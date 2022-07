Winterdienst: Zwei Abstimmungen, kein Ergebnis

Von: Peter Schiebel

Wer muss denn nun? Der Starnberger Stadtrat muss nach einer kuriosen Abstimmung demnächst erneut über die Frage beraten, wer bestimmte Gehwege zu räumen hat. © Tobias Hase

Soll die Stadt Gehwege, die an keiner Straße liegen, nun im Winter räumen lassen oder das den Anliegern auferlegen? Der Starnberger Stadtrat stimmte ab - und lehnte so beides ab.

Starnberg – Sachen gibt es, die sind nur schwer zu verstehen. So hat sich der Starnberger Stadtrat in dieser Woche mit der Räum- und Streupflicht an den sogenannten beschränkt-öffentlichen Wegen beschäftigt, er fasste auch zwei Beschlüsse, bloß: Eine Entscheidung gibt es nicht. Denn beide Vorschläge – die Stadt übernimmt den Winterdienst, die Anlieger übernehmen den Winterdienst – wurden abgelehnt. Mindestens ein Stadtrat muss einmal so und einmal so abgestimmt haben, aus welchen Gründen auch immer.

Wie berichtet, geht es bei dem Thema um rund 45 Gehwege im Stadtgebiet, die nicht an Fahrbahnen angrenzen. Der Haupt- und Finanzausschuss hatte sich in der vergangenen Woche denkbar knapp dafür ausgesprochen, dass dort künftig die Anlieger räumen sollen. Einfach folgen wollte der Stadtrat dieser Empfehlung nicht. Stattdessen diskutierte er knapp eine Stunde lang Für und Wider der verschiedenen Varianten.

Bürgermeister Patrick Janik sprach sich klar dafür aus, die Aufgabe auf die Anlieger zu übertragen, so wie es bei den unselbstständigen Gehwegen – also jenen, die an eine Straße angrenzen – seit jeher der Fall ist. Als Beispiel nannte er einen Weg, der von der Josef-Fischhaber-Straße zur Giselastraße führt. Warum dieser beschränkt-öffentliche Weg von der Stadt geräumt werden soll, während für einen ebenso steilen, straßenbegleitenden Weg ein Stück weiter die Anlieger zuständig sind, erschloss sich ihm nicht.

Hohe Kosten oder hoher Aufwand

Dagegen sprach sich vor allem Eva Pfister (BMS) aus. Es mache sehr wohl „einen Riesenunterschied, ob ich einen Weg an einer Straße oder eine steile Treppe räumen muss“, sagte sie und führte ebenso Beispiele an. Darüber hinaus sei der finanzielle Effekt gering, der Verwaltungsaufwand jedoch hoch, da die Stadt an vielen beschränkt-öffentlichen Wegen Anliegerin sei. Die Verwaltung hatte die Kosten für den Winterdienst an den Wegen in der vergangenen Saison mit 51 000 Euro für Fremdfirmen und 10 000 Euro für Leistungen des Betriebshofs angegeben. Wenn es darum gehe, Kosten zu sparen, sei es sinnvoller, einige Wege im Winter gar nicht mehr zu räumen und stattdessen zu sperren, so Pfister.

Ihr Antrag, die Stadt übernimmt den Winterdienst, fiel mit 13:15 Stimmen durch. Der Vorschlag der Verwaltung, die Anlieger der Wege heranzuziehen, wurde bei einem Patt von 14:14 ebenfalls abgelehnt. Janik reagierte trocken: „Dann freuen wir uns, den Punkt beim nächsten Mal noch mal abstimmen zu lassen.“