Zahl der Kirchenaustritte deutlich gestiegen: 2408 Menschen haben Kirche den Rücken gekehrt

Von: Volker Ufertinger, Peter Schiebel

Teilen

Ganz leer bleiben Gotteshäuser wie die Feldafinger Heilig-Kreuz-Kirche an Sonntagen nicht. Aber die zunehmenden Kirchenaustritte machen sich überall im Landkreis Starnberg bemerkbar. © Photographer: Andrea Jaksch

2408 Menschen im Landkreis haben im vergangenen Jahr den beiden großen christlichen Kirchen den Rücken gekehrt. Die Zahl der Kirchenaustritte ist damit massiv angestiegen. Das haben Recherchen des Starnberger Merkur ergeben.

Landkreis – Für Starnbergs katholischen Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall reichen zwei Worte, um die Zahl der Kirchenaustritte zu bewerten: „Absolut desaströs“, sagt er über die Entwicklung des vergangenen Jahres. Allein die Pfarreiengemeinschaft Starnberg verzeichnete 234 Austritte – mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor, als es 103 waren. „Das war ein gewaltig schlechtes Jahr“, sagt Jall. Die Starnberger Pfarreiengemeinschaft mit aktuell rund 8000 Mitgliedern liegt damit deutlich über dem Durchschnitt im Landkreis.

Der Starnberger Merkur hat die aktuellen Zahlen bei den Standesämtern der 14 Landkreis-Kommunen abgefragt. Demnach haben 2408 evangelische und katholische Christen im vergangenen Jahr der Kirche den Rücken gekehrt. Im Jahr zuvor waren es 1559 gewesen. Das entspricht einem Anstieg um 54,5 Prozent (siehe Tabelle rechts oben). Die Gründe für den Austritt werden in den Rathäusern nicht abgefragt.

Missbrauchsskandale und der Umgang der Kirche dürfen Rolle bei Austritten gespielt haben

Eine Rolle dürften die Missbrauchsskandale und der Umgang der Kirche damit gespielt haben – vor ziemlich genau einem Jahr hatte das Erzbistum München und Freising sein Missbrauchsgutachten vorgelegt. Andreas Jall will die Entwicklung aber nicht alleine darauf zurückführen. Er spricht von einer „langsamen Entfremdung“ der Menschen von der Kirche. „Ich kenne keinen einzigen Austritt eines Christen, der am pfarreilichen Leben teilgenommen hat und dann wegen Skandalen austritt. Der Skandal ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.“ Natürlich respektiere er die Entscheidung jedes Einzelnen, sagt Jall, gibt aber auch zu: „Es tut weh.“

Wer austritt, bekommt einen persönlichen Brief von ihm, in dem er auch auf die Folgen des Schrittes hinweist, also dass zum Beispiel kirchliche Trauungen oder Beerdigungen dann nicht mehr möglich sind. „Ein Austritt hat Gewicht“, sagt Jall. Als schwierig sieht er Aussagen wie „Ich brauche die Kirche nicht, um zu glauben“ an. „Wir Katholiken führen einen gemeinschaftlichen Glauben“, sagt er. Jesus sei kein Weisheitslehrer gewesen, der ein Buch oder eine Lehre hinterlassen habe. „Was er uns hinterlassen hat, ist Gemeinschaft.“

Auch Vereine erleben, dass Menschen lieber bei sich bleiben möchten

Diese Gemeinschaft sieht Jall immer mehr bröckeln. „Wir leben in einer Zeit einer gewaltigen Säkularisierung.“ Auch viele Vereine erlebten, dass Menschen lieber bei sich bleiben möchten. Auf die Kirche bezogen, sagt er: „In den westlichen Ländern geht eine Zeit zu Ende, die vor tausend Jahren begonnen hat.“ Die Kirchen müssten diese Entwicklung annehmen. „Wir dürfen nicht in Pessimismus oder gar Zynismus verfallen. Ich möchte mir meinen positiven Blick auf die Menschen bewahren.“

Im Alltag des Herrschinger Dekans Simon Rapp nehmen Kirchenaustritte einen beträchtlichen Raum ein. „Das bedeutet jedes Mal einen größeren bürokratischen Akt, insofern ist das ein Dauerthema in den Pfarrbüros“, sagt er. Auch in seiner Pfarreiengemeinschaft Ammersee-Ost mit mehr als 6000 Katholiken sind die Zahlen deutlich gestiegen. „Wir werden in Mithaftung genommen für das, was auf Bundes- und sogar auf Weltebene schief läuft“, sagt der Pfarrer. „Wir können gegen die große Welle kaum etwas tun.“

Der Geistliche ist seit acht Jahren in Herrsching und kennt etwa die Hälfte seiner Gemeindemitglieder. Die meisten von denen, die austreten, hat er nie gesehen. „Viele wenden sich ab, ohne mit dem Pfarrer gesprochen zu haben“, sagt er. „Das finde ich schade.“ Doch es gibt auch solche, die vor Jahren in der Pfarrgemeinde aktiv waren, sich dann aus irgendwelchen Gründen – etwa wegen des Berufs – zurückziehen und schließlich ganz austreten. In beiden Fällen schreibt Rapp einen Brief. „Aber Reaktionen sind selten.“

Historisch neu ist für Rapp, dass man heute aus der Kirche austreten kann, ohne gesellschaftliche Konsequenzen befürchten zu müssen. „Früher hat Mut dazu gehört, es gab sozialen Druck.“ Heute ist es die freie Entscheidung von jedem Einzelnen. Umso mehr weiß er zu schätzen, dass es immer noch Menschen gibt, die ihr „Gesicht dafür hinhalten“, dass der Glaube und die Kirche unentbehrlich sind.

Auch die evangelische Kirche bleibt nicht davon verschont, dass sich die Menschen abwenden

Grundsätzlich schließt sich Rapp der Analyse von Andreas Jall an, wonach die Gegenwart eine Zeit schwindender Bindungen ist – und das betreffe nicht nur, aber auch die Kirchen. „Ich kann nicht mehr tun als vor Ort ein gutes Angebot zu machen.“ Das heiße aber nicht, dass der Pfarrer oder die Pfarrei irgendeine Art Service zu erbringen hätten. „Ich bin kein Dienstleistungsunternehmen“, sagt er. „Ich predige die Liebe Gottes.“

Auch die evangelische Kirche bleibt nicht davon verschont, dass sich die Menschen abwenden. „Den Trend zum Austritt gibt es in beiden Kirchen seit Jahrzehnten“, sagt der Gautinger Pfarrer Klaus Firnschild-Steuer. Aus der Christuskirche mit ihren gut 3000 Mitgliedern verabschiedeten sich im Jahr 2020 insgesamt 47, im Jahr 2021 in Summe 57 und im vergangenen Jahr 71 Mitglieder. „Wir können nur mit attraktiven Angeboten dem allgemeinen Trend entgegenwirken“, sagt der Geistliche. Die fehlende Kirchensteuer schlage voll auf die Gemeinden durch, denn: „So kann weniger Personal gezahlt werden, die Arbeitsbelastung wird immer höher.“ Seine Prognose: „Kirchengemeinden ohne Pfarrer werden sich häufen.“