Änderungen zu erwarten.

Starnberg – Gleich zwei Stadtratsausschüsse haben sich am Mittwoch mit den Zuständen am Bahnhofplatz rund um das historische Bahnhofsgebäude beschäftigt. Zunächst ging es in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Mobilität um den Schanigarten vor den Seearkaden, einige Zeit später beschäftigte sich der Bauausschuss mit einer Umgestaltung der Loggia des historischen Bahnhofsgebäudes.

Parkplätze stattSchanigarten

Die erst im Sommer vorigen Jahres eröffnete Tapasbar „Comodo“ in den Seearkaden am Bahnhofplatz ist schon wieder Geschichte. Seit einigen Wochen ist das Restaurant geschlossen, eine Zukunft wird es dort nicht geben. Ein Sprecher der R+V-Versicherung, der das Gebäude gehört, erklärte am Freitag gegenüber dem Starnberger Merkur: „Wir suchen einen Betreiber für die Flächen. Hinsichtlich des Nutzungskonzepts sind wir offen.“

Wo es kein Gasthaus mehr gibt, da braucht es auch keinen Schanigarten mehr. Folglich beschloss der Umweltausschuss einstimmig, die Terrasse vom städtischen Betriebshof zurückbauen zu lassen. Auf Antrag von Dr. Charlotte Meyer-Bülow (CSU) entschied das Gremium zudem, dort wieder Autoparkplätze einzurichten. Nach Ansicht Meyer-Bülows sollen es „möglichst viele“ sein – nach Rücksprache mit der Feuerwehr. Unterstützung kam vor allem von Franz Heidinger (BLS). „Wir brauchen unbedingt mehr Parkplätze, die Gewerbetreibenden jammern dort zu Recht“, sagte er. Nur Christiane Falk (SPD) sprach sich dagegen aus: „Wir wollen den Verkehr in dem Bereich reduzieren, da brauchen wir keine neuen Parkplätze.“ Rudolf Zirngibl (CSU) mahnte das Parkleitsystem an, dessen Umsetzung bislang an den Kosten scheitert. „Das wäre eine wirkliche Verkehrsentlastung für Starnberg“, betonte er.

+ Die Loggia soll mit helleren Farben und Lampen zu einem Aufenthaltsort werden – ohne störende Kästen. © Peter Schiebel

Bevor der Schanigarten gebaut wurde, gab es dort sechs Stellplätze, dazu kamen zwei Behindertenparkplätze. Diese sind auch in Zukunft unstrittig. Wie viele normale Plätze es gibt, ist dagegen offen. Die sechs früheren Senkrechtparker ragten nämlich etwa einen Meter in die Aufstellfläche hinein, die die Feuerwehr bei einem Einsatz mit der Drehleiter benötigt. Die Verwaltung soll nun klären, was sich besser umsetzen lässt: Längsaufstellung oder Schrägaufstellung?

Schöne Loggia statt Schmuddelecke

Bereits im vergangenen Sommer hatten die Starnberger Architekten Marco Goetz und Walter Waldrauch zu einem Termin in die Loggia des historischen Bahnhofsgebäudes eingeladen, um zusammen mit Kollegen und interessierter Öffentlichkeit aufzuzeigen, wie vorhandene Orte in Starnberg attraktiver gestaltet werden können. Dazu gehörte auch die Loggia selbst, also der offene Raum des Seebahnhofs zum Bahnhofplatz mit Blickrichtung Maximilianstraße.

Schon damals bemängelte Goetz: „Hier ist es komischerweise immer schmutzig.“ Er schlug vor, die rote Farbe und die Holzverkleidung der Decke zu entfernen und stattdessen helle Farbe zu verwenden. Neue Leuchten an der Decke würden nicht nur den Raum erhellen, sondern auch die Säulen besser zur Geltung bringen. Am Mittwoch sprach sich der Bauausschuss einstimmig dafür aus, „die beantragte Bürger-Aktion zur optischen Aufwertung der Loggia weiterzuführen und, wo notwendig, zu unterstützen“, wie es im Beschluss heißt.

Dass FDP-Stadträtin Anke Henniger diesbezüglich einen eigenen Antrag gestellt hatte, sorgte bei Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl und Stadtratskollegen für Unverständnis. „Wir sind bereits in enger Abstimmung. Ich weiß nicht, warum man dann noch einen Antrag stellt“, kritisierte Kammerl. Ihr sei es darum gegangen, die Sache zu beschleunigen, entgegnete Henniger. Wie auch immer: Architekt Goetz freut sich über den Beschluss des Ausschusses, wie er am Freitag auf Anfrage sagte. Er und sein Kollege Waldrauch wollten zeigen, „dass in Starnberg eben doch etwas möglich ist“, betonte er. Deswegen verstünden sie das Projekt auch als bürgerschaftliches Engagement und hofften bei der Umsetzung auf Spenden. Der Stadt selbst sollen keine Kosten entstehen.

„Wir wollen den Raum dort so gestalten, dass er als Stadtfoyer dienen kann“, sagte Goetz. Die Loggia könne auch Wartebereich für Passanten oder Reisende sein, bis sie abgeholt würden. Ziel sei, mit relativ wenig Geld „einen ziemlichen Blumenstrauß an Maßnahmen“ zu ergreifen – und das bis Ende des Jahres und in Abstimmung mit dem Denkmalschutz. Mit dem Beschluss vom Mittwoch seien Waldrauch und er „aus dem Startblock raus“, sagte Goetz in Anspielung an einen 100-Meter-Lauf. „Jetzt sind wir auf den ersten zehn Metern und bauen Geschwindigkeit auf.“