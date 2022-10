Zwölf-Linien im Notfahrplan: Folgen und Ursachen des Busfahrer-Mangels im Kreis Starnberg

Von: Tobias Gmach

Schulbusse dürfen trotz Busfahrermangel nicht ausfallen: Das ist die Devise von Elisabeth Orlando-Hiller, Geschäftsführerin von Ammersee-Reisen in Herrsching. Sie vermisst gerade die Quereinsteiger, die es in der Branche früher häufiger gegeben habe. Das Hauptproblem aus ihrer Sicht: Der teuere und komplizierte Führerschein. © ANDREA JAKSCH

Weil so viele Busfahrer fehlen, gilt auf zwölf Linien im Landkreis derzeit der Notfahrplan. Wie zwei Unternehmen im Fünfseenland den Mangel verwalten und Prioritäten setzen.

Landkreis – Busse kommen in diesen Tagen seltener oder gar nicht: Auf zwölf Linien des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) im Landkreis Starnberg gilt derzeit der Notfahrplan. Der Hauptgrund ist der große Busfahrermangel, der im ganzen Land, aber besonders im Münchner Umland herrscht. In Zeiten, in denen der öffentliche Verkehr zur Bewältigung der Klimakrise beitragen soll, muss Landratsamtssprecher Stefan Diebl auf Nachfrage melden: „Wir müssen uns auf eine Reduzierung der Busangebote einstellen, um den Schülerverkehr sowie die stark nachgefragten Linien und Fahrtzeiten sicherstellen zu können.“

Es ist wie beim Klima: Probleme, die lange bekannt sind, werden nun deutlich spürbar. Elisabeth Orlando-Hiller, Geschäftsführerin von Ammersee-Reisen in Herrsching, weiß davon zu berichten: „Die Lage hat sich immer mehr verschärft.“ Ihre Fahrer liefern nicht nur Kinder in Herrsching, Andechs und Tutzing in der Schule ab, sie bedienen auch mehrere MVV-Linien im westlichen Landkreis. „Die Älteren fallen weg, und Junge kommen nicht nach“, klagt Orlando-Hiller. Die Ursachen liegen für sie und andere Busunternehmer auf der Hand: der teure, aufwendig zu erlangende Führerschein und die besseren Tarifverträge in anderen Bundesländern.

Busführerschein teuer und aufwendig

Hans Pavle, Busunternehmer aus Gauting, fährt seit Jahren morgens die Linie 965 für den MVV, seit Anfang dieses Schuljahres ist er nachmittags außerdem auf der 936 von Fürstenried West über das Planegger Feodor-Lynen-Gymnasium nach Gauting unterwegs. „Die haben kein Personal mehr“, sagt er über den MVV. Und ihm ist auch klar, warum: Als er vor 43 Jahren den Busführerschein machte, habe ihn das rund 1000 DM gekostet, heute sei man teilweise mit bis zu 14 000 Euro dabei. „Deswegen hat keiner Lust, den zu machen“, sagt Pavle und schiebt nach: „Wir haben schon etliche Führerscheine bezahlt, damit wir überhaupt Fahrer haben.“

Die Führerschein-Kosten und die aufwendige Ausbildung habe auch den Mann aus Steinebach abgeschreckt, den Elisabeth Orlando-Hiller gerne eingestellt hätte. Er beherrscht große Feuerwehrfahrzeuge und hätte sich angeboten. Aber daraus wurde eben nichts. Dafür gewann Ammersee-Reisen einen Slowaken für sich – aber erst, als die Firma nach langen Bemühungen eine bezahlbare Wohnung aufgetrieben hatte. Einem jungen Mann aus Weilheim hat der Betrieb eine Stelle fest zugesagt – obwohl er gerade noch den Führerschein macht.

Quote der Quereinsteiger gesunken

Von Jobcenter und Arbeitsagentur gibt es zwar Bildungsgutscheine für die Kosten einer Umschulung – die Probleme der Busunternehmer haben sie bislang aber nicht gelöst. Auch weil die Fahrer in Bayern laut Tarifvertrag 14,40 Euro pro Stunde und in Frankfurt zum Beispiel 18,20 Euro bekommen. Auch in Baden-Württemberg ist die Bezahlung deutlich besser. Deshalb würden ausländische Kräfte dort lieber anfangen, sagt die Herrschingerin Orlando-Hiller. Sie beschäftigt trotzdem „60 bis 70 Prozent“ Ausländer – Kroaten, Albaner, Griechen und andere. Die Quote der Quereinsteiger sei dafür gesunken: Ältere, die ihre Rente dank des alten Bundeswehr-Führerscheins aufbesserten. Oder Handwerker, die aus gesundheitlichen Gründen umschulten. „Den Führerschein zu machen, ist für sie unattraktiv und kompliziert geworden“, betont Orlando-Hiller noch mal.

Der Gautinger Busunternehmer Pavle musste bislang immerhin keine Fahrten ausfallen lassen. Seine Erklärung: „Wir sind ein kleiner Familienbetrieb, alle halten zusammen.“ Außer ihm fahre seine Frau, seine Schwiegertochter und sein Sohn. „Dank unserer Familie und älteren Fahrern bringen wir das alles noch irgendwie auf die Reihe.“

Ammersee-Reisen würde gerne bei mehr Vereins- oder Firmenausflügen den Chauffeur spielen. „Aber wir müssen oft absagen“, sagt Geschäftsführerin Orlando-Hiller. Denn ihr Unternehmen ist genug beschäftigt – vor allem damit, zu verhindern, dass irgendwann auch Schulbusse ausfallen.

Mitarbeit: Viktoria Strachwitz

