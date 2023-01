Wohin mit dem Christbaum?

Christbäume können im Landkreis Starnberg bei Wertstoffhöfen und Grüngutsammelstellen abgegeben werden - natürlich ohne Schmuck. © IMAGO/Silas Stein

Das Kommunalunternehmen AWISTA KU öffnet für die Abgabe von ausgedienten Christbäumen einige Grüngutsammelstellen. Die Wertstoffhöfe nehmen die Bäume aber auch an.

Landkreis – Jugendfeuerwehren, Feuerwehren oder Burschenschaften sammeln in vielen Orten und Ortsteilen im Landkreis in den kommenden Tagen ausgediente Christbäume ein, aber nicht überall. Das Kommunalunternehmen AWISTA KU weist deswegen auf die Entsorgungsmöglichkeiten hin, und das sind einige – auch dort Sonderöffnungszeiten.

Selbstverständlich könnten Christbäume auf den Wertstoffhöfen im Landkreis Starnberg abgegeben werden, erklärte AWISTA-Sprecher Sebastian Roth. Jedoch: „Das Kommunalunternehmen bittet die Bürgerinnen und Bürger aber gleichzeitig darum, den abgeschmückten Weihnachtsbaum zuvor einfach mit der Gartenschere zu zerkleinern, in einen Sack zu verpacken und zu einem seiner 17 Wertstoffhöfe zu bringen.“ Derzeit gelten die Winterzeiten auf den Wertstoffhöfen, die auf www.awista-starnberg.de/entsorgungseinrichtungen oder in der AWISTA-App zu finden sind.

Sonderöffnungen am Samstag

Ausgediente Weihnachtsbäume werden aber auch in den Grüngutsammelstellen angenommen, die das Kommunalunternehmen eigens dafür öffnet. So ist die Grüngutsammelstelle an der Hanfelder Straße 100 neben dem Starnberger Betriebshof am kommenden Samstag, 7. Januar, von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. Die Annahmestelle an der Neurieder Straße 44 in Buchendorf ist am Samstag von 10 bis 13 Uhr in Betrieb. In Gilching organisiert die Feuerwehr eine Annahmeaktion an der Annahmestelle an der Gilchinger Herbststraße. Die Zeiten dort sind: Samstag, 7. Januar, und Samstag, 14. Januar, jeweils von 9 bis 16 Uhr.

Bei weiteren Fragen, nicht nur zur korrekten Entsorgung von Weihnachtsbäumen, helfen die Mitarbeiter der der Abfallberatung weiter. Bürger können dafür die Service-Zentrale unter (0 81 51) 2 72 60 von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr erreichen.