Zu wenig Personal: Kinderklinik Starnberg bittet um Spenden für Überwachungsanlage

Von: Tobias Gmach

Teilen

Verantwortlich für das Wohl der Kinder im Klinikum: Chefarzt Prof. Thomas Lang, Pflegedirektor Martin Endres, die Pflegeleiterinnen Petra Schwaiger und Jutta Müller und die Leitende Oberärztin Dr. Susanne Jonat auf der Neugeborenen-Intensivstation (v.l.). Dort gibt es schon ein System, das die Werte auf den kleinen Monitoren zentral im Pflegestützpunkt (kleines Foto) spiegelt. Auf der Kinder-Normalstation nicht. © Klinikum

Die überlastete Starnberger Kinderklinik bittet um Spenden. Um die kleinen Patienten gut überwachen zu können und das Personal etwas zu entlasten, benötigt sie dringend eine zentrale Monitoranlage. Das Problem: Sie kostet 150 000 Euro.

Starnberg – Fördermittel des Freistaats hin, Geld vom Landkreis her: Das kommunale Klinikum in Starnberg braucht Spenden, um Kinder, gerade jene mit dem derzeit stark grassierenden RS-Virus, ordentlich pflegen zu können. Um für die dringend benötigte zentrale Monitoranlage zu werben, lud das Krankenhaus am Dienstag extra zu einem Pressegespräch.

Chefarzt Prof. Thomas Lang schilderte zum Einstieg, wie ernst die Lage in der Kinderklinik ist. Dass dort 15 und damit ein Drittel der vorgesehenen Pflegestellen nicht besetzt sind, erwähnte er dabei noch gar nicht. Das sollte Pflegeleiterin Petra Schwaiger später ergänzen. Lang berichte von den 18 Kindern auf der Station und den 15 in der Notfallambulanz, von einer Belegung von über 100 Prozent, die die Regel sei, vom RS-Virus, das das Krankenhaus „überrannt“ habe, von jungen Patienten, die auf der Normalstation versorgt werden, obwohl sie auf die Intensiv müssten, von Verlegungen bis nach Augsburg, Würzburg und Ulm. „Das ist unser täglich Brot“, resümierte Lang.

In dieser Lage wird es für das Personal immer schwieriger, den Überblick zu behalten. Im wahrsten Sinne dabei helfen soll ein großer Überwachungsmonitor im sogenannten Pflegestützpunkt mit den Gesundheitswerten der Kinder – zu Atmung, Puls oder Sauerstoffsättigung des Blutes. Denn so, wie es derzeit läuft, geht es nicht mehr lange gut. Davon sind die Verantwortlichen in der Klinik überzeugt. „Wenn die RS-Welle abgeebbt ist, wird sich der eine oder andere Mitarbeiter überlegen, ob er sich das im nächsten Jahr noch mal antut“, sagte Chefarzt Lang. Die Stationskräfte sehnten eine zentrale Überwachung seit Langem herbei, ergänzte Schwaiger.

Eltern werden eingespannt, damit Kinder rechtzeitig versorgt werden

Damit schwer erkrankte Kinder rechtzeitig versorgt werden, muss die Klinik sogar Eltern einspannen – auch wenn sie übermüdet und weinend am Bett ihres Nachwuchses sitzen. Gibt der Monitor Alarm, drücken sie einen Knopf, die Pflegekräfte ziehen (bei RSV-Patienten) ihre frische Vollmontur an, kommen ins Zimmer und sehen oft, dass sich das Kind nur eine Elektrode rausgerissen hat. Fehlalarme, die Zeit und Material kosten. Mit einer zentralen Überwachung könnten Eltern auch mal zur Ruhe kommen und wüssten: „Da sitzt jemand, der hat uns kontinuierlich im Blick“, erklärte die Leitende Oberärztin Susanne Jonat. Auch das händische Protokollieren der Daten würde wegfallen. Das System dokumentiert sie automatisch, Ärzte können außerdem rückwirkend analysieren, wie sich der Patient entwickelt hat.

Doch das System kostet 150 000 Euro, auf den Spiegelmonitor fürs Ärztezimmer (28 000 Euro) verzichtet die Klinik dabei schon. Aus Eigenmitteln sei die Anlage niemals zu stemmen, erklärte der Chefarzt und verwies auf den davon abgesehenen Investitionsbedarf: 1,5 bis 2 Millionen Euro. Fördermittel vom Staat gebe es für Gerätschaften in dieser finanziellen Größenordnung nur bei Klinikneubauten. Und was trägt der Landkreis als Träger des Krankenhauses zu so einer offensichtlich essenziellen Anschaffung bei? Lang: „Der Kreis gleicht Defizite aus, aber er kauft keine neuen Geräte.“

Spendenkonto

Spenden für die Monitoranlage kann man auf das Konto des Fördervereins „Freundeskreis des Klinikums Starnberg e.V.“ bei der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg, Betreff: Kinderklinik, IBAN: DE 36 7025 0150 0430 0665 55.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.