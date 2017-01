Alle warten auf alle – und einige im Schnee

An den Bahnsteigen des Bahnhof See fehlen weiter die Überdachungen.

Bahnhof See

von Sebastian Raviol schließen

Starnberg – Bahn und Stadt sehen - was die Dächer des Bahnhof See anbelangt - die Zuständigkeiten weiter beim jeweils anderen.

Wer vom Starnberger Bahnhof See aus pendelt, konnte sich über den Termin der jüngsten Schneefälle freuen – es war Wochenende. Das allerdings ist nur ein schwacher Trost, denn das Grundproblem der fehlenden Dächer ist weiter ungelöst: Bahnreisende stehen schutzlos am Bahnsteig. An diesem Zustand wird sich so schnell nichts ändern, schon gar nicht mehr diesen Winter.

Fast schon traditionell verweisen Bahn und Stadt auf Anfrage unserer Zeitung auf die Gegenseite. „Die Stadt ist nach gültigem Vertrag von 1987 verpflichtet, den Bahnhof am See barrierefrei auszubauen und zu modernisieren“, teilt ein Sprecher der Bahn mit. „Dazu gehören sowohl die Überdachungen der Bahnsteige als auch der Bau von Aufzügen oder Rampen“, erklärt er weiter. Der Sprecher kündigt bereits an: „Die Bahn wird diesbezüglich keine Investitionen tätigen, auch nicht übergangsweise.“ Die Bahn komme aber ihrer Verkehrssicherungspflicht nach. So sei eine temporäre Überdachung über den Treppenzugang am Mittelbahnsteig gebaut worden.

Die Auseinandersetzung zwischen Bahn und Stadt soll in jedem Fall ein Ende finden. Der Bahn-Sprecher: „Die Bahn erwartet in 2017 von der Stadt entsprechende Planungen für den Bahnhofsumbau.“ Der wurde mit der so genannten Seeanbindung vorangetrieben – bis der Stadtrat das 114-Millionen-Euro Projekt aufgrund gestiegener Kosten ablehnte.

Zwischen Bahn und Stadt soll es im Januar Gespräche geben. Dann möchte die Stadt erklären, warum das Projekt nicht finanziert werden konnte, wie eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage mitteilte. „Es geht auch darum, trotz unterschiedlicher Interessenslagen von Stadt und Bahn eine gemeinsame Sichtweise der Problematik zu entwickeln.“ Insbesondere betreffe das den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs See. In Sachen Überdachung aber bleibt es dabei: Die Stadt erwartet ihrerseits von der Bahn eine Aktion. „In ganz Deutschland, unabhängig von Jahreszeit und Wetter, sind die Verkehrssicherheitspflicht und die Instandhaltung der Bahnanlagen in eigener Verantwortung der Deutschen Bahn“, betont die Sprecherin.

Somit müssen Fahrgäste weiterhin auf dem Treppenaufgang Schutz suchen, wenn es schneit.