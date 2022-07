Zehn plus ein Jahr Ilse-Kubaschewski-Haus

Sie füllen das Haus mit Leben: Dietrich-Walrab von Buttlar (Vorstandsvorsitzender Ilse-Kubaschewski-Stiftung), Corinna Bürner (Stiftung), Ulrich Walleitner (Caritasverband), Dr. Cornelia Schmoll (Stiftung), Helmut Kilian (Seniorentreff), Christine Offtermatt (Senioren- und Wohnraumberatung), Helga-Gabriela Haack und Armin Heil (beide Ambulante Krankenpflege Tutzing, v.l.). © privat

Ilse-Kubaschewski-Haus besteht seit mehr als zehn Jahren und hat sich zu dem Anlaufpunkt für ältere Menschen in Starnberg schlechthin entwickelt - ein Grund zu feiern.

Starnberg – Das Ilse-Kubaschewski-Haus feiert Jubiläum: Es wird zehn plus ein Jahr alt, also elf. Fertiggestellt wurde es 2011, eröffnet 2012. Das wird gefeiert am Samstag, 23. Juli, an und in der Hanfelder Straße 10 in Starnberg. Ansprachen und Grußworte beginnen um 11 Uhr. Das Konzept ist übrigens vollends aufgegangen: Das Ilse-Kubaschewski-Haus sei zu der Anlaufstelle überhaupt für ältere Menschen in Starnberg geworden, bilanziert die Stiftung. Dort träfen sich zum einen aktive „Unruheständlerinnen und Unruheständler“ zu unterschiedlichen Aktivitäten, aber auch Menschen, die auf Grund von Krankheit und Behinderung Beratung und Unterstützung benötigen. Sie fänden dort Fachkräfte, die sie begleiteten und unterstützten.

Nach den Reden besteht für Besucher die Möglichkeit, sich in den jeweiligen Einrichtungen des Hauses über deren Angebote und Veranstaltungen zu informieren, teilte die Ilse-Kubaschewski-Stiftung mit. Neben den Bewohnern der Wohngemeinschaften für an Demenz erkrankte Menschen haben der Seniorentreff der Caritas, die Ambulante Krankenpflege Tutzing mit dem Pflegedienst der häuslichen Pflege in der Stadt und der Tagespflege sowie der Förderverein Seestern ein Zuhause gefunden. Die Bauherrin selbst, die Stiftung, ist mit ihren Schwerpunktbereichen Demenz und „Palliative Care“, ist ebenfalls Teil des Angebots.

Das Programm: Von 10 bis 13 Uhr organisiert der Verein Seestern ein Sommerfest mit Weißwurstfrühstück und Blasmusik. Ab 14 Uhr bietet der Seniorentreff Kaffee und Kuchen an. Zum Veranstaltungsprogramm gehören unter anderem Musik und die Klinik-Clowns. Die Ilse-Kubaschewski-Stiftung stellt ein neues Projekt vor, einen Film zum Thema Bewegung bei Demenz.