Zwei Starnberger Tier-Retterinnen machen im TV Karriere

Die Starnberger Tierärztinnen Dr. Marion Link und Dr. Ilka Jopp sind wieder im Fernsehen zu sehen. Sie sind Teil der ARD-Doku-Serie „Die Tierärzte – Retter mit Herz“.

Starnberg – Dalmatiner Spike kommt humpelnd in die Tierarztpraxis „Link und Jopp – Die Kleintierspezialisten“. Er hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Dr. Marion Link ist für innere Medizin zuständig, Dr. Ilka Jopp ist Chirurgin, und gemeinsam werden sie Spike behandeln. Dabei begleitet eine Kamera die Veterinärinnen, denn sie sind Teil der ARD-Serie „Die Tierärzte – Retter mit Herz“.

Die Anfrage der Produktionsfirma landete 2018 per E-Mail im Postfach der Tierarztpraxis. „Wir haben die Anfrage erst besprochen, und uns dann für die Teilnahme am Casting entschieden“, erzählt Marion Link. Sie wollen einem breiteren Publikum zeigen, wie Tierärzte inzwischen arbeiten: „Der Tierarzt hatte lange Zeit ein eher verstaubtes Image“, sagt Ilka Jopp. Viele Menschen würden sich den Veterinär als Arzt von nebenan vorstellen, zu dem man mit jedem Tier hingehen könne, aber: „Auch wir Tierärzte spezialisieren uns auf bestimmte Bereiche“, führt Jopp weiter aus. Zusammen mit ihrer Kollegin wolle sie den Zuschauern einen realistischen Einblick in den Arbeitsalltag eines Tierarztes geben, ergänzt Link.

Beide waren schon in „Menschen, Tiere & Doktoren“ zu sehen

Sowohl Link als auch Jopp hatten unabhängig voneinander bereits bei der Sendung „Menschen, Tiere & Doktoren“ Erfahrungen vor der Kamera gesammelt. Zu dem Zeitpunkt arbeiteten sie noch in großen Kliniken. 2016 entschlossen sie sich dazu, in Starnberg eine kleinere Praxis zu gründen: „Wir wollten eine persönliche Atmosphäre schaffen“, erklärt Link den Schritt. Außerdem komme ein Tier in einer großen Klinik zu verschiedenen Ärzten, während man in einer kleineren Praxis alles in einer Hand behalten könne, fügt Jopp hinzu. „Wir haben nach Praxen in schönen Regionen Deutschlands gesucht“, erzählt der Producer der Serie, Ingo Stabler. „Und die Kleintierpraxis war für uns interessant, weil man dort viele diagnostische Möglichkeiten hat“, sagt Stabler und verweist auf die technologische Ausstattung, die bei Link und Jopp zur Verfügung steht. „Wir sind eine Überweisungspraxis und bekommen Tiere von Ärzten aus ganz Deutschland vermittelt, wenn vor Ort die entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten fehlen“, sagt Ilka Jopp. Seit die Kleintierspezialistinnen häufiger im Fernsehen zu sehen sind, werden sie von Tierbesitzern aus ganz Deutschland erkannt. „Es passiert auch, dass man mal privat auf der Straße angesprochen wird“, erzählt Marion Link.

Oft kommen die Geschichten hinter der Geschichte zu Tage

Die Dreharbeiten haben bis zu 15 Tage gedauert. Dabei komme ein Dreh-Team meist für ein paar Tage am Stück, um den ärztlichen Alltag zu begleiten, erzählt Jopp: „Man schaut dann, was für Fälle anstehen und spricht im Vorhinein mit den Besitzern, um zu klären, ob diese mit den Dreharbeiten einverstanden sind.“ „Einige Tierhalter erlauben uns auch, für eine Homestory bei ihnen zu Hause zu drehen“, sagt Producer Stabler. „Hinter der Bindung zwischen Besitzer und Tier steckt ja häufig eine tolle Geschichte.“

+ Bei den Dreharbeiten © Andrea Späth Fotodesign

Link und Jopp wollen genau dieser Bindung in ihrer Praxis einen Raum bieten. Die Dreharbeiten können die Ärztinnen übrigens jederzeit eigenständig abbrechen: „Wir geben ein Handzeichen, wenn wir merken, dass es zu viel wird. Das Team hat sich immer spitze verhalten“, sagt Jopp. „Wenn wir behandeln, dann behandeln wir. Das hat vor dem Filmen Vorrang“, erläutert Link.

Die zweite Staffel von „Die Tierärzte – Retter mit Herz“ wird von Montag (2. März) an im Ersten ausgestrahlt (montags bis freitags täglich um 16.10 Uhr). Wie es Spike mit seinem Kreuzbandriss ergeht, erfahren die Zuschauer am Mittwoch. Eine dritte Staffel ist übrigens schon im Gespräch: „Man hat uns schon angefragt“, erzählt Marion Link.

von Alice Beckmann-Petey

Lesen Sie auch: Warum Tierschützer im Landkreis Alarm schlagen.