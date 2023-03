Zweifel an Finanzierung des Starnberger Bahnhof-Umbaus - Dönerladen muss raus

Von: Tobias Gmach

Das „Bistro am Bahnhof“ See soll abgerissen werden und einer Aufenthaltsfläche mit Bäumen weichen. Das berichtete Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl bei einem Diskussionsabend der Starnberger FDP. © Andrea Jaksch

Wie soll die Umgestaltung der Bahnanlagen in Starnberg finanziert werden? Darüber diskutierte die FDP mit Angelika Kammerl. Die Vizebürgermeisterin brachte auch eine Nachricht mit: Der Dönerladen am Bahnhof See muss heuer raus.

Starnberg – Der persönliche Kontakt zu Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist hergestellt: Das betonte Starnbergs FDP-Vorsitzender Stefan W. Zeil beim „Kommunalpolitischen Forum“, zu dem der Ortsverband der Partei am Donnerstagabend eingeladen hatte. Große Euphorie entfachte er damit bei den rund 35 Interessierten im Lokal des Münchener Ruder- und Segelvereins „Bayern“ allerdings nicht. Denn eine große Frage bestimmte den Abend: Wie soll das bloß mit der Finanzierung der Seeanbindung funktionieren? Der Umgestaltung des Seebahnhofs und dessen Umgebung, dem Bau eines Abstell- und Wendegleises auf Höhe Oberfeld/Oberer Seeweg und der Verlagerung des Regionalhalts an den Bahnhof Nord.

Es war die erste politische Veranstaltung, seitdem sich Stadt und Bahn auf gemeinsame Ziele verständigt hatten. Aber das ist nur die halbe Miete: Denn nun muss die Stadt Fördergelder eintreiben, 90 Millionen Euro strebt sie von Bund und Freistaat an. 20 Millionen Euro will sie selbst zur Umgestaltung der Bahnanlagen beitragen und weitere 50 Millionen Euro aus Grundstücksverkäufen generieren.

Großprojekt Seeanbindung: Noch unkonkret, aber schon heiß diskutiert

So grob geschätzt diese Zahlen und so unkonkret geplant das Großprojekt noch sind, so emotional wird schon darüber diskutiert. Die FDP hatte nach der Infoveranstaltung vorige Woche in der Schlossberghalle weitere Fragen von Starnbergern gesammelt, gebündelt und am Donnerstag Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl gestellt. Sie vertrat den erkrankten Patrick Janik. Zum wichtigsten Punkt Finanzierung sagte sie: „Das ist nicht so eine Unmöglichkeit, wie manche behaupten.“ Das Projekt erstrecke sich schließlich wohl über 30 Jahre – und damit auch die Finanzierung. Bei den 30 Jahren ging ein Raunen durch den Raum.

Was eigentlich die Bahn zahle, fragen sich viele Bürger. Laut Kammerl übernimmt das Unternehmen etwa die Kosten für neue Unterführungen unter den Gleisen. „Sie zapft auch selbst Fördertöpfe an.“ Und wie weit ist die Stadt beim Eintreiben der Fördermittel? „Wir haben Kontakt mit dem Verkehrs- und dem Finanzministerium des Bundes aufgenommen. Der nächste Schritt ist eine Art Bewerbungsmappe“, sagte Kammerl. Mit so einer gehe man auch auf den Freistaat zu.

Dönerladen am Bahnhof See in Starnberg muss weichen

Eine echte, lokale Nachricht brachte Kammerl auch mit: Der Betreiber des Dönerladens am Seebahnhof müsse heuer raus. Dem Mieter, der die Bude wiederum an den Gastronom untervermietet, sei gekündigt worden. Ursprünglich hätte er schon zum 1. März ausziehen sollen, sagte die Vizebürgermeisterin dem Merkur auf Nachfrage. Doch er habe eine Art Schonfrist bekommen, um Lebensmittel aufbrauchen zu können. Wo heute noch die Dönerbude ist, soll eine Aufenthaltsfläche mit Bäumen entstehen. Zwischenlösungen wie diese sollen das Bahnhofsumfeld laut Kammerl „freundlicher und ansehnlicher“ machen. „Sie dürfen aber nicht viel kosten.“

Apropos Zwischenlösungen: Auch „das Gerippe“ (Kammerl) am Bahnsteig ohne Dach, das von denkmalgeschützten Säulen getragen wird, soll nach Wunsch der Stadt so bald wie möglich weg. Deshalb habe die Stadt die zuständige Denkmalschutzbehörde kontaktiert. Doch einlagern muss die Säulen die Bahn. Anzeichen, dass dies demnächst geschieht, gibt es laut Kammerl nicht. Außerdem habe die Stadt angeboten, einen Lift zum Bahnsteig mit kleiner Plattform zu installieren und auch selbst zu bezahlen. Auch für diese Maßnahme sei die Bahn derzeit nicht bereit. An dieser Stelle klang Kammerl leicht verzweifelt: „Ich weiß nicht, was wir noch machen sollen.“

Viel Zuglärm vor der eigenen Haustür befürchten die Anwohner des Oberfelds – wegen des geplanten Abstell- und Wendegleises für die S-Bahn. Einer von ihnen, Bernward Nebgen, sagte bei der FDP-Veranstaltung: „Wir sind von Anfang an nicht miteinbezogen worden.“ Er habe von der Stadt auch die Nachricht bekommen, dass es keine Extra-Infoveranstaltung für die Oberfeld-Bewohner geben werde. Kammerl machte ihm in der Hinsicht aber Hoffnung – und betonte außerdem: „Patrick Janik wird sich den Fragen bei der Bürgerversammlung am 23. März stellen.“

