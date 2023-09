Wohl ältestes Motorboot am Starnberger See sucht neuen Heimathafen

Von: Tobias Gmach

Im Bootshaus in Percha liegt Gerd Luthers neun Meter langes und 2,10 Meter breites Motorboot. Auf dem Foto zeigt er die Fahrerlaubnis auf dem „Würmsee“, die der Obersthofmarschall-Stab seinem Großvater 1906 erteilte. © Dagmar Rutt

Gerd Luther besitzt das wohl älteste Motorboot am Starnberger See. Entwickelt 1904 von seinem Großvater, steckt es voller technischer Besonderheiten. Luther würde den pflegebedürftigen Oldtimer gerne in guten Händen wissen. Das städtische Museum lehnte die Übernahme schweren Herzens ab – aus Platzgründen.

Percha – Wenn Gerd Luther aufs Wasser rausfährt, gerne zum Frühstücken und Zeitunglesen, folgen ihm die Blicke. Denn er sitzt dann in einem Motorboot, das es nur ein einziges Mal gibt und das wohl das älteste überhaupt auf dem Starnberger See ist. Der Zweizylinder-Motor, ein großer beige und braun lackierter Kasten mit Kurbel in der Mitte des Bootes, oder die Kajüte aus Mahagoniholz mit den verschnörkelten Gardinen, den gold-braunen Sitzpolstern und den abgerundeten Scheiben – Unikate und Maßanfertigungen, erdacht im Jahr 1904 von Luthers Großvater und erbaut in der Rambeck-Werft in Percha. So etwas sieht der Otto-Normal-Seenutzer eben nicht oft.

Zur Oldtimer-Besichtigung bittet Gerd Luther in sein Bootshaus am Schiffbauerweg, gleich neben Rambeck. Da liegt die neun Meter lange und 2,10 Meter schmale Eichenschale. Der Anlass: Der Starnberger, über 70, Polohemd und kurze Hose, will das Boot abgeben – an einen Liebhaber oder ein Museum, Hauptsache in gute Hände. „Es ist ein Familienboot. Meine Kinder und ich wollen nicht, dass es vergammelt“, sagt er. Selbst behalten wollen sie es aber nicht mehr, der Pflegeaufwand ist ihnen zu groß geworden. Jahr für Jahr müssten Planken am Unterwasserschiff ausgetauscht werden, um es fahrtauglich zu halten.

Schick und mit Charme: die Kajüte aus Mahagoniholz mit verschnörkelten Gardinen und gold-braunen Sitzpolstern. © Dagmar Rutt

Einen ganzen Ordner hat Luther mitgebracht, um den Werdegang des Gefährts zu erzählen. Routiniert bewegt er sich im schaukelnden Boot und kramt eine Urkunde mit Bayernwappen und der Aufschrift „K.B. Obersthofmarschall-Stab“ vom 29. Dezember 1906 hervor. Es ist die offizielle Erlaubnis in altdeutscher Schrift, mit dem Motorboot auf dem „Würmsee“ fahren zu dürfen – für „Herrn Oskar Luther, Ingenieur in Percha“, seinen Großvater. Alte Fotos zeigen ihn lässig, auf seinem Boot stehend, mit Anzug, Krawatte, Weste, Hut und Sonnenbrille. Auch die Verwandten und Freunde, die damals, in den 1930er-Jahren, mitfahren durften, sind fein gekleidet.

Dass Oskar Luther vor rund 120 Jahren die Idee hatte, einen Daimler-Motor mit sechs PS in ein Boot einzubauen, kommt nicht von ungefähr. Der Maschinenbauingenieur konstruierte Bohrschiffe, die die Untiefen am sogenannten Eisernen Tor beseitigten – ein Abschnitt der Donau an der Grenze zwischen Serbien und Rumänien, der in der Schifffahrt einst als der gefährlichste des Flusses galt.

Ein Hingucker schon damals: das Boot um 1930 mit Gerd Luthers Vater Reinhard (l.), seinem Großvater und Schiffsentwickler Oskar und dessen Frau Wally. © Dagmar Rutt

Das Starnberger Boot, das früher nach Oskars Sohn Heinz benannt war und heute namenlos ist, entwickelte der Techniker zu seiner privaten Freude. Es steckt voller technischer Besonderheiten, von denen sein Enkel Gerd Luther noch heute schwärmt – von der Magnetzündung, den Tropfölern oder der Nockenwelle, die die Auslassventile steuert. „Es braucht schon tiefschürfende Kenntnisse, wenn der Motor mal nicht mehr geht. Mittlerweile haben wir ihn ganz gut im Griff“, sagt Luther. Und wo ist eigentlich das Steuerrad? Es gibt keins, sondern eine umlaufende Seilsteuerung. Das Boot lässt sich von überall lenken, egal wo man sitzt.

Für einen Techniktüftler wäre das doch was, findet Luther. Es wäre auch was fürs Museum Starnberger See, findet dessen Leiter Benjamin Tillig. „Das ist ein wunderbares Objekt, ein herausragendes Geschichtszeugnis. Es würde perfekt in unser Sammlungskonzept zur Seenschifffahrt passen“, sagt er. Außerdem sei die Geschichte – siehe Obersthofmarschall-Urkunde – gut dokumentiert, dazu die Bezüge mit Entwickler und Erbauer direkt aus Starnberg. Und dann würde Gerd Luther das Boot dem städtischen Museum auch noch umsonst oder zumindest gegen einen Obolus überlassen. Ja dann?

Das Herzstück: Der Zweizylinder-Motor mit Magnetwelle sticht als großer Kasten mit mehreren Türchen ins Auge. © Dagmar Rutt

Dann wird es kompliziert. Das Museum habe weder Platz, um das Boot zu lagern, noch, um es auszustellen. Deshalb habe Bürgermeister Patrick Janik entschieden, es abzulehnen. „Wir haben es gedreht und gewendet, aber es geht einfach nicht“, sagt Tillig. Für das Neun-Meter-Gefährt bedürfe es einer „neuen Ausstellungssituation“, die „konservatorisch angemessen“ sein müsse. Man müsste also zum Beispiel ein eigenes Gebäude errichten. Und dafür fehlen der finanziell klammen Stadt die Mittel.

Den Museumsleiter stimmt die Situation schon etwas traurig. Dass ein so passendes Objekt angeboten werde und das Museum es trotzdem ablehnen müsse, das habe er noch nie erlebt. Gerd Luther hat sein Boot im Mai dem Deutschen Museum in München angeboten – und bis heute nichts gehört. Als Ausstellungsstück gefiele es ihm und seiner Familie besonders gut. Auch aus Eigennutz: „Dann könnten wir es ab und zu anschauen.“