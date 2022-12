Zwei Jahre Impfzentrum im Kreis Starnberg: Ein Rückblick mit Höhen und Tiefen

Von: Tobias Gmach

Am 23. Dezember 2020 stellten BRK-Kreisgeschäftsführer Jan Lang, Ärztlicher Leiter Dr. Richard Aulehner, Verwaltungschef Lukas Messerschmidt und Landrat Stefan Frey (vorne v.l.) der Presse das erste Corona-Impfzentrum auf dem Klinikgelände in Gauting vor. Nun endet die Ära der Impfzentren im Landkreis. © Andrea Jaksch

Nach zwei Jahren schließt das Impfzentrum im Landkreis Starnberg. Landrat Stefan Frey erinnert sich an schöne und ärgerliche Momente, an Herausforderungen und viele Emotionen.

Landkreis – Auch wenn oft von einem geredet wurde, waren es in den meisten Phasen der Pandemie mehrere: Das Corona-Impfzentrum im Landkreis Starnberg ist zum Jahresende Geschichte. Mit der Ära der stationären Einrichtungen, der mobilen Teams des BRK und der Sonderaktionen verbunden sind nicht nur rund 88 000 Erst- und Zweitimpfungen, 25 000 Dritt- und 2600 Viertimpfungen, sondern auch organisatorische Herausforderungen und jede Menge Emotionen. Landrat Stefan Frey zieht im Interview mit dem Starnberger Merkur Bilanz.

Herr Frey, wie fällt Ihr Fazit nach zwei Jahren Impfzentrum aus?

Insgesamt haben wir die Bevölkerung gut versorgt und ein Angebot geschaffen, das gut genutzt wurde. Wir sind im Gegensatz zu anderen Landkreisen eine Flächenstrategie gefahren. Wir haben mit mehreren Standorten versucht, alle Gemeinden gleichmäßig zu bedienen. Zwischenzeitlich war es wichtig, dass wir viel erklärt haben, über E-Mail, Internet und eine Telefon-Hotline.

Den ersten Impfungen wurde lange entgegengefiebert. Welche Erinnerungen haben Sie an den Start Ende 2020?

Der erste Impfstoff war wie Gold. Er wurde ins Altenheim Maria Eich nach Krailling geliefert. Die Polizei hat ihn bewacht, weil er so kostbar war. Wie ein rohes Ei musste man ihn behandeln, nach ersten Informationen durfte man ihn nicht schütteln oder Erschütterungen aussetzen. Jeder war gespannt, ein riesiger Auflauf im Altenheim.

Organisatorisch hat es anfangs ziemlich geknirscht. Das erste Impfzentrum in Gauting war zu eng, ältere Leute mussten lange warten und konnten sich dabei nicht hinsetzen. Manche wurden trotz Registrierung wieder nach Hause geschickt. Hätten Sie das besser lösen können?

Das kann man im Nachhinein immer sagen. Wir hatten aber die staatliche Vorgabe, das Zentrum auf 300 Impfungen pro Tag auszulegen. Als wir gemerkt haben, dass das nie und nimmer reicht, sind wir mit den Außenstellen in Herrsching, Feldafing, Starnberg und Wörthsee in die Fläche gegangen. Dazu kommt, dass wir mit dem staatlichen Registrierungssystem BayImco arbeiten musste, das anfangs Macken und Tücken hatte. Es gab Probleme bei der Anmeldung und falsche Zuordnungen. Manche haben falsche Angaben gemacht und sich vorgedrängelt. Teilweise haben sich die Leute auch zurecht aufgeregt. Ärger lässt sich aber bei solchen Massenaktionen nie vermeiden.

Den gab es besonders in der Zeit, als der Bund Prioritätengruppen wie Menschen in Pflegeheimen, über 80-Jährige oder Rettungsorganisationen festlegte.

Es war ein richtiger Kampf, allen gerecht zu werden. Das war ein riesiger Druck: Ganz viele Menschen wollten auf einmal und sofort geimpft werden. Viele fühlten sich plötzlich einer Prioritätengruppe zugehörig. Ich wurde überschwemmt von E-Mails, von Anfragen, Wünschen und Bitten. Der Impfstoff war aber so knapp. Und in unserem Landkreis gibt es elf Kliniken und mehr als 30 Alteneinrichtungen und Pflegedienste, die mitversorgt werden mussten. Es war ein Kampf um jede einzelne Impfdosis.

Sie haben sich damals über die Verteilung des Impfstoffs geärgert.

Ja, weil sie über die Einwohnerzahl geregelt wurde. Aber andere Landkreise haben deutlich weniger medizinische Einrichtungen. Ich habe den bayerischen Gesundheitsminister dermaßen genervt, dass wir 10 000 Extradosen von Astrazeneca bekommen haben. Das war dann eine große Erleichterung.

Es gab also auch schöne Momente in der Ära des Impfzentrums.

Ja, zum Beispiel den Sonderimpftag im Landratsamt am 10. April 2021. Die Leute wurden durch das ganze Haus geschleust, an mehreren Impfstationen versorgt, im Sitzungssaal etwa waren Zelte aufgebaut. Das war wirklich ein schöner Tag. Man hat den Leuten Ängste und Sorgen, aber dann auch die Erleichterung angesehen.

Die Arztpraxen haben statistisch gesehen mittlerweile öfter gegen Corona geimpft als das Impfzentrum. Aber sie wurden lange nicht eingebunden. War der Fokus aufs Impfzentrum zu groß?

Ich kann mich gut erinnern, dass wir Teile unseres Impfstoffs ab April 2021 an die Ärzteschaft gegeben haben, um schneller durchzukommen. Die Abgabe war zunächst untersagt, wir haben es aber trotzdem gemacht, weil wir wussten, dass wir eine starke Ärzteschaft im Landkreis haben. Wirklich entspannt hat sich die Lage erst, als genügend Impfstoff da war.

Es gab aber dann auch die Zeit mit viel Impfstoff und wenigen Impfwilligen.

Ab August 2021 ging es darum, die Unsicheren und Skeptiker zu erreichen und die Impfquote für die Herdenimmunität entscheidend nach oben zu bringen. Wir haben am See, auf dem Schiff, im Kino und im Sparkassen-Foyer geimpft. Man musste den Stoff wirklich zu den Leuten tragen. Es wurde immer schwieriger, spätestens Anfang 2022 war der Sättigungspunkt erreicht. Wir hatten dann auch viel mit Impfgegnern zu tun, es begannen die Montagsdemos.

Was haben Sie als öffentliche Verwaltung aus diesen wechselhaften Impfzeiten gelernt?

Die Mitarbeiter haben sich als sehr flexibel erwiesen. Von einem Tag auf den anderen mussten Kollegen ihren Fachbereich verlassen, um auf der Corona-Hotline ein unheimliches Aufkommen an Fragen zu beantworten. Für viele war das eine Möglichkeit, sich schnell in etwas völlig Neues einzuarbeiten. Das gibt ein gutes Gefühl, das heute noch mitschwingt. In Krisenzeiten lernen Verwaltungen, was sie sonst nicht immer tun: Risiken einzugehen, Entscheidungen auch trotz Bedenken zu treffen.

War es eine gute Idee, das letzte Impfzentrum nach Mörlbach an den Rand des Landkreises zu verlegen?

Das hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Man hat das an den niedrigen Zahlen gesehen. Das Impfzentrum war zum Schluss nur noch Makulatur, weil es das Angebot bei sämtlichen Ärzten gibt. Das Impfen gegen Corona ist zur Normalität geworden.

