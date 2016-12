Randale im Wohnmobil - hoher Sachschaden

Zeugen gesucht

Starnberg – Eine böse Weihnachtsüberraschung erlebte ein 48-jähriger Mann aus dem Landkreis Weilheim, als er am Mittwoch zu seinem in Starnberg auf einem Parkplatz an der Weilheimer Straße abgestellten Land-Rover-Wohnmobil kam.

Als er die Abdeckplane wegzog, sah er, dass unter anderem die Windschutzscheibe eingeschlagen, die Einbauschränke herausgerissen und der Innenraum mit einem Feuerlöscher eingesprüht worden waren.

Als Tatzeit konnte der Geschädigte lediglich den Zeitraum zwischen dem 1. November und dem gestrigen Mittwoch angeben. Der Sachschaden an dem Allradfahrzeug wird auf bis zu 20 000 Euro geschätzt. Neben diesem Fahrzeug parkte ein Lkw, bei dem ebenfalls die Windschutzscheibe eingeschlagen worden war. Die Polizei in Starnberg, Telefon (0 81 51) 36 40, sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben.