Welche Koalition? So ist die Stimmung im Landkreis

Nach der Landtagswahl gehen CSU und Freie Wähler von einer Koalition aus. Die Grüne stünden aber auch bereit.

Landkreis – Lachen bei den Grünen, Durchpusten bei der FDP, Strahlen bei den Freien Wählern – die Stimmung nach der Landtagswahl ließ sich am Sonntagabend im Großen Saal des Landratsamtes an den Gesichtern der Landtagskandidaten genau ablesen. Wie ist die Stimmung am Tag danach? Für die CSU (37,2 Prozent auf Landesebene) um Dr. Ute Eiling-Hütig – die ihr Direktmandat im Stimmkreis Starnberg gewann – geht es darum, einen Koalitionspartner zu finden. Das könnten die Freien Wähler (11,6) oder die Grünen (17,5) sein, auch die abgestrafte SPD (9,7) könnte theoretisch eine Rolle spielen.

CSU: Personelle Konsequenzen?

Am Tag nach der Landtagswahl standen für Eiling-Hütig lange Gespräche und eine erste Analyse an: CSU-Fraktionssitzung in München. Ihre Partei ist weit weg von der absoluten Mehrheit und dem Ergebnis von 2013. „Das muss man jetzt genau analysieren“, sagt Eiling-Hütig.

Nach fünf Jahren Erfahrung im Landtag hält sie eine Zusammenarbeit mit den Freien Wählern für wahrscheinlicher als mit den Grünen. „Auch wenn Katharina Schulz und Ludwig Hartmann Kompromisse eingehen würden.“ Für eine Koalition mit der SPD – wie mit der Großen Koalition auf Bundesebene – kann sich Eiling-Hütig nicht begeistern: „Damit würde man sich Berlin nach München holen.“ Auch mit den Freien Wählern ist eine Einigung aber nicht sicher, es gibt Differenzen. „Ich habe Probleme mit der Freibier-Mentalität“, sagt Eiling-Hütig. Kostenlose Kitas etwa müssten refinanziert werden. Da seien die Ansätze der Freien Wähler „dürftig“.

Eiling-Hütig selbst durfte am Wahlabend feiern, wenn auch spät. Nachdem elf von 14 Gemeinden ausgezählt waren, war ihr das Direktmandat sehr sicher. „Da war ich etwas beruhigt. Ich bin ganz glücklich, dass es für mich geklappt hat.“ Am Ende landete Eiling-Hütig mit 3290 Stimmen Vorsprung bei 30,74 Prozent vor Grünen-Kandidatin Anne Franke (26,63) – ein deutlich geringerer Vorsprung als vor fünf Jahren. In Gauting und Weßling musste sie sich ihrer Konkurrentin geschlagen geben. „Der westliche Landkreis war schon immer etwas grüner.“ Außerdem könnten da auch kommunalpolitische Einflüsse gewirkt haben.

Freie Wähler: „Gut verhandeln“

„80 Prozent.“ So hatte Matthias Vilsmayer die Chancen auf seinen Einzug in den Landtag im Wahlkampf noch eingeschätzt. Am Ende reichte es nicht für einen entsprechenden Listenplatz bei den Freien Wählern. „Ich habe gekämpft wie ein Spitzenkandidat. Die Enttäuschung ist kurz da – aber es bricht nichts weg“, sagt der Gilchinger. Mit dem Ergebnis in seiner Heimatgemeinde (20,4 Prozent) ist Vilsmayer sehr zufrieden. Insgesamt erreichte er im Stimmkreis 11,4 Prozent.

Unterdessen geht Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger die Sondierungen mit der CSU an. „Eine Koalition als Juniorpartner ist für uns auch ein Risiko. Aber wir laufen nicht davon wie die FDP“, sagt Vilsmayer. Als wichtigen Punkt sieht er die dritte Startbahn am Flughafen München an, die Freien Wähler sind im Gegensatz zur CSU klar dagegen. Aiwanger kenne seine Gegenspieler. „Er weiß, wie man gut verhandelt.“ Statt des Raumfahrtprogramms bräuchte es Investitionen in Schulen und Krankenhäuser. „Genau da sind wir näher dran am Bürger.“ Die von Eiling-Hütig angesprochene „Freibier-Mentalität“ hält Vilsmayer für „rotzfrech“. Immerhin habe die CSU Wahlgeschenke verteilt. „Sie wollten sich Stimmen erkaufen.“ Vilsmayer geht aber „sehr sicher“ von einer Einigung zwischen CSU und Freien Wählern aus. „Die Überschneidungen für eine bürgerliche Koalition ist mit uns am größten.“

Grüne wollen mitregieren

Am Tag nach der Landtagswahl erklärt Anne Franke einem Fernsehteam aus Tirol, was da in Bayern passiert ist. Die Grünen haben mit 17,5 Prozent ihr bislang bestes Ergebnis erreicht. Dennoch präferiert die CSU vorerst ein Bündnis mit den Freien Wählern. „Das fände ich sehr schade“, sagt die Gautingerin. „Der Wähler gab sichtbar den Auftrag, die Grünen an der Regierung zu beteiligen. Markus Söder sollte sich darüber nicht hinwegsetzen. Wir wären bereit.“ Es gebe aber Themen wie die Energiewende, wo sich CSU und Grüne einig werden müssten. Auch mit dem Polizeiaufgabengesetz oder dem Kreuzerlass kann sich Franke nicht anfreunden. Die Rolle in der Opposition wäre die zweite Option. „Die würden wir auch gut ausfüllen.“ Dass sie als Direktkandidatin nur knapp hinter Eiling-Hütig gelandet ist, freut sie: „Darauf bin ich stolz.“ In Weßling und Gauting hat sie die CSU-Konkurrentin gar übertrumpft, vor allem das Ergebnis aus ihrer Heimatgemeinde freut sie: „Das ist toll, das bestätigt mich sehr.“