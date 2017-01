Klingelterror in der Nacht, bis die Polizei kommt

Bewohner ohne Schlaf

Starnberg - Das Verhältnis in einem Mehrfamilienhaus in Starnberg dürfte nachhaltig gestört sein: Ein 30-Jähriger klingelte Nachbarn in der Nacht mehrfach aus dem Bett. Mit der Geduld von Polizisten hatte er aber nicht gerechnet.

Spaß hatte da nur einer, und das auch nicht lange: Ein 30-Jähriger fand es in der Nacht auf Samstag ab 1 Uhr toll, seine Nachbarn aus dem Bett zu klingeln. Er klingelte bei mehreren Wohnungen immer wieder, bis die genervten Nachbarn die Polizei riefen. Als eine Streife eintraf, zeigte sich der 30-Jährige einsichtig und ging in seine Wohnung. Dort blieb er nicht lange, nach einer halben Stunde riefen die Nachbarn wieder die Polizei - der Mann klingelte weiter.

Als die Polizisten wieder vor dem Haus ankamen, stand der Mann noch vor der Tür. Diesmal brachten ihn die Beamten in die Wohnung und schärften ihm ein, mit dem Unsinn aufzuhören - sonst lande er im Polizeigewahrsam. Den Ordnungshütern schwante jedoch schon, dass der 30-Jährige nicht aufhören würde: Sie warteten vor dem Haus. Prompt kam der klingelwütige Starnberger wieder vor die Tür.

„Da er angab, weitermachen zu wollen, weil er Spaß daran habe, musste er den Rest der Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Wie weit sich diese Aktion auf das gute nachbarschaftliche Verhältnis ausgewirkt hat, bleibt abzuwarten“, heißt es im Bericht der Starnberger Inspektion.





Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa