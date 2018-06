Zwei Nationen im Herzen

Anders Carlsson, Leiter der Munich International School in Buchhof, kommt aus Schweden. Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic war einst sein Schüler.

Buchhof– „Deutschland ist immer noch Deutschland“, sagt Anders Carlsson, Leiter der Munich International School in Buchhof. Der gebürtige Schwede lebt seit mehr als sechs Jahren in Starnberg und wird am Samstag vor dem Fernseher sitzen, um das Gruppenspiel der Deutschen gegen die Elf seines Heimatlandes zu verfolgen. Allerdings geht sein Patriotismus nicht so weit, dass er die Augen vor der Realität verschließt. Carlsson hat das Vorbereitungsspiel der schwedischen Elf gegen Italien gesehen – „und das sah nicht vielversprechend aus“. Deshalb tippt er 2:0 für Deutschland, trotz des dürftigen Auftaktspiels gegen Mexiko. Die meist in Gelb-Blau auflaufenden Skandinavier seien zwar stabil in der Verteidigung – „aber sie haben keinen guten Angriff“, sagt Carlsson.

Eine ganze besondere Erinnerung hat Carlsson an einen schwedischen Fußballstar, der mittlerweile aber Abschied von der Nationalmannschaft genommen hat: Zlatan Ibrahimovic. Der gefeierte Fußballheld war als 16-Jähriger der Albtraum eines jeden Schulleiters. „Dominant und selbstverliebt, eine richtige Nervensäge“ erinnert sich Carlsson, der damals Schuldirektor der Malmö Borgarskola war, wo Ibrahimovic bis zur 10. Klasse Schüler war, kurz bevor er die Profilaufbahn als Fußballer einschlug. Mittlerweile zählt der exentrische Star zu Carlssons Lieblingsspielern. Er bedauert, dass der dem Nationalteam nicht mehr zur Verfügung steht.

Der in Göteborg geborene Schulleiter hat vor seinem Engagement in Buchhof schon in Belgien, England und Kenia gelebt und gearbeitet. Deutschland ist ihm aber ganz besonders ans Herz gewachsen, und er möchte auch noch gerne länger bleiben. „Noch ein Jahr und ich kann deutscher Staatsbürger werden“, erzählt der Schulleiter.

Seine Frau Maria und seine beiden Kinder Signe (19) und Hilding (18) leben in Lund, nahe Malmö. Daher pendelt Carlsson an Wochenenden hin und her. So wird er auch bei seiner Familie in Lund sein, wenn in Sotschi der Schiedsrichter die WM-Partie zwischen Deutschland und Schweden anpfeift. Sozusagen als krönendes Finale der Mittsommernacht-Feier, die am Freitag begonnen hat und den ganzen Samstag über andauert. Seine Kinder werden für Schweden fiebern – Anders Carlsson hat beide Nationen im Herzen.

thh