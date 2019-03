Zahl der Menschen mit Behinderung steigt im Landkreis - Nur eine Gemeinde hat keinen Beauftragten

Die Zahl der Menschen mit Behinderung im Landkreis steigt – und damit auch die der Inklusionsmaßnahmen. Der Behindertenbeauftragte setzt auf Vernetzung. Offizielle Ansprechpartner gibt es mittlerweile in allen Gemeinden – bis auf eine.

Landkreis– Addiert man die Einwohner der Nachbargemeinden Tutzing und Feldafing, kommt man in etwa auf die Zahl der Menschen mit Behinderung, die im Landkreis leben. Sie stieg zuletzt – genau gesagt innerhalb eines Jahres um 432 auf 13 831 zum Jahresende 2018. Auch interessant: Rund 9700 von ihnen besitzen einen Schwerbehindertenausweis, 1165 sind Migranten.

Diese und weitere Statistiken stellte Maximilian Meyer, seit vergangenem Jahr Behindertenbeauftragter des Landkreises, nun im Sozialausschuss vor. Darüber hinaus ging er auf die Fortschritte des Aktionsplans „Gemeinsam stärker“ ein. Den hatte der Kreistag im Sommer 2017 beschlossen, um dem Thema Inklusion in sämtlichen Lebensbereichen – wie Wohnen, Arbeit, Mobilität, Freizeit oder politische Teilhabe – gerecht zu werden. Meyers Bericht ist dementsprechend detailliert.

Mehrere Arbeitsgruppen für Inklusion gegründet

Konkret erinnerte er an die Exkursion im Oktober in den Generationenpark Königsbrunn – ein Modellprojekt des bayerischen Innenministeriums, in dem Singles und Familien unterschiedlicher Herkunft sowie Menschen mit und ohne Behinderung in aktiver Nachbarschaft leben. An dem Besuch hatte eine 30-köpfige Gruppe aus dem Landkreis teilgenommen – unter anderem Politiker, Inklusionsbeauftragte, Entscheidungsträger von Bauprojekten. Der Behindertenbeauftragte erwähnte auch die Gründung mehrerer Arbeitsgruppen, die sich für Inklusion einsetzen.

+ Maximilian Meyer, Behindertenbeauftrager des Landkreis es. © Landratsamt

Heuer will sich der Landkreis in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft für Behindertenfragen ARGE an der Aktion Mensch rund um den 5. Mai beteiligen. Am 16. April klärt eine Infoveranstaltung Fragen zum Schwerbehindertenausweis. Ein weiteres Ziel für 2019: Die Vernetzung mit Ansprechpartnern aus den Nachbarlandkreisen Landsberg am Lech und Weilheim-Schongau soll enger werden.

„Wenn der Bedarf nicht da ist, muss man das akzeptieren.“

Besonders wichtig ist Meyer und seinen Kollegen, die Behindertenbeauftragten in allen Kommunen des Landkreises zu etablieren. Rein theoretisch ist das fast gelungen: Nur die Gemeinde Feldafing hat keinen offiziellen Ansprechpartner. „Wir haben weder im Gemeinderat noch in der Bevölkerung jemanden gefunden“, sagte Bürgermeister Bernhard Sontheim, der der Sitzung als Mitglied der Freien Wähler beiwohnte. „Wenn der Bedarf nicht da ist, muss man das akzeptieren.“

Elisabeth Fuchsenberger (SPD) merkte an, dass es sinnvoll sei, sich als Gemeinde professionelle Hilfe zu holen. „Ich mache das in Berg ehrenamtlich. Mit politischen Ämtern und anderen Verpflichtungen ist das nicht leicht zu vereinbaren.“ Einen offiziellen Austausch unter den Behindertenbeauftragten gab es 2018 zweimal bei sogenannten Vernetzungstreffen im Landratsamt. „Viele von ihnen wurden erst kürzlich ernannt und brauchen Unterstützung bei ihrer neuen Rolle“, sagte Meyer.

Der Landratsamt-Mitarbeiter hatte die Gemeinden gebeten, von Maßnahmen und Vorhaben im Bereich Inklusion zu berichten. Fünf Rückmeldungen liegen bisher vor. Die Andechser Bürgermeisterin Anna Neppel erwähnt zum Beispiel den Baubeginn im Jahr 2020 für das genossenschaftliche Projekt „Miteinander Wohnen“. In Tutzing sind ein barrierefreier Rathauszugang und Türschilder in Blindenschrift geplant.

Wörthsee will einen vierteljährlichen Inklusionsstammtisch und einen Handicap-Tag an der Schule einführen. Gauting will unter anderem 2020/21 sämtliche Gebäude in Gemeindebesitz auf Barrierefreiheit untersuchen lassen. Das Bauamt schlägt vor, dafür Haushaltsmittel zu bewilligen. Herrsching verweist auf seinen Behindertenbeirat, der einen Ratgeber entwickelt hat, und auf eine Reihe von Maßnahmen im öffentlichen Raum.

