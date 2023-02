„Wunder von Bern“, „Die Päpstin“ und mehr: Besuch im Studio von Filmkomponist Marcel Barsotti

Von: Tobias Gmach

Wenn der Film läuft, greift er in die Tasten: Marcel Barsotti in seinem Starnberger Studio, wo er ganze Symphonien schreibt und produziert – aber in jüngster Zeit auch Elektro-Solo-Alben. © Andrea Jaksch

Ein brandneuer Soundtrack, eine bislang einzigartige Tournee und eine große Keyboard-Burg: Marcel Barsotti, der die Filmmusiken für „Die Päpstin“ und „Das Wunder von Bern“ komponiert hat, ist breit aufgestellt. Ein Besuch in seinem Starnberger Heim-Studio.

Starnberg – Im ersten Stock eines Starnberger Einfamilienhauses steht eine Keyboard-Burg. Der Burgherr heißt Marcel Barsotti, ein freundlicher, 59-jähriger Mann mit Bärtchen unter der Unterlippe. Über sich selbst sagt er: „Mein Beruf ist es, Emotionen zu erzeugen.“ Und dabei helfen ihm rund 15 Synthesizer, die bunt blinken, und andere Geräte mit Reglern, Schiebern und Knöpfen. Sie bilden eine musikalische Festung, in deren Mitte Barsotti sitzt und ihr wahlweise Symphonien, tanzbare Techno-Nummern oder etwas ganz anderes entlockt. Zur Keyboard-Burg gehören auch vier Lautsprecher, drei große Computer-Bildschirme und ein Flatscreen an der Wand. Filme schauen und Lieder schreiben: Es gibt jede Menge Menschen, die das aus Leidenschaft machen. Barsotti macht beides gleichzeitig – die Kombi ist sein Job.

Bekannt ist Barsotti als Komponist der Musiken erfolgreicher Kinofilme. Er ist verantwortlich für die Tonspuren zu Sönke Wortmanns wahren Fußballgeschichten „Das Wunder von Bern“ und „Deutschland. Ein Sommermärchen“ und zu seinem Historiendrama „Die Päpstin“. Auch in „Jesus liebt mich“ mit Florian David Fitz und „Wo ist Fred?“ mit Til Schweiger steckt Barsotti-Sound. Für die Päpstin-Produktion wurde ihm 2010 der Preis der deutschen Schallplattenkritik verliehen.

Barsotti bekommt Filme zu sehen wie sonst kaum einer. Ohne Musik, nur mit Dialogen. Oder „ganz trocken“, wie er sagt. Dann schaut er sie an, noch ohne Instrumente in Greifweite, und macht sich Gedanken über den Sound der Szenen. Wo passt ein wabernder Synthie-Teppich? Wo müssen Streicher den Ton angeben? Und wo sollte er vielleicht auf einer Gitarre herumwischen, um etwas Abgefahrenes zu erzeugen? „Die Musik muss mit dem Film verschmelzen“, erklärt Barsotti. Sie müsse meist reduziert komponiert sein, müsse sich unter das visuelle Erlebnis schmiegen, es nicht überlagern.

Barsottis Musik auf der Bühne: Zum Film „Das Wunder von Bern“ spielte die NDR-Radiophilharmonie im Januar in Hannover live zur Leinwand. © NDR/Helge Krückeberg

Früher orgelte Barsotti in Hard-Rock-Bands, spielte laute Akkorde und Melodien in mit Eierschachteln verkleideten Keller-Proberäumen. An den Tasten fühlt er sich noch immer Zuhause, aber er kann auch andere Instrumente bedienen. Im Heim-Studio, außerhalb der Keyboard-Burgmauern, lehnen diverse Gitarren, und dort steht auch ein Schlagzeug, verdichtet mit weiteren kleinen und großen Trommeln.

Barsotti, der im schweizerischen Luzern geboren wurde, der in München aufwuchs und dort abgesehen von ein paar Jahren Rom in der Jugend lange lebte, hat 2018 sein Zuhause in Starnberg gefunden. Und seit ein paar Jahren ist er dabei, sich neu zu erfinden: Er versucht, seine Soundtracks besser zu vermarkten, will präsenter sein auf digitalen Musikplattformen wie Spotify. Er nimmt auch elektronische Solo-Alben auf, die gar nichts mit Filmen zu tun haben. Er führt Gespräche mit Streaming-Anbietern, um bald neben Film und Fernsehen auch für Netflix und Co. zu komponieren. Und die Corona-Pandemie hat ihm – notgedrungen – ein neues Geschäftsfeld eröffnet.

In der Zeit, als sämtliche Filmdrehs abgesagt wurden und er so gut wie nicht arbeiten konnte, schuf Barsotti das Projekt „FiMuCo“. In Einzelcoachings bildet er andere zu Film- und Musikkomponisten aus, bringt ihnen unter anderem Aufnahmetechniken, Mischen und Mastern bei – also wie aus Hunderten Einzelspuren ein gut klingender Soundtrack entsteht. „Mehrere Kameras verfolgen mich, die Kursteilnehmer sehen alles, was ich mache und auch meine Spuren auf ihrem Bildschirm“, erklärt Barsotti.

Die Zuschauer in Hannover feierten auch Komponist Marcel Barsotti mit großem Applaus. © NDR/Helge Krückeberg

Sein neuestes Projekt heißt „La Línea Imaginaria“ – ein Kurzfilm des Regisseurs Philip Escobar Jung aus Puerto Rico über eine Vater-Sohn-Beziehung, der heuer weltweit auf Festivals laufen soll. Barsottis Soundtrack erschien am Montag. Druckvolle Bässe tragen die Titelmelodie, elektronisch erzeugte Frauenstimmen schwellen dramatisch an, während im Hintergrund fragile Keyboard-Echos glitzern wie das Wasser der Karibik. Der Regisseur habe ihm viele Freiheiten gelassen, erzählt der Austragskomponist. Da hat er oft schon anderes erlebt: Es sollte doch bitte etwas im Stile von Hans Zimmer („Fluch der Karibik“) oder John Williams („Star Wars“) sein.

Stolz ist Barsotti darauf, dass mit dem „Wunder von Bern“ zuletzt erstmals eine deutsche Produktion auf Filmkonzert-Tournee ging – „und nicht zum hundertsten Mal Star Wars“. Bei diesem Genre spielt das Orchester live zur Leinwand, auf der der Film zu sehen ist. Barsotti hat die Musik neu arrangiert, den Sound zugespitzt. Es hat sich gelohnt. „Wir waren viermal ausverkauft.“ Dreimal in Hannover im Großen Sendesaal des NDR, einmal in der Alten Oper in Frankfurt. 2024 ist auch ein Filmkonzert in München geplant. Barsotti: „Solche Anlässe sind eine schöne Gelegenheit, als Komponist mal aus dem Studio rauszukommen.“

Und aus der Keyboard-Burg. Wie kann er sich angesichts der Tausenden Klangwelten seiner Festung überhaupt immer wieder für eine entscheiden? „Ich bin kein Nerd“, stellt der Starnberger klar, „ich liebe es, einen Sound schnell zu finden und ihn dann zu bearbeiten“. „Glockig-glasklar“, sehr transparent und mit unglaublichem Druck“, „warm, weich und breit“: Barsotti hat erstaunlich viele Wörter für seinen Sound, kann jeden seiner Synthesizer charakterisieren. Denn jeder Einzelne kann aus seiner Sicht etwas, was alle anderen nicht können. Gut möglich, dass der Burgherr eines Tages anbauen muss.

