Zeigen, was möglich ist

Von: Peter Schiebel

Sprayten gestern ganz viele Fische und weitere Motive auf die Gehwege am Bahnhofplatz (v.l.): Martin Polacek, Lilli Heidenreich, Paul Muxfeldt, Amelie Wever und weitere Schülerinnen und Schüler aus der Q11 des Gymnasiums Starnberg. © Dagmar Rutt

Die Markierungen sind fertig, die Blumenkübel aufgestellt – und gestern haben Schüler des Gymnasiums Starnberg die Wege und Flächen gestaltet. Die Vorbereitungen für die am Wochenende beginnende Umgestaltung des Bahnhofplatzes unter dem Namen „See and the City“ sind abgeschlossen.

Starnberg – Wie viel Lebensfreude, wie viel Aufenthaltsqualität am Bahnhofplatz ist möglich? Diese Frage steht über allem beim Projekt „See and the City“, das am kommenden Samstag, 14. Mai, mit einem großen Familienfest eröffnet wird. Die Vorbereitungen sind mittlerweile nahezu abgeschlossen. Nachdem bereits in der vergangenen Woche Fahrbahnmarkierungen aufgebracht wurden – ordentliches Verkehrschaos inklusive –, haben Mitarbeiter des Betriebshofs und Schüler der Q11 des Gymnasiums Starnberg gestern Wege und Flächen gestaltet. Bürgermeister Patrick Janik und das Projektteam nutzten die Gelegenheit, den aktuellen Stand zu präsentieren.

Janik warb erneut für das Projekt, das bis zum 3. Oktober zeigen soll, was am Bahnhofplatz vor allem verkehrlich möglich ist und was nicht. Er glaube nicht, dass der Mehrheit der Starnberger der bisherige Zustand besonders gefallen habe, sagte er. Auch jede Partei habe die Steigerung der Aufenthaltsqualität in ihrem Programm zur Kommunalwahl 2020 gehabt.

Ursprünglich hätte die temporäre Umgestaltung inklusive Tempo 20, verschwenkten Fahrbahnen und weniger Parkplätzen bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollen, erklärte Sylvie Pfeifer vom städtischen Projektteam. Ziel sei es, den Bereich „zum Treffpunkt für alle Starnberger“ zu machen und „die Größe und Weite dieses Raumes“ zu zeigen. Zudem erhoffe sich die Stadtverwaltung nach den viereinhalb Monaten Rückschlüsse darauf, was dauerhaft bleiben könnte und was besser wieder rückgängig gemacht werden sollte. Begleitet wird „See and the City“ durch Verkehrszählungen und Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Bahnhofstraße und Kaiser-Wilhelm-Straße.

Die ersten Bürger hätten die neuen Sitzgelegenheiten, etwa am Rondell vor dem Bayerischen Hof, bereits genutzt, freute sich Amtsleiterin Sarah Buckel. Dazu kommen große Blumenkübel (mit noch etwas kleinen Bäumen) und ein riesiger bunter Fischschwarm, Schwäne, Wasserpflanzen, Schwimmreifen und mehr. Bereits etwa drei Wochen vor den Osterferien hätten sie damit angefangen, sich Gedanken zu machen und Schablonen anzufertigen, erklärte Martin Polacek aus dem Kunst-Additum-Kurs der Q11 von Kunstlehrer Fritz Güllich. Mit Spraydosen verzierten sie gestern Gehwege und Flächen am Bahnhofplatz. „Das macht sehr viel Spaß“, freute sich auch Lilli Heidenreich. Und es fühle sich sehr gut, Arbeit nicht nur für die Schule, sondern für den öffentlichen Raum zu machen.

Auch Peter Mayer, dem Chef des Starnberger Betriebshofs, gefällt die Gestaltung. „Wir machen die Arbeit wirklich gerne“, sagte er, konnte und wollte sich einen Seitenhieb auf einige uneinsichtige Bürger aber nicht verkneifen. Die Sitzbänke am Rondell etwa hätten gerade mal zwei Stunden gestanden, da sei der Bereich schon vermüllt gewesen. Die Verkehrsinsel sei kurz nach dem Aufbau bereits mit Aufklebern verunstaltet, Warnbaken seien auf die Fahrbahn geräumt worden. „Das ist schon traurig und sehr frustrierend für uns“, sagte Mayer.

Das Familienfest zur Eröffnung von „See and the City“ beginnt am Samstag um 12 Uhr mit einem Grußwort von Patrick Janik und Erläuterungen eines Vertreters der Regierung von Oberbayern. Anschließend wird der Bahnhofplatz zur Spielstraße. Es gibt eine Sommereisbahn und einen Inliner-Parcours, Mitmachaktionen zu nachhaltiger Mobilität und Barrierefreiheit, Fahrradaktionen mit Unterstützung des ADFC und der Geschäfte Bergfrei und Helmuts Biker Service inklusive einer Sammlung für Flüchtlinge aus der Ukraine, einen Rollstuhlparcours, dazu Samba von der Batucada-Gruppe der Starnberger Musikschule, Kuchen, Waffeln und Kaffee von der Faschingsgesellschaft Perchalla sowie erfrischende Drinks und prickelnden Champagner von der Bubble Boutique. Das Familienfest am Tag der Städtebauförderung dauert bis 18 Uhr.