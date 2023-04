„Wir sind nicht der Verein der Verhinderer“

Von: Peter Schiebel

Teilen

Links die Wohnbebauung am Oberfeld, rechts die Bahngleise Richtung Tutzing: Dieses Gebiet ist quasi die Keimzelle des Vereins „Lebenswertes Starnberg für alle“, dessen 1. und 2. Vorsitzender Heinz-Peter Kappelmeyer (l.) und Bernward Nebgen sind. © Michael Schönwälder

Im politischen Starnberg gibt es einen neuen Akteur. Der kürzlich gegründete Verein „Lebenswertes Starnberg für alle“ hat sich aus der Ablehnung des Abstell- und Wendegleises am Oberfeld heraus gegründet, will sein Betätigungsfeld aber deutlich weiter fassen.

Starnberg – Der Widerstand gegen das Abstell- und Wendegleis für die S-Bahn am Oberfeld ist groß. Bekanntlich ist der geplante Bau des Gleises mit rund 210 Metern Nutzlänge Teil der Einigung zwischen Stadt und Deutscher Bahn in Sachen Seeanbindung – und bekanntlich sind die Anwohner des Oberfeldes mit dieser Planung alles andere als glücklich. Aus ihrer Mitte heraus hat sich nun der Verein „Lebenswertes Starnberg für alle“ gegründet, der dieses Gleis und generell Bahngleise in Wohngebieten verhindern will. Das zweite wesentliche Ziel des Vereins lautet: „Verhinderung der finanziellen Überforderung der Stadt Starnberg“, wie Bernward Nebgen erklärt.

Der 65 Jahre alte IT-Experte wohnt am Oberfeld und ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins, dessen Gründungsunterlagen derzeit bei einem Notar liegen. Ebenfalls am Oberfeld zu Hause sind Schriftführerin Ulrike Kless-Böker und Schatzmeisterin Christine Heidenreich. Auch wenn die Gründung des Vereins mit den Plänen für das Abstell- und Wendegleis zusammenhängt und der geplante Umbau des Bahnhof See der Ausgangspunkt ist, so betont Nebgen: „Das Oberfeld ist nicht unser zentrales Thema. Unser Thema sind die Finanzen der Stadt.“ Wie zum Beweis wohnt der von der Gründungsversammlung zum Vorsitzenden gewählte Heinz-Peter Kappelmeyer denn auch in der Innenstadt. Der 66-Jährige kommt aus der Finanzbranche und erklärt: „Wir sind nicht der Verein der Verhinderer.“

Vielmehr machten sie sich Gedanken über die vielen anstehenden Projekte in der Stadt. „Starnberg ist in einer Situation, die jeden Kaufmann zur Verzweiflung bringen würde“, behauptet Nebgen und listet auf, was alles ansteht: Neubau einer Grundschule für die in die Jahre gekommene Schlossbergschule, Sanierung von Bayerischem Hof und Musikschule, Neubau einer Feuerwache in der Innenstadt, Sanierung und gegebenenfalls Neubau von Turnhallen. Angesichts dieser Liste halte er es „für das Allgemeinwohl nicht für sinnvoll, das ganze Geld in eine Seepromenade und einen Bahnhofsumbau zu stecken“, sagt Nebgen. Ganz im Gegenteil: „Wir sollten dort so wenig wie nötig reinstecken, um so viel wie möglich für die anderen Projekte zu haben.“

Verein will sich genauere Informationen

Und so haben Nebgen und Kappelmeyer viel Sympathien für eine kleine Lösung am Seebahnhof mit vier Gleisen und nur noch einem Bahnsteig. „Das reicht für drei Meter mehr Promenade“, sagt Nebgen. Und das wiederum würde genügen „für die Städter, die zu Besuch kommen und die Promenade nutzen“. Den Vorschlag hatte ein Vereinsmitglied bereits Ende März in der Starnberger Bürgerversammlung öffentlich vorgebracht. „Der Gedanke ist charmant, wenn es so einfach wäre“, hatte Bürgermeister Patrick Janik erwidert und auf die fehlende Barrierefreiheit und das erforderliche Betriebsprogramm der Bahn hingewiesen.

Genau da setzt eine weitere Kritik des Vereins ein. „Man sagt nur, was nicht geht“, sagt Nebgen und bemängelt die zurückhaltende Informationspolitik der Stadt. Die in den vertraulichen Gesprächen mit der Bahn verhandelten sieben Varianten seien unter Verschluss, ebenso die Ende Dezember getroffene Vereinbarung mit der Bahn, kritisieren sie. Vor dem Hintergrund sei es „schwierig, mit konkreten Vorschlägen zu arbeiten“, sagt Nebgen. „Es gibt ein gewisses Misstrauen“, sagt Kappelmeyer.

So sei zum Beispiel völlig unklar, auf welcher Basis die Kostenkalkulation von 177 Millionen Euro entstanden sei. Der Verein wünsche sich Informationen an alle Bürger: „Das sind die Alternativen, das sind Kalkulationen“, sagt der Vorsitzende. „Je länger wir im Dunkeln tappen, desto mehr Emotionen kommen hoch.“ Für die Geheimhaltung während der Verhandlungen habe er volles Verständnis, sagt Kappelmeyer. „Aber jetzt?“

Zwischen Ostern und Pfingsten will der Verein auf Patrick Janik zugehen und um ein Gespräch bitten. Dass viele Starnberger so denken wie sie, davon ist der Gründungsvorstand überzeugt. Zwar hätten die Gründungspapiere nur zehn Leute unterschrieben, was juristisch ausreichend sei. Das Potenzial sehe er aber bei 500 Mitgliedern – „in relativ kurzer Zeit“, sagt Bernward Nebgen.