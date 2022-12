Wo soll die Anlage hin? Gutachten soll Mobilfunk-Frage in Starnberg klären

Bauausschuss

Von Peter Schiebel schließen

Wo soll in Percha eine neue Mobilfunkanlage aufgestellt werden? Diese Frage wollen die Stadtverwaltung und der Bauausschuss des Stadtrats mithilfe eines Gutachtens klären lassen. Den Vorschlag eines Betreibers für eine Anlage am Sportplatz hat der Ausschuss am Donnerstag zunächst abgelehnt.

Percha – In Percha soll eine neue Mobilfunkanlage errichtet werden. Am 10. Oktober hat das Rathaus eine erste Anfrage der Firma Eubanet erreicht. Das in Ibbenbüren (Nordrhein-Westfalen) ansässige Unternehmen sucht im Auftrag von Telefonica Deutschland nach einem neuen Standort im Osten der Stadt. Am Donnerstagabend beschäftigte sich der Bauausschuss des Stadtrats mit dem Vorhaben.

Zunächst hatte Eubanet einen Suchradius um die Harkirchner Straße 6b vorgeschlagen, der zu weiten Teilen bewohntes Gebiet umfasst. Am 14. November reichte die Firma eine zweite Anfrage ein und nannte bereits einen konkreten Standort: die Heimatshausener Straße 1, zwischen dem Sportplatz des SC Percha und der seit April 2017 bewohnten Gemeinschaftsunterkunft. Die Fläche befindet sich nördlich der Autobahn und rund einen halben Kilometer vom ursprünglichen Suchradius entfernt. Das Grundstück gehört der Stadt und liegt außerhalb von Natur-, Landschafts- oder FFH-Schutzgebieten.

Eubanet schlägt vor, die Mobilfunkanlage mit einem Flutlichtmast des Sportplatzes zu kombinieren. Ein Ausweichen auf umliegende Mobilfunkanlagen sei nicht möglich, da diese bereits voll ausgelastet seien, zitierte die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage eine Aussage des Betreibers.

Stadtbaumeister: „Prinzipiell können solche Sendeanlagen überall errichtet werden“

In Stein gemeißelt scheint dieser Vorschlag allerdings nicht. Nach Angaben von Stadtbaumeister Stephan Weinl haben sich sowohl der Betreiber als auch Telefonica Deutschland offen für Gespräche gezeigt. Allerdings gab Weinl auch zu bedenken, dass die Mobilfunkunternehmen einen Versorgungsauftrag hätten. „Prinzipiell können solche Sendeanlagen überall errichtet werden“, gab er die Rechtslage wieder. „Wir können sie planungsrechtlich nicht verhindern.“ Und das Aufstellen von Bebauungsplänen, nur um dieses Thema in die gewünschte Richtung zu lenken, sei sehr aufwendig. „Es ist besser, sich vorher im Dialogverfahren zu einigen.“ Umso wertvoller sei von daher auch die Gesprächsbereitschaft der Unternehmen einzuordnen.

Analog zur Standortsuche in Söcking vor einigen Jahren schlugen Weinl und Bürgermeister Patrick Janik deswegen vor, zunächst ein Immissionsgutachten erstellen zu lassen. Nach einhelliger Meinung hatte das die Diskussionen in Söcking damals sehr schnell in sachliche Bahnen gelenkt. Das Gutachten soll „als Ausweichvorschlag bereits existierende Mobilfunkanlagen oder alternative Standorte untersuchen“, hieß es in der Vorlage.

Natürlich soll es auch den Standort am Sportplatz berücksichtigen. „Wir haben keinerlei Erkenntnis, welche Auswirkungen die Sendeanlage an der vorgeschlagenen Stelle hat“, sagte Weinl. Am Ende erhofft sich die Verwaltung eine vergleichende Betrachtung von Standortalternativen, um einen Kompromiss zwischen der Stadt und dem Netzbetreiber zu finden. 10 000 Euro soll die Untersuchung kosten.

Der Bauausschuss stimmte mit großer Mehrheit für diesen Weg – und lehnte deshalb den Standort am Sportplatz zunächst auch ab. Nur Michael Landwehr (WPS) fand das Gutachten überflüssig. Der vorgeschlagene Standort liege außerhalb eines Wohngebiets und sei „ein ganz vernünftiger Kompromiss“, sagte er. „Die 10 000 Euro können wir uns sparen.“