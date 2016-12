An Heiligabend: Pärchen klaut zwei Flaschen Bier - erwischt!

Ladendetektiv hat aufgepasst

Starnberg - Schöne Bescherung in einem Starnberger Supermarkt...

Ein 52 Jahre alter Starnberger und seine 42-jährige Freundin wollten sich offenbar selbst beschenken. In einem Supermarkt in Starnberg nahm der Mann an Heiligabend zwei Flaschen Bier aus dem Regal und verstaute sie in der Jackentasche der Frau. Sie fühlten sich unbeobachtet - dabei hatte der Ladendetektiv längst ein Auge auf die beiden geworfen und verfolgte sie. So bekam der Detektiv mit, wie das Paar zur Kasse ging und den Rest seines Einkaufs bezahlte. Die beiden Bierflaschen schleusten die zwei jedoch an der Kassiererin vorbei.

Nachdem der Detektiv das Paar im Eingangsbereich des Marktes ansprach, flüchtete die Frau. Den Mann konnte der Detektiv dagegen festhalten. Zur Feier des Tages trank der 52-Jährige noch das Bier, bevor die Polizeistreife eintraf. Seine Freundin kam kurz darauf in den Supermarkt zurück, zeigte aber ebenso wenig Reue wie ihr Freund. Nun werden sich beide strafrechtlich verantworten müssen.