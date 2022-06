Wohnraum für Ukrainer: Landratsamt sorgt für Frust bei privaten Anbietern

Von: Tobias Gmach

Nur nicht wieder zurück in die Turnhallen: Da ist man sich in Bezug auf Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Starnberg einig. © IMAGO/Andre Lenthe Fotografie

Obwohl das Landratsamt die Bevölkerung dringend um privaten Wohnraum für Geflüchtete bittet, nimmt es manche Angebote nicht wahr. Während die Behörde in bestimmten Fällen gute Gründe hat, sorgt sie in anderen für Verärgerung.

Landkreis – Besonders enttäuscht ist Otto Klausmann vielleicht, weil er sich die Sache so gut überlegt hat. Weil er Zeit und auch etwas Geld in die kleine Wohnung im Dachgeschoss investiert hat. Der 70-Jährige, der mit seiner Frau in einem Haus in Seefeld lebt, besorgte einen Kühlschrank, einen Zwei-Platten-Kocher und ein Sideboard für Geschirr. Er bot auch Betreuung an, Hilfe beim Gang auf Ämter. Längerfristigen Wohnraum für zwei ukrainische Flüchtlinge offerierte Klausmann dem Landratsamt per E-Mail am 21. März. Am 22. März schickte die Behörde ein paar Nachfragen, die der Seefelder noch am selben Tag beantwortete. Dann hörte er nichts mehr. Anfang Mai fragte er noch mal nach. In der Antwort wurde ihm allgemein das Prozedere erklärt, dass die Flüchtlinge zunächst in der Gilchinger Turnhalle unterkommen und es eine gewisse Zeit dauere, bis sich das Amt bei den Wohnungsanbietern melde.

In einem Pressegespräch vor wenigen Tagen schlug Landrat Stefan Frey Alarm: „Jede Woche melden sich 15 bis 20 Leute, die keine Ukrainer mehr unterbringen können oder wollen.“ Er rief die Bevölkerung auf, dringend weiter Wohnraum zu stellen – auch weil die Geflüchteten nun Hartz IV und keine Asylbewerberleistungen mehr bekommen. Die Kreisbehörde befürchtet, dass deshalb viele von ihnen wieder in Turnhallen landen – und es damit ein Integrationsdesaster gibt.

Otto Klausmann wunderte sich, als er Freys Aussagen im Merkur las. Genau wie eine Frau aus dem Landkreis, die der Redaktion schrieb: „Was nutzt der eindringliche Appell von Herrn Frey an die privaten Wohnungsanbieter, wenn er selbst in seinem Amt die vorhandenen Angebote nicht nutzt? Mit dem Ergebnis, dass meine Hilfsbereitschaft schwindet.“ Die Frau hatte dem Landratsamt nach eigener Aussage kurz nach Kriegsausbruch angeboten, zwei bis drei Menschen aufzunehmen. Seit einer kurzen Nachfrage einer Amtsmitarbeiterin kurz vor Ostern habe sie nichts mehr gehört.

Freiwilliger Helfer: „So verprellt man alle Ehrenamtlichen“

Einen ähnlichen Fall schildert ein Mann dem Merkur, der mit anderen eine Wohnung in Höhenrain für Flüchtlinge hergerichtet hatte. Der Eigentümer wollte sie nach Aussage des Helfers für vier bis fünf Personen zwei Jahre lang bereitstellen. Aber auch er habe nach der Meldung Ende März keine wirkliche Interessensbekundung der Behörde erhalten. Der Helfer sagt: „So verprellt man alle Ehrenamtlichen.“ Besonders ärgert ihn die Kommunikation des Landratsamts. Er habe sich Mitte Mai telefonisch erkundigt und gesagt bekommen, das Amt miete derzeit keine Wohnungen an. Klar: Am einfachsten ist es für die Behörde, wenn Privatleute direkt mit einzelnen Ukrainern Verträge abschließen. Selbst mietet der Kreis bevorzugt größere Räumlichkeiten an – wie das ehemalige AOA-Verwaltungsgebäude in Gauting oder das Beringerheim in Tutzing.

Die Grünen-Politikerin Anne Franke hat eine ukrainische Lehrerin mit ihrem Sohn bei sich daheim in Gauting aufgenommen. Die Vermittlung sei über eine Initiative im Würmtal erfolgt, sagte sie. Und sie habe vergeblich auf eine klare Reaktion des Landratsamts gewartet. Dass Wohnungsangebote nicht genutzt würden, prangerte sie zuletzt im Kreistag an. Landrat Frey bat im Anschluss darum, die Beschwerden konkret mit Name und Anschrift an ihn persönlich zu richten.

Landrat Stefan Frey verteidigt seine Behörde

„Nur so kann ich nachvollziehen, was in den einzelnen Fällen abgelaufen ist“, erklärt Frey auf Nachfrage des Starnberger Merkur. Dürfen Landkreisbürger wie Otto Klausmann, deren Angebot noch unbeantwortet ist, demnächst mit einem Anruf oder einer E-Mail rechnen – jetzt, wo Wohnraum wieder dringend gesucht wird? Frey: „Noch mal alle Listen durchzutelefonieren, ist schwierig. Die Leute sollen uns am besten direkt anrufen oder ihr Angebot noch mal reinschicken. Wir vermitteln gerne.“ Klausmann und die anderen in diesem Text Erwähnten stehen eher auf dem Standpunkt: Eine kurze E-Mail, zum Beispiel mit einer Absage, sollte schon drin sein.

Der Landrat verteidigt seine Behörde: „Viele Leute haben den Wohnraum unter ganz bestimmten Kausalitäten angeboten und Bedingungen gestellt. Da dünnen sich die Möglichkeiten schnell aus.“ Nun seien Unterkünfte für zehn oder zwölf Monate gefragt.

Otto Klausmann ist nach wie vor bereit, Menschen in seinem Dachgeschoss aufzunehmen. Ihm ist klar, dass ihm das Landratsamt keine „Wunsch-Ukrainer“ zuteilen wird. „Aber man muss schon miteinander auskommen. Den Mieter sucht man sich ja auch aus. Da ist ein bisschen Flexibilität gefragt.“ In einem Punkt ist sich der Seefelder mit Frey einig: Die Rückkehr von Geflüchteten in Turnhallen müsse auf jeden Fall verhindert werden.

