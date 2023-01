„Wir tun es für ein Gefühl von Identität“

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Neujahrsempfang des Freundeskreises Museum Starnberger See (v.l.): Matthias Riedel-Rüppel und Benjamin Tillig diskutierten die Rolle der Kultur, Annette von Czettritz vom Freundeskreis und Bürgermeister Patrick Janik hörten interessiert zu, Elke Link moderierte. © Andrea Jaksch

In Pandemie-Zeiten hat es die Kultur besonders schwer, auch heute noch. Was tun? Darüber diskutierten ein Theaterintendant und ein Museumsleiter beim Neujahrsempfang des Freundeskreises des Museums Starnberger See.

Starnberg – „Kultur ist nicht alles, aber ohne Kultur ist alles nichts“ – das wusste schon Karl Valentin. Aber wie schafft man es, kulturelle Einrichtungen in Krisenzeiten attraktiv zu gestalten und das Interesse der Gesellschaft auf die kleinen Perlen vor Ort zu lenken? Das war das Thema einer Diskussion, zu der der Freundeskreis des Museums Starnberger See bei seinem Neujahrsempfang geladen hatte.

Auf der Bühne saßen Matthias Riedel-Rüppel, der Leiter des Kleinen Museums in Haar, und Benjamin Tillig, der Leiter des Museums Starnberger See, dazu noch Bergs stellvertretende Bürgermeisterin Elke Link, die das Gespräch moderierte. Musikalisch wurde das Ganze von dem spritzigen Duo „KlangZeit“ begleitet, die weltmusikalisch für Frischluft sorgen. Marie-Josefin Melchior (Geige) und Johann Zeller (Akkordeon) sind groovig, spritzig und frech unterwegs und unterhielten die Zuhörer aufs Beste.

Kultur ist für das gesellschaftliche Leben essenziell. Das bewies allein schon das riesige Interesse an der Veranstaltung. Die Vorsitzende des Freundeskreises, Annette von Czettritz, konnte über siebzig Gäste begrüßen. Darunter waren Stifter des Museums, Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik und seine Stellvertreterin Angelika Kammerl nebst Altbürgermeister Ferdinand Pfaffinger, Stadt- und Kreisräte wie Annette Kienzle und Martina Neubauer, zahlreiche Kulturschaffende auch aus umliegenden Gemeinden und jede Menge Kulturinteressierte. Kulturorte sind Zufluchtsorte, Orte des Bewahrens, Orte, die den Zeitgeist spiegeln, Gesprächsorte. „Eine Bühne ist mehr als reiner Gelderwerb“, sagte Matthias Riedel-Rüppel, der die Pandemie im Nachhinein auch als „wahnsinnige Chance“ wertete, obwohl sie für viele existenzgefährdend war. „Krisen sind Auslöser für Innovation“, sagte er.

Aber wie soll es nun weitergehen nach der Pandemie? „Kultur lebt von mehr als Betrachtung von Bühnen auf dem Computer. Wenn die Kultur ins Wohnzimmer kommt, wird man bequem.“ Und: „Wir Kulturtreibenden müssen uns ehrlich machen und uns verändern“, betonte er, „wir müssen Genre übergreifend arbeiten“. Momentan sei das große Thema, wieder das Publikum zu mobilisieren. „Es wird ganz lange dauern, bis wir wieder eine (neue) Normalität haben.“

Der Starnberger Kollege Benjamin Tillig leitet seit 2019 das Museum Starnberger See und hat das Buch „Schätze schauen“ herausgebracht. „Während des Lockdowns alleine durch das Museum zu schleichen, war nicht erfüllend“, erzählte er. „Da kam die große Sinnfrage.“ Er habe in dieser Zeit nachgedacht, was ein Museum eigentlich ist und wofür wir überhaupt Kultur brauchen. „Wir tun es für ein Gefühl von Identität“, sagte er, und es gehe darum, Menschen zu begegnen. „Die größte Gefahr war, den Mut zu verlieren. Wir haben ihn nicht verloren. Auch nicht die Kraft.“ Sein Dank galt vor allem auch dem Vorstand. „Sein Rückhalt ist großartig.“ Tillig ist sich dessen bewusst, dass er in der angenehmen Situation war, geschützt zu sein, und er weiß, dass es auch richtig ist, „nicht immer Veranstaltungen zu machen, die sicher voll sind“.

Für die Zukunft hat er sich vorgenommen, den Stellenwert des Museums weiter auszubauen. Dazu brauche er aber auch als Grundlage weitere Unterstützung. Die Politik müsse nun dafür einstehen, alles wieder hochzufahren und „den Laden in Schwung zu bringen“. „Ich möchte vermitteln, in die Tiefe bohren“ sagte er. „Mir geht es heute mehr als früher um die Tiefe und den Unterhalt des Museums.“

Dazu braucht es natürlich auch Geld. „Wir haben es nicht“, sagte Annette von Czettritz vom Freundeskreis. „Wir brauchen jeden Cent, jedes Mitglied und jeden Mitgliedsbeitrag.“