Die Polizei, dein Freund und Handy

Handy-Suche an der Autobahn: Der Starnberger Unternehmensberater Horst-Michael Lutsch mit seiner Lebensgefährtin Karin Haydo und den Freisinger Polizeibeamten Johannes Mitterhuber und Thomas Hümpfner.

Suchaktion

Starnberg - Das Handy auf dem Autodach abgelegt, es vergessen und unterwegs verloren. Ein Starnberger hat es wieder bekommen. Mit Ortung fand er es auf der Autobahn.

Abgeflogen und abgefahren: Kaum zu glauben, was dem Starnberger Unternehmensberater Horst-Michael Lutsch passiert ist. Es ist Sonntag, Lutsch landet nach einer Dienstreise am Flughafen München. Seine Lebensgefährtin Karin Haydo holt ihn mit dem Auto ab. Gepäck rein, Jacke auf den Rücksitz – und ab nach Hause. Problem: Lutsch legt sein Telefon, ein neues iPhone 7 (Wert über 600 Euro) zwischendurch aufs Autodach und vergisst es dort.

Erst kurz vor Starnberg fällt ihm auf: Das Handy ist nicht da. Das Paar fährt zurück zum Flughafen, sucht vor Ort: Fehlanzeige. Eine Nachfrage im Fundbüro bringt auch nix. Und: Lutsch kann sein Telefon auch nicht von daheim aus übers iPad orten, weil das Internet nicht funktioniert. „Wir waren von einem Telekom-Ausfall betroffen“, erzählt Karin Haydo der Münchner tz.

„Es hat dann auch noch geregnet, sodass wir sicher waren: Das Handy ist eh kaputt. Wir sind zum Frustessen zum Italiener gegangen.“ In Wirklichkeit war’s aber eher eine vorgezogene Feier. Denn als am nächsten Tag das Internet wieder funktionierte, konnte Lutsch die Ortung aktivieren. Und tatsächlich: Da blinkte das Handy-Symbol an der A 92 bei Freising auf.

Das Paar sprach mit der zuständigen Polizeiinspektion in Freising. Haydo: „Der Herr am Telefon hat uns gleich Hilfe angeboten.“ Von der Inspektion aus eskortierten Polizeihauptmeister Johannes Mitterhuber und Polizeiobermeister Thomas Hümpfner das Paar über die Autobahn. Kurz vor dem Ort, den das Ortungssystem angezeigt hatte, schalteten sie das Blaulicht ein und fuhren im Schritttempo, sodass Haydo auf dem Standstreifen suchen konnte. „So war es ungefährlich. Nach ein paar Metern habe ich das iPhone gesehen. Ich hab es selber nicht geglaubt: Es ist bis auf einen kleinen Schaden am Glas noch intakt, obwohl es aus der Hülle gefallen ist.“ Die Beamten dürfen ihr Motto umformulieren – die Polizei, dein Freund und Handy.

hei