Zuschauer erwünscht beim Phönix

Der auch international tätige Münchener Street-Artist Martin Blumöhr gestaltet, wie berichtet, derzeit einen Containerbau, den Richard Freiherr von Rheinbaben auf dem Gelände der Tennis- und Padel-Anlage hat errichten lassen. Er erhofft sich weitere Anregungen aus der Bevölkerung

Starnberg – Der Phönix steigt auf – nicht aus der Asche, wie es in der bekannten Redewendung heißt. Der mythische Vogel ist vielmehr das beherrschende Attribut einer Wandmalerei an der Gautinger Straße in Starnberg. Der auch international tätige Münchener Street-Artist Martin Blumöhr – „ich bezeichne mich lieber als Wandmalkünstler“ – gestaltet, wie berichtet, derzeit einen Containerbau, den Richard Freiherr von Rheinbaben auf dem Gelände der Tennis- und Padel-Anlage hat errichten lassen. Sie ist das Domizil seiner „mediantis AG“, nachdem er im Herbst den langjährigen Firmenstandort im Tutzinger Kustermann-Park hatte aufgeben müssen. Demnächst gibt es die Möglichkeit für Starnberger, das Projekt zu verfolgen.

Blumöhr hat sein Starnberger Projekt „Uuirmseo“ getauft. Das ist die mittelalterliche Bezeichnung für den Würmsee (seit 1962 Starnberger See). „Uuirmseo“ ist Teil der Serie „Public Viewing“ des Münchener Künstlers, die 2005 startete, als Blumöhr begann, Aspekten des gesellschaftlichen Miteinanders in großformatigen Wandarbeiten nachzuspüren. Die Kompositionen seiner Werke sollen Bezug nehmen auf die örtliche Lage des Entstehungsortes und auf historische Ereignisse. Der Künstler recherchiert vor Ort und setzt auf die Kommunikation mit der Bevölkerung vor Ort, mit Passanten, die an seinen Ateliers im öffentlichen Raum vorbeikommen oder sie gezielt aufsuchen. Zu „Public Viewing“ lädt Blumöhr explizit an zwei aufeinander folgenden Wochenenden ein. Auftakt ist am 29. und 30. April. Samstag und Sonntag wird er von 10 bis 17 Uhr an seiner Wandmalerei arbeiten – ebenso am 6. und 7. Mai, sofern das Wetter mitspielt.

Die Witterung der vergangenen Wochen und Monate hat den Zeitplan des Wandmalers ordentlich durcheinandergebracht. Nässe und Temperaturen im Frost- und einstelligen Bereich hatten ihm die Hände gebunden. Blumöhr ist optimistisch, dass ihm an den angepeilten Public-Viewing-Terminen das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht. Und dass möglichst viele interessierte wie neugierige Besucher ihm nicht nur auf die Pinselführung schauen, sondern auch Ideen für die Ausgestaltung des Wandbildes liefern. Den Phönix hat Blumöhr nicht von ungefähr in den Mittelpunkt von „Uuirmseo“ gestellt. Den mythischen Vogel hat Freiherr von Rheinbaben als Namenspaten für seinen seit 2005 verliehenen Preis für talentierte bildende Nachwuchskünstler gewählt. „Phönix aus der Asche“ steht sinnbildlich für den Künstlernachwuchs, der sich auf dem Markt noch nicht hat etablieren können.

Der Vogel wird dem an der Gautinger Straße aus nördlicher Richtung nach Starnberg kommenden Betrachter an der Stirnseite des Containerbaus ins Auge springen. Den mächtigen Schweif wird Blumöhr über die zur Straße gerichteten Fassade bis zur südlichen Stirnseite hin schwingen lassen. Der Schweif ist quasi Träger der zahlreichen Facetten, die sich mit und rund um den See auftun. Der „Kini“ und sein vermeintlicher Tod durch Ertrinken wird thematisiert, die Roseninsel, das Buchheim-Museum, die Rottmannshöhe, das Undosa, der Bucentaur und sein im Museum Starnberger See ausgestelltes Beiboot „Delphin“ sowie die Menschen am See, zum Beispiel die Fischer-Familien, werden sich in dem Wandbild wiederfinden. Und noch weitere Aspekte, die der Künstler aus den Gesprächen mit Passanten und Besuchern der Public-Viewing-Wochenenden zu erfahren hofft. mül

Public-Viewing

beim Containerbau auf der Tennis- und Padel-Anlage Gautinger Straße in Starnberg: 29./30. April sowie 6./7. Mai, jeweils von 10 bis 17 Uhr bei trockenem Wetter.