Wird das Radverbot auf der Starnberger Promenade ausgeweitet?

Von: Peter Schiebel

Radfahrer auf dem Teil der Seepromenade, auf dem sie eigentlich gar nicht fahren dürfen. Diese Situation hatte vor einiger Zeit auch ein Mitglied des Starnberger Inklusionsbeirates gegenüber dem Starnberger Merkur scharf kritisiert. © privat

Der Ferienausschuss des Stadtrats will den Konflikt zwischen Radfahrern und Fußgängern auf der Seepromenade entschärfen. Dazu gehört auch die Prüfung eines Radfahrverbots zwischen Münchener Ruder- und Segelverein (MRSV) und der Unterführung beim Museum.

Starnberg – Alte und junge Menschen, Familien, Gruppen, Einzelpersonen: Die Seepromenade in Starnberg ist gerade an schönen Wochenenden reich an Menschen – und damit auch reich an Konflikten. Vor allem der zwischen Fußgängern und Radfahrern scheint immer größer zu werden. „Die Verwaltung hat inzwischen vermehrte Anfragen und Beschwerden wegen teilweise rücksichtslosen Radfahrern im reinen Fußgängerbereich, aber auch in den dem Radverkehr zugänglichen Abschnitten erhalten“, hieß es in einer Sitzungsvorlage der Verwaltung für den Ferienausschuss des Stadtrats.

Der beschäftigte sich am Donnerstagabend mit dem Thema – und beschloss zweierlei: Der Bereich zwischen Museumsunterführung und Seespitz, auf dem bislang schon Radfahren verboten ist, soll mit Piktogrammen „Fußgänger“ und Beschriftungen „Radfahrer absteigen“ klarer markiert werden. Und für den Bereich weiter südlich zwischen Münchener Ruder- und Segelverein (MRSV) und Museumsunterführung soll das Rathaus nun prüfen, ob ein Radfahrverbot an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen möglich ist. Bislang ist dort das Fahrradfahren erlaubt.

Verwaltung und Bürgermeister für sofortiges Verbot

Die Verwaltung und auch Bürgermeister Patrick Janik hatten für ein sofortiges Verbot plädiert und als mögliche Alternative die Possenhofener Straße ins Gespräch gebracht. Polizei und Landratsamt würden dem zustimmen. Die seit gut drei Monaten tätige Sicherheitswacht habe den Bereich vor und nach dem Undosa als „größtes Problem“ ausgemacht, gab Janik ein Ergebnis von Besprechungen mit den ehrenamtlichen Hilfskräften der Polizei wieder. Der Sicherheitswacht fehlt bei brenzligen Situationen dort schlicht die Handhabe.

Allerdings bezeichnete auch Janik die Possenhofener Straße als „nicht wirklich geeignet“, um Radfahrer dorthin zu lotsen, auch wenn zum Beispiel das Steininger Grundstück per Rad nur über die Possenhofener Straße zu erreichen sei. Eva Pfister (BMS) lehnte diesen Vorschlag rundweg ab. „Radfahrer als lebende Verkehrshindernisse auf der Possenhofener Straße einzusetzen, ist keine Alternative“, sagte sie zu dem Argument der Verwaltung, dass durch die vermehrte Nutzung der Possenhofener Straße durch Radfahrer auch eine gewisse Verkehrsberuhigung der Straße einsetze. Zudem forderte Pfister, rechtzeitig vor der Museumsunterführung eine bessere Beschilderung oder Markierung anzubringen.

Aktionstage der Polizei vorgeschlagen

Ähnlich kritisch äußerte sich bezüglich der Possenhofener Straße Verkehrsreferent Dr. Thorsten Schüler (UWG). Er sprach von einem „gewagten und gefährlichen Argument“ und schlug stattdessen das auf Wochenenden und Feiertage begrenzte Verbot vor. Zustimmung kam sofort von Dr. Franz Sengl (Grüne). „Ein solches Verbot wäre eine wirkliche Entzerrung“, sagte er. „Ich weiß nicht, ob es zu viel verlangt ist, mal 200 Meter zu schieben“, sagte auch Franz Heidinger (BLS).

Ludwig Jägerhuber (CSU) hatte als weiteren neuralgischen Punkt die Promenade zwischen Museumsunterführung und Bucentaurpark ausgemacht. „Es ist ja irre, was dort am Wochenende abgeht“, sagte er. Jägerhuber empfahl, den parallel zur Bahn verlaufenden Weg stärker zu nutzen. Von einer „klassischen Abwägung zwischen der Förderung des Radverkehrs und dem Schutz der Fußgänger“ sprach Tim Weidner (SPD). Er würde es begrüßen, wenn es Aktionstage der Polizei geben würde. „Nur mit Appellen wird sich an der Situation nichts ändern“, betonte Weidner.