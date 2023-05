Zio-Team sucht noch schlaue Köpfe

Von: Laura Forster

Teilen

Ein Teil von Zio: Dr. Thorsten Schüler (Aufsichtsratmitglied) und die beiden Geschäftsführer Ludwig Beck und Sven Neumann (v.l.) beschäftigen sich seit mehreren Monaten mit dem interkommunalen IT-Unternehmen. © andrea jaksch

Die neu gegründete Zio GmbH kümmert sich künftig um die IT der Stadt Starnberg, von fünf Gemeinden und einem kommunalen Wasserversorger. Gebündelte Power ist das A und O. An der Spitze stehen zwei Männer, die mit vollem Elan dabei sind: Ludwig Beck und Sven Neumann.

Starnberg/Landkreis – Gebündelte IT-Kompetenz für den Starnberger See und die Gemeinde Andechs, ein Ansprechpartner und ein gemeinsames System für alle Gesellschafter: Das ist das Konzept der neu gegründeten Zio GmbH (Zentrale Informationstechnologie Organisation). Sie soll fast den kompletten IT-Bereich der Stadt Starnberg, der Gemeinden Andechs, Berg, Feldafing, Pöcking und Tutzing sowie des gemeinsamen Kommunalunternehmens zur Trinkwasserversorgung der Gemeinden Feldafing und Pöcking übernehmen. Bei einem Pressegespräch am Donnerstag haben die beiden Geschäftsführer Ludwig Beck und Sven Neumann ihr „Baby“, wie sie die Zio nennen, detailliert vorgestellt.

„Wir Gesellschafter stehen aktuell vor der Problematik, dass wir entweder keine eigene EDV-Abteilung haben und ausschließlich auf externe Dienstleister angewiesen sind oder nicht ausreichende qualifizierte Personalkapazitäten haben, um die bestehenden Herausforderungen bearbeiten zu können“, sagte Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik. Daraus entwickelten Beck (Geschäftsleiter der Stadt Starnberg) und Neumann (Geschäftsleiter der Gemeinde Pöcking) vor rund eineinhalb Jahren die Idee zur Gründung einer neuen Gesellschaft.

„Die Anforderungen im IT-Bereich werden immer höher, die Materie wird immer komplexer“, sagt Neumann. „Damit wir mit den Entwicklungen Schritt halten und eine Bürgerorientierung weiterhin ermöglichen können, brauchte es eine neue Form der Zusammenarbeit. Nachdem wir unsere Geschäftsleiter-Kollegen von der Idee einer IT-Gesellschaft erzählt hatten, waren sehr schnell genug Interessierte an Bord, um den Prozess der Gesellschaftsgründung in die Wege zu leiten“, ergänzt Beck.

Konkret wird die Zio diese Aufgaben für die Kommunen und das Kommunalunternehmen übernehmen: Entwicklung und Bereitstellung von IT-Infrastruktur wie Software, Hardware, Cloud-Services und Serverinfrastruktur sowie Erbringung von IT-Dienstleistungen wie Support, Wartung, Einkauf, Beratung und IT-Security-Management. Außerdem sollen die rund 730 Mitarbeiter, die die Zio demnächst betreut, auch im Bereich IT geschult werden.

„Wir haben den Anspruch, immer up to date zu sein und den Gesellschaftern ein gutes Gefühl zu geben“, sagt Neumann. „Erfolgreich ist die Zio, wenn keiner meckert“, ergänzt Ludwig. Die beiden haben in den vergangenen Monaten viele Abende und Wochenenden in ihr Projekt gesteckt. „Der Bürger wird keine Veränderung feststellen“, betont Beck.

Neben den beiden Geschäftsführern sollen weitere 18 Personen bei der Zio arbeiten. Fünf Mitarbeiter werden von der Stadt Starnberg übernommen. „Wir führen gerade Bewerbungsgespräche“, erklärt Neumann. Die Stellenausschreibungen sind auf der Webseite www.zio-it.de zu finden. „Der Job ist sicher und wird übertariflich bezahlt“, betont Beck. Wahrscheinlich wird die Zio in Pöcking ihren Sitz haben. Räume sind schon gefunden. „Der Mietvertrag ist allerdings noch nicht unterschrieben“, sagt Neumann.

Derzeit wird das IT-Betriebskonzept final entwickelt. Der IT-Betrieb startet nach der Erstellung der Betriebskonzeption. Die Stadt Starnberg beginnt als Pilot noch in diesem Jahr. Ab Januar 2024 sollen dann die weiteren Gesellschafter hinzukommen. „Das Interesse von anderen Gemeinden im Landkreis ist da, aber wir haben gesagt, wir fangen klein an“, sagt Sven Neumann. „Wenn alles steht, können wir auch weitere Gesellschafter aufnehmen. Das ist allerdings eher ein mittelfristiges Ziel“, erklärt Ludwig Beck.