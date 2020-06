Wirtschaftspreis: Mit Öko-Strategien aus der Krise

Ungeachtet der Corona-Krise vergibt der Landkreis heuer wieder einen Wirtschaftspreis - und die Krise wurde gleich ins Thema eingebaut.

Landkreis – Vom Coronavirus lassen sich Wirtschaftsfördergesellschaft gwt, Landkreis, IHK und andere nicht bremsen: Auch heuer wird ein Wirtschaftspreis vergeben. Die Themenstellung bezieht die beiden Hauptthemen ein, die Corona-Pandemie und den Klimaschutz. Anmeldeschluss ist der 8. Juli.

Schon lange vor dem Lockdown hatten sich die Organisatoren Gedanken über das Jahresthema gemacht und hatten sich auf Nachhaltigkeit verständigt. Dann kam das Virus, und alles war anders. „Nicht jedes Thema passt in diese Zeit“, erklärt Annette von Nordeck von der gwt. Also kombinierte man das gewünschte mit dem aufgezwungenen Thema: „Krise als Chance – was bleibt von Corona? Mehr Nachhaltigkeit wagen“ ist nun die Leitlinie des Wirtschaftspreises 2020. Im Kern geht es um ökologisches Krisenmanagement unter dem Druck der Pandemie. Im Vordergrund steht aber die Ökologie. Es geht um Erfahrungen aus der Krise, die zu einer neuen, nachhaltigen Strategie in Unternehmen führen – dabei geht es sowohl um Videokonferenz statt Dienstreise als auch Homeoffice, um innovative Präsentationen als Messeersatz oder neue Modelle für die Kommunikation nach innen und außen. Ein Faktor wird auch sein, wie sich die neuen Strategien auf die Wirtschaftlichkeit auswirken, mithin also zu Umsatz führen. Den Organisatoren geht es einerseits um die Darstellung von Ideen, aber auch um mehr Optimismus.

Corona wird vergehen, aber „um die Erde müssen wir uns auch danach kümmern“, sagt von Nordeck. „Corona ist ein Katalysator“, meint IHK-Gremiumsvorsitzender Martin Eickelschulte, was er im eigenen Unternehmen spürt – er hat für kurze Wege einen E-Scooter angeschafft, im Unternehmen werden Klimaschutz-Ideen gesammelt. Ökologie beispielsweise in Form von E-Autos müsse man sich auch leisten können, sagt er – es geht aber auch günstiger. Das soll der Wirtschaftspreis zeigen.

Unternehmen aller Größe können mitmachen

Teilnehmen können Unternehmen aller Größen und Rechtsformen, solange sie im Landkreis Starnberg ihren Sitz haben. Vorschläge – durch das Unternehmen selbst oder andere – sind bis 8. Juli per E-Mail an wirtschaftspreis@starnbergammersee.de zu richten. Eine heuer kleinere Jury wird die Bewertungen prüfen und einige Firmen besuchen. Die Preisverleihung wird heuer auf September vorgezogen, weil sie unter freiem Himmel stattfinden soll – dann können mehr Menschen teilnehmen. Bei Nachfragen: (0 81 51) 90 60 18.